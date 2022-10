Fans de Ana Gabriel armaron tremendo alboroto por conseguir un boleto para su concierto en Guadalajara

(Foto Instagram: @anagabrieloficial // Captura Twitter)

Ana Gabriel es considerada como una de las intérpretes mexicanas más famosas a nivel internacional gracias a su talento sobre el escenario y años de trayectoria. Por esa razón, siempre que anuncia un nuevo concierto desata furor entre sus fans, quienes muy emocionados por ver a su estrella favorita hacen hasta lo imposible por conseguir una entrada. Algo similar ocurrió en Guadalajara, donde se armó tremendo zafarrancho en la larga fila para comprar boletos.

Hace unas horas comenzaron a circular en redes sociales unos videos tomados por personas que estaban formadas afuera del Auditorio Telmex con la esperanza de alcanzar una entrada para el concierto que la oriunda de Guamúchil ofrecerá el próximo 30 de mayo de 2023 como parte de su Por amor a ustedes World Tour.

(Foto Instagram: @anagabrieloficial)

Fue justamente en ese contexto donde unos fans intercambiaron acalorados comentarios y estuvieron a punto de llegar a los golpes por una terrible confusión. Y es que acuerdo con información que compartieron usuarios de Twitter, todo comenzó cuando unas personas se trataron de meter en la fila para acceder a la taquilla antes que los demás y así asegurar sus boletos. Incluso, se dice que podrían haber sido revendedores, sin embargo, hasta el momento se desconoce quiénes eran realmente esas personas.

Como era de esperarse, su inesperada presencia desató empujones entre todos los que estaban cerca del zafarrancho, pues trataron de evitar a toda costa que alguien hiciera trampa y se metiera. Cabe mencionar que esto ocurrió muy cerca de la taquilla, en una rampa de acceso; todos estaban tranquilos esperando su turno cuando comenzaron los gritos .

:#Ar2ÚltimaHora🦎🚨:

“Trifulca por Ana Gabriel”



Riña entre revendedores y fans de Ana Gabriel afuera del @AuditorioTelmex en Guadalajara durante el inicio de la venta de boletos para los conciertos de su gira “Por amor a ustedes” pic.twitter.com/g1fxQcmKfL — 𝘼𝙧𝟮_𝙈𝙭🦎🇲🇽 (@ar2_mx) October 20, 2022

Los videos se viralizaron en redes sociales, donde los internautas tuvieron opiniones encontradas sobre lo ocurrido. Por un lado defendieron a quienes no descuidaron ni un momento su lugar para acceder a las taquillas, otros apuntaron que todo pudo haber sido un malentendido, mientras que algunos señalaron que son “mañanas” de revendedores.

“Espera ¿Se están peleando por boletos para Ana Gabriel? ¿Todo bien, Guadalajara?”. “Esta vez no se me pueden ir los boletos de Ana Gabriel... Aléjense revendedores”. “Se acabaron los boletos de Ana Gabriel, ching*da mad*e, ojalá abra otra fecha”. “Mi mamá literal tiene como 1 año viendo videos de conciertos de Ana Gabriel, la admira mucho. Le acabo de comprar boletos para su concierto y ya se lo quiero dar para ver qué cara pone”. “Se logró los boletos de Ana Gabriel”, fueron algunas reacciones.

Todo sea por un boleto de Ana gabriel jajajaja A lo que se arriesga uno por andar en el arguende jajajaja Pero si conseguí boletos jajajaja se logró jajaja Posted by Valentin Luquin Gutierrez on Thursday, October 20, 2022

De acuerdo con medios locales, solo hubieron dos detenidos, quienes fueron atrapados peleándose en plena calle.

Después del caos, Ana Gabriel recurrió a su cuenta de Instagram para confirmar que ya no hay entradas para su presentación en Guadalajara, no obstante, debido a la gran demanda que tuvo, anunció una nueva fecha, así que quienes no consiguieron sus boletos para el 30 de mayo de 2023 podrán volver a intentarlo para el 27 del mismo mes.

Cabe mencionar que la intérprete de Simplemente amigos, Tú lo decidiste y Quién como tú no se ha pronunciado al respecto, solo accedió a las peticiones abriendo una nueva fecha.

Guadalajara no será el único estado que visite Ana Gabriel en los próximos meses, también tiene programadas fechas en la Ciudad de México y Monterrey. Pero eso no es todo, llevará su Por amor a ustedes World Tour a California, Texas, Florida e Illinois, Estados Unidos.

