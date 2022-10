Alejandra Guzmán y la verdad detrás del escandaloso chat de la diva del rock

Muchos creyeron que su chat era real porque hace unas semanas sus dos hermanos estuvieron envueltos en el escándalo por la filtración de conversaciones privadas. (Foto Instagram: @laguzman)

Después de su aparatosa caída en un concierto, Alejandra Guzmán se volvió a posicionar entre las principales tendencias de redes sociales por la filtración de una candente conversación privada que habría tenido con un hombre que hasta hace unas horas se presumía era su nueva conquista. En medio del escándalo, la Reina de Corazones reapareció en sus redes sociales para aclarar el trasfondo de la situación y así “limpiar su imagen”.

La artista de 54 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 4 millones de seguidores su versión sobre la filtración que sufrió recientemente. Sin tantos rodeos, explicó que sus mensajes sí son reales, pero para sorpresa de muchos no son para una persona en especial, sino que pertenecen a la letra de su nueva canción, Tuya. Y es que Alejandra Guzmán recurrió a este tipo de publicidad para despertar la curiosidad de sus fans previo al lanzamiento de su nuevo sencillo.

Esto es parte del chat. (Captura Instagram: @laguzmanmx)

Rockeros, esa conversación siempre fue para ustedes 🤙🤙🤙 #DeChill! #TUYA ya disponible en todas las plataformas digitales (Link en Bio)! Vamos a prender esa llama.

Como era de esperarse, su post se llenó con reacciones encontradas, pues muchos realmente creyeron que ya tenía un nuevo novio, incluso, antes de conocer el trasfondo ya habían comenzado a especular sobre quién podría ser el afortunado, mientras que otros arremetieron en contra de Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedrito Sola por transmitir los mensajes escritos y audios durante una emisión de Ventaneando sin aclarar que era publicidad.

No obstante, la mayoría aplaudió su nueva canción y reconocieron que ya hacía falta una sorpresa así por parte de la rockera.

“La chismosa de Patricia Chapoy difamando como siempre y diciendo que tenias un romance”. “Ya hacia falta algo así! Me encantó!”. “Que super video, uno de los mejores y Alejandra se ve muy bien, súper rockera y sensual”. “Gracias por una buenísima canción, esta sensualona!!”. “#Tuya es todo lo que estaba esperando!!!”. “Era la letra de una canción y ya es todo un escándalo”. “@laguzmanmx como siempre rompiéndola que viva el rock”, fueron algunos comentarios.

Actualmente, el videoclip de Tuya ya se encuentra disponible en YouTube y la canción está sonando en todas las plataformas de música. (Foto: Instagram/@laguzmanmx)

¿Que dicen los mensajes de Alejandra Guzmán?

Fue el pasado 19 de octubre cuando los conductores de Ventaneando revelaron el contenido de un chat privado de la Reina de Corazones. Según contó Pati Chapoy, los mensajes escritos y audios llegaron a la redacción del programa y sin pensarlo dos veces decidieron compartirlos con sus espectadores.

“Hola, guapo, estoy pensando en tu boca [...] No puedo parar de sentirte dentro de mí, uy corazón, cuando me acuerdo que soy tuya, imagínate todo lo que hago cuando pienso en tus besos, en tu boca, en todo, hay mucha magia. Esto que siento es solo para ti”, se escucha a la intérprete de Hacer el amor con otro.

Pero eso no fue todo, La Guzmán dejó entrever que disfrutó de un descanso cerca del mar con un misterioso hombre: “Qué delicia los besotes que me diste en la playa, me encanta como nos llevamos, me encanta ser tuya y aunque no estes aquí estoy pensando en ti”.

Ya quiero verte, ya no puedo [...] frente al espejo me estorba la ropa, improvisando aquí en la cama, sola, quitándome las ganas, no son tus manos las que me tocas.

En esa ocasión los conductores de Ventaneando no revelaron más información al respecto, pero sí se atrevieron a bromear sobre los mensajes subidos de tono entre la cantante y su supuesta nueva conquista. Mientras Pati Chapoy reconoció que la artista está enamorada, Pedro Sola y Daniel Bisogno se burlaron de la interpretación que dieron sus dos compañeros al leer los chats.

