Hugo Sánchez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y otros jugadores históricos mexicanos con un solo gol en Mundiales

Desde Juan Carreño en 1930 hasta leyendas como Hugo Sánchez, la lista reúne a jugadores que se estrenaron con una anotación entre los más recordados. (Composición: Raúl A. González)

Quedar en la historia de las Copas del Mundo no siempre significa liderar la tabla de goleo. Para varios futbolistas mexicanos, un solo gol en la máxima cita del futbol basta para dejar una huella que la afición no olvida.

Los nombres de Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Luis Romo y otros seleccionados con una única anotación mundialista resuenan cada cuatro años, cuando la memoria revive jugadas, momentos y apellidos que definieron épocas para la Selección Mexicana.

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Luis Romo marcó en 2026 el gol más reciente del Tri y se suma a la lista de mexicanos con una única anotación mundialista. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

A lo largo de diferentes ediciones, más de sesenta mexicanos han celebrado al menos un gol en Mundiales. Sólo un puñado lo hizo una vez, en circunstancias que van desde el debut soñado hasta la jugada inesperada.

Un solo gol, una marca en la historia

La lista de mexicanos que han marcado una sola vez en una Copa del Mundo incluye a jugadores de distintas posiciones y décadas.

Luis Romo: el gol más reciente del Tri, en 2026.

Raúl Jiménez : único gol este 2026.

Julián Quiñones : el primer gol del Mundial 2026.

Hugo Sánchez : anotación en México 1986.

Manuel Negrete : volea memorable ante Bulgaria.

Juan Carreño : primer gol mexicano en 1930.

Isidoro Díaz, Roberto Gayón, Gerardo Torrado, Héctor Hernández, Alfredo del Águila: nombres que también figuran con un solo tanto.

Pese a asistir desde 2014, Raúl Jiménez registró su único gol hasta 2026. REUTERS/Pawel Kopczynski

Estos nombres forman parte de una selecta lista que, pese a su breve aparición en la tabla de goleo, dejaron momentos que perduran en la afición mexicana.

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Debut y gol: una coincidencia que se repite

Catorce futbolistas mexicanos han logrado debutar con gol en una Copa del Mundo. Este grupo incluye a figuras de distintas épocas y posiciones, desde Juan Carreño en 1930 hasta Luis Romo en 2026.

Juan Carreño en 1930 inició con los debut goleadores del Tri. (Especial)

Entre los casos recientes, Julián Quiñones y Raúl Jiménez se suman a una lista en la que también figuran Ricardo Peláez, Luis Hernández, Omar Bravo e Hirving Lozano, todos con debuts goleadores que marcaron historia.

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Chivas, el club que más goles ha aportado

Tras el tanto de Romo en el Estadio Guadalajara, Chivas sobresale como el equipo mexicano cuyos jugadores más veces han anotado en Mundiales.

Con trece goles provenientes de futbolistas rojiblancos, Chivas encabeza el ranking histórico de clubes nacionales que aportan anotadores al Tri en la máxima justa.

Tomás Balcázar

Isidoro Díaz

Héctor Hernández

Javier Valdivia (dos goles)

Víctor Rangel

Fernando Quirarte (dos goles)

Omar Bravo (dos goles)

Javier Hernández (cuatro goles)

Luis Romo

Chivas encabeza con 13 goles el ranking de clubes mexicanos que aportan anotadores al Tri en Mundiales, con Javier "Chicharito" Hernández como su máximo referente. REUTERS/Damir Sagolj

Le siguen en la lista clubes como Necaxa y América, ambos con siete goles, pero sin acercarse al dominio del Rebaño Sagrado.

Por otro lado, los máximos goleadores mexicanos son Luis Hernández y Javier Hernández en las Copas Mundiales, cada uno con cuatro anotaciones, seguidos por referentes como Cuauhtémoc Blanco con tres.

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