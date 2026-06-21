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EN VIVO | Clima en México hoy domingo 21 de junio: así estará el tiempo durante el Día del Padre

Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana

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06:01 hsHoy

El clima para este domingo 21 de junio de 2026 en México estará marcado por lluvias de fuertes a intensas en la mayor parte del territorio debido a un temporal húmedo, en contraste con un calor extremo de hasta 45 °C en los estados del norte.

Pronóstico de lluvias y tormentas

Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la inestabilidad atmosférica y el alto contenido de humedad provocarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en múltiples regiones.

  • Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Afectarán zonas de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca y Chiapas.
  • Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Se esperan en Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • Chubascos y lluvias aisladas: Se presentarán principalmente en Sonora, Chihuahua, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas extremas y calor sofocante

A pesar de las condiciones de lluvia, el norte del país continuará bajo los efectos de una intensa ola de calor.

  • Zonas con calor extremo (40 a 45 °C): Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua registrarán temperaturas sofocantes, con sensaciones térmicas que podrían rozar los 50 °C en las regiones costeras.
  • Zonas con calor moderado (35 a 40 °C): Al menos otros diecisiete estados de la república superarán los 35 °C de forma sostenida durante la tarde.

Clima en el Valle de México

En la Ciudad de México y el Estado de México, el día comenzará con un ambiente fresco y cielo medio nublado, tornándose frío en las zonas altas.

  • Ciudad de México: Se mantendrá un ambiente templado por la tarde con cielo nublado y probabilidad de intervalos de chubascos (5 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas. La temperatura mínima se estima entre 14 y 16 °C y la máxima entre 25 y 27 °C.
  • Estado de México: Se prevén lluvias puntuales muy fuertes (30 a 75 mm), especialmente hacia las regiones oeste y suroeste de la entidad. La temperatura mínima para Toluca será de 9 a 11 °C con una máxima de 22 a 24 °C.
Mapa satelital de América del Norte, Central y el Caribe con contornos de países y nubes de colores. Incluye cuadrícula de coordenadas geográficas
Este gráfico satelital presenta en tiempo real las condiciones meteorológicas, incluyendo la nubosidad y áreas de precipitación, sobre México, Centroamérica y el Caribe. (SMN)

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