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Checo Pérez, el piloto mexicano que colocó a Guadalajara en la Fórmula 1

Tras quince temporadas en la máxima categoría, el piloto tapatío ha estado en equipos como Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora Cadillac

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Checo firmó su primera victoria en Fórmula 1 el 6 de diciembre de 2020 con Racing Point. EFE/EPA/Bryn Lennon / Pool
Checo firmó su primera victoria en Fórmula 1 el 6 de diciembre de 2020 con Racing Point. EFE/EPA/Bryn Lennon / Pool

Sergio Michel Pérez Mendoza, reconocido en México y en el mundo de la Fórmula 1 como Checo Pérez, ha desempeñado un papel central en la proyección internacional de Guadalajara en la división principal del automovilismo.

El piloto mexicano, nacido el 26 de enero de 1990 en la capital de Jalisco, comenzó su carrera en el kartismo local, avanzando posteriormente a categorías superiores dentro del deporte motor a nivel internacional. El ascenso de Checo Pérez, a la Fórmula 1, marcó un hito para el automovilismo mexicano, siendo el primer tapatío en integrarse al Gran Circo con el equipo Sauber.

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Desde su debut en la Fórmula 1, en el año de 2011, Checo Pérez ha representado a Guadalajara y a México en las siguientes escuderías: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull Racing y actualmente con el equipo Cadillac, quien debuta en la máxima categoría a partir de la campaña 2026.

A lo largo de la trayectoria de Sergio Checo Pérez, el jalisciense ha acumulado múltiples podios y victorias en circuitos históricos, entre ellos Mónaco, mismo que se considera parte de la “Triple Corona” además de las 500 millas de indianápolis, competencia de la Indycar Series, y las 24 de Le Mans, carrera de resistencia y Gran Turismo.

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El mexicano regresó con ánimo e ilusión a la Fórmula 1. REUTERS/Issei Kato
El mexicano regresó con ánimo e ilusión a la Fórmula 1. REUTERS/Issei Kato

De esa manera, Pérez Mendoza se ha consolidado como uno de los pilotos más destacados de América Latina y elevando el perfil de su ciudad natal en la esfera internacional de la F1. El impacto de Checo Pérez se extiende más allá de los resultados deportivos. Su presencia en el Gran Circo ha motivado la organización de eventos y actividades de promoción de la categoría en Guadalajara, fortaleciendo la relación entre la ciudad y el automovilismo mundial.

Además, el corredor mexicano ha impulsado iniciativas locales destinadas a fomentar el desarrollo de nuevos talentos en el deporte motor, lo que contribuye a la formación de futuras generaciones de pilotos mexicanos. La figura de Checo Pérez ha generado un aumento en el interés por la Fórmula 1 en Guadalajara y en toda la República Mexicana.

Su rendimiento ha sido motivo de celebración en su ciudad natal, donde se han realizado homenajes y eventos públicos en su honor. La visibilidad alcanzada por Guadalajara a través de la carrera de Pérez Mendoza ha repercutido en el turismo deportivo y en la proyección internacional de la capital de jalisco como cuna de referentes del automovilismo.

Victorias de Checo Pérez en la Fórmula 1

Sergio "Checo" Pérez sonriente, ondeando la mano y sosteniendo un trofeo, con confeti cayendo. De fondo, el puerto de Mónaco, yates y edificios.
Sergio 'Checo' Pérez festejó el triunfo en el Gran Premio de Mónaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sergio Pérez debutó en 2011 y sus triunfos en la Fórmula 1 datan a partir del 2020, año que quedó marcado por el repunte del virus del Covid-19 y forzó a que las carreras se hicieran en una búrbuja y a puerta cerrada, pero no fue motivo para que México celebrara la primera victoria de Checo en la madre del automovilismo con Racing Point en su disfraz de Aston Martin.

  • GP de Sakhir 2020 (con Racing Point)
  • GP de Azerbaiyán 2021 (con Red Bull Racing)
  • GP de Mónaco 2022 (con Red Bull Racing)
  • GP de Singapur 2022 (con Red Bull Racing)
  • GP de Arabia Saudita 2023 (con Red Bull Racing)

Guadalajara sede en México para el Mundial 2026

La ciudad natal de Sergio Checo Pérez es, actualmente, uno de los escenarios que recibe a fanáticos nacionales y visitantes por ser una de las sedes oficiales para albergar partidos del Mundial 2026 en México. Aunque Checo Pérez no ha podido asistir a un partido por su compromiso con Cadillac, en Jalisco están orgullosos de él y respetan que su labor en el deporte motor significa mucho más que un partido de futbol, por ende alientan al tapatío a no bajar los brazos y seguir en la búsqueda de grandes resultados para su equipo en esta temporada 2026.

Cadillac trajo de vuelta a Checo Pérez en la Fórmula 1

Checo Pérez
Checo Pérez vive sus primeros meses con la escudería Cadillac. (Jovani Pérez)

Después de un año sabático, Checo Pérez regresó a la Fórmula 1 con el equipo Cadillac tras su salida de Red Bull Racing el 18 de diciembre de 2024. La escudería de los Estados Unidos le presentó un buen proyecto al tapatío para competir con ellos en esta temporada 2026, siendo líder principal para su desarrollo y consolidación en la F1.

El propio Checo ha declarado que su regreso está motivado por el reto de aportar su experiencia a una escudería en crecimiento, aunque reconoce que el monoplaza aún tiene limitaciones y el equipo sigue trabajando en mejoras técnicas para que el mexicano tenga con que alcanzar sus primeros puntos ensu retorno a la Fórmula 1.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez seguirá activo durante el Mundial 2026
Checo Pérez seguirá activo durante el Mundial 2026 (X / Sergio Pérez)
  1. Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  2. Gran Premio de China: 15º sitio.
  3. Gran Premio de Japón: 17º posición.
  4. Gran Premio de Miami: 16º escalón.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º puesto (por penalización).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º peldaño

¿Cuándo vuelve a competir Checo Pérez en la Fórmula 1?

La siguiente actividad de Checo Pérez será en el Gran Premio de Austria, desde el Red Bull Ring durante el fin de semana del 26 al 28 de junio. La octava jornada oficial del presente certamen de la F1 dará inicio en punto de las 07:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

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