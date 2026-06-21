Oliver Tree es recordado en México con imitador, Doctor Simi y emotivo adiós tras accidente en Brasil

Cientos de seguidores del músico californiano se reunieron el 20 de junio en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para rendir homenaje a Oliver Tree, fallecido seis días antes en un accidente aéreo en Brasil. (Instagram/@olivertree)

Cientos de seguidores del músico californiano se reunieron el 20 de junio en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México para rendir homenaje a Oliver Tree, fallecido seis días antes en un accidente aéreo en Brasil.

Al encuentro se sumaron un imitador del artista y la botarga del Doctor Simi.

La convocatoria circuló en redes sociales a través del grupo “Fans de Oliver Tree” y estuvo abierta al público general. Desde antes de las 15:00 horas, los asistentes llegaron con playeras, volantes, stickers y pancartas. En el lugar se instaló una manta colectiva donde cada persona pudo dejar mensajes de despedida.

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El evento en memoria del artista Oliver Tree se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución el 20 de junio a las 3:00 P.M. (Facebook)

La botarga del Doctor Simi, un guiño a un vínculo digital

Un grupo de fans de Oliver Tree en CDMX se reunió en el Monumento a la Revolución para rendirle un homenaje póstumo al artista. pic.twitter.com/aHsIZLdbrO — Rock360Mx (@Rock360Mx) June 21, 2026

La presencia de la botarga no fue casual. Oliver Tree y el Doctor Simi habían protagonizado juntos videos virales en TikTok, una colaboración que consolidó al músico como figura de internet más allá de la música alternativa. En el Monumento a la Revolución, la botarga retomó ese lazo: bailó con los fans, cantó y posó para fotos en un ambiente que mezcló nostalgia y celebración.

Un imitador del artista —con el característico corte de tazón y la indumentaria de su alter ego “Turbo”— también se presentó para despedirlo.

Desde X, la reacción fue inmediata. “No mames y hace apenas unos días Oliver Tree estaba felizmente en México haciendo contenido con el Dr. Simi y Aaron Mercury. La vida es tan injusta”, escribió el usuario @Seergiot3ck el mismo día del accidente.

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Desde Brasil, @Stellinhass expresó su sorpresa ante la magnitud del tributo: “No tenía idea de que tuviera tantos fans. ¡Qué hermoso tributo!”. @BravoFruit, desde otro país, lamentó no poder estar presente: “Wish I could be there”.

Publicó cuatro álbumes de estudio. El último, Love You Madly Hate You Badly, salió en abril de 2026 en su propio sello, Alien Boy Records. Sus canciones “Life Goes On” (2021) y “Miss You” (2022) le dieron proyección internacional; al momento de su muerte acumulaba 11 millones de oyentes mensuales en Spotify. (Imagen ilustrativa Infobae)

Quién era Oliver Tree

Oliver Tree Nickell nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California. Cantante, rapero y productor, construyó su carrera sobre un personaje excéntrico: corte de tazón, pantalones JNCO sobredimensionados y un scooter como sello visual. Debutó en Vine con su alter ego Turbo y firmó con Atlantic Records en 2017 tras viralizar “When I’m Down”.

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Publicó cuatro álbumes de estudio. El último, Love You Madly Hate You Badly, salió en abril de 2026 en su propio sello, Alien Boy Records. Sus canciones “Life Goes On” (2021) y “Miss You” (2022) le dieron proyección internacional; al momento de su muerte acumulaba 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El momento viral con Aaron Mercury en Supernova Génesis

Dr. Simi se despide de Oliver Tree tras su sensible muerte en Brasil: “Te llevas una parte del corazón de México” (RS)

Uno de los episodios más recordados de su vínculo con México ocurrió en abril de 2026, cuando Oliver Tree acompañó al influencer mexicano Aaron Mercury en su entrada al ring del evento Supernova Génesis 2026, en la Arena Ciudad de México, interpretando en vivo “Miss You” ante una audiencia que también seguía el evento por Netflix.

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La colaboración nació de un mensaje directo que Mercury le envió por Instagram. Tras el evento, ambos compartieron videos en TikTok e Instagram y mantuvieron una amistad cercana: Oliver Tree llegó a visitar a Mercury en su casa y lo acompañó en sus conciertos en México.

El 18 de junio, Mercury le dedicó un mensaje en X: “Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, porque me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte del tuyo. Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano”. Cerró con: “Hasta la siguiente vida, cowboy”.

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La noticia de su muerte generó una ola de incredulidad entre la comunidad de seguidores del influencer mexicano. “No voy a creer a nadie hasta que Aaron lo diga”, escribió @MishelleDa72818. Otros, como @Vanessa52564333, describieron haber conocido al músico precisamente a través de Mercury: “Acabo de conocerlo por Aarón Mercury, dios mío, nooo”.

El accidente en Río de Janeiro

Oliver Tree murió el 14 de junio de 2026 a los 32 años cuando dos helicópteros colisionaron en el aire sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, alrededor de las 9:00 horas locales. No hubo sobrevivientes entre las seis personas a bordo.

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Entre las víctimas también estaban el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi, de 23 años, y el director de videoclips argentino Lucas Vignale. Uno de los aparatos cayó sobre un estacionamiento e incendió alrededor de 20 vehículos eléctricos. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) de la Fuerza Aérea Brasileña investiga las causas de la colisión.

El músico se encontraba en Brasil en el marco de la gira mundial de su cuarto álbum. Había actuado en São Paulo el 6 de junio y tenía previsto continuar hacia Europa, donde estaba programado para actuar en Lisboa el 1 de julio.

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Gaspi, el otro nombre de la tragedia

Gaspar Prim Díaz nació el 28 de diciembre de 2002 en Buenos Aires. Youtuber y humorista, construyó su audiencia con entrevistas callejeras de humor negro en las calles de la capital argentina, acumulando 2,8 millones de suscriptores en YouTube. Su saludo característico —“Boooooenas”, pronunciado con voz ronca— se convirtió en un modismo adoptado por millones de jóvenes en Argentina y América Latina.

En 2022 ganó el premio “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards. Tras una pausa por problemas de salud mental, regresó en diciembre de 2024 con el documental La Vuelta de Gaspi, que superó los 7 millones de reproducciones. Viajó a Brasil para colaborar en contenido vinculado a la gira de Oliver Tree junto a Vignale, quien también era productor de la cantante argentina Nicki Nicole.

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“Seguimos en shock”: la reacción en redes

Oliver Tree había actuado en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México el 30 de mayo, apenas 15 días antes del accidente. La noticia de su muerte llegó como un golpe para quienes lo habían visto en vivo días antes.

En X, las reacciones se multiplicaron desde el primer minuto. “Seguimos en shock. Descanse en paz Oliver, siempre te vamos a recordar”, escribió @luisfgb95. “Aún no lo creo”, sumó @vivianqb68. “Todavía no puedo procesar su muerte, me siento tan pesado”, expresó @idkkk_223. Desde Francia, @Seergiot3ck resumió el sentimiento de miles: “La vida es tan injusta”.

Desde el exterior, usuarios pidieron sumarse al homenaje a distancia. “Si alguien que va a este evento pudiera, por favor, dejar una rosa y una nota para mí, lo apreciaría muchísimo”, escribió @iloveoscardiggs. @RXPRXSXNT cerró con tres palabras: “Viva México”.