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Selección Mexicana subió posiciones en el ranking FIFA tras derrotar a Corea del Sur en el Mundial 2026

En virtud de sus dos triunfos en la fase de grupos, el Tricolor escaló tres posiciones por ser uno de los equipos con mayor proyección en esta Copa del Mundo

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México derrotó a Corea del Sur con gol de Luis Romo. REUTERS/Daniel Becerril
México derrotó a Corea del Sur con gol de Luis Romo. REUTERS/Daniel Becerril

La Selección Mexicana de Futbol ascendió en el ranking de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) tras imponerse a Corea del Sur en la fecha 2 del Mundial 2026. La escuadra nacional, dirigida por el ‘Vasco’ Javier Aguirre, consiguió su clasificación a las finales del torneo tras vencer por mínima diferencia a los Tigres de Asia el jueves 18 de junio en el estadio Guadalajara.

El triunfo de México también le ayudó a escalar posiciones en la clasificación de los equipos avalados por la FIFA. Mediante el comunicado emitido por la Selección Nacional, el Tricolor subió tres posiciones en la tabla en virtud de sus victorias consecutivas del Mundial 2026 ante Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0).

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Previo a enfrentar a Chequia en el último juego de la fase de grupos, México acaricia el ‘top 10′ del ranking FIFA: pasó del lugar catorce al undécimo sitio, de la decimocuarta posición contando actualmente con 1721.78 puntos, quedando por debajo de selecciones élite como Alemania, Portugal y Bélgica, quienes completan la zona de los diez mejores equipos del mundo.

En virtud de su escalada en la lista oficial de la FIFA, la Selección Mexicana se coloca por delante de Colombia y Estados Unidos toda vez que el Tri se convirtió en la primera selección en asegurar plaza a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, además de amarrar el liderato del Grupo A con seis puntos, tres goles a favor y ninguno en contra.

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México festeja el gol de Luis Romo. REUTERS/Daniel Becerril
México festeja el gol de Luis Romo. REUTERS/Daniel Becerril

En declaraciones posteriores al partido, integrantes del cuerpo técnico destacaron la importancia de este resultado no solo para la continuidad en ste Mundial 2026, sino también para el posicionamiento internacional del equipo mexicano. En cambio, la FIFA precisó que la actualización del ranking reflejó de inmediato el impacto de la victoria nacional.

Asimismo, el avance en el ranking representa un reconocimiento al desempeño colectivo de México mostrado en esta primera ronda del Mundial 2026, así como a la estrategia implementada por el cuerpo técnico. Las cifras publicadas por la FIFA detallan el nuevo puntaje alcanzado por México, consolidando su presencia entre las selecciones con mayor proyección en el campeonato.

México busca récord de puntos frente a Chequia

Los mexicanos gritan con emoción el tanto de Luis Romo. REUTERS/Daniel Becerril
Los mexicanos gritan con emoción el tanto de Luis Romo. REUTERS/Daniel Becerril

La Selección Mexicana de Futbol afronta el Mundial 2026 con el objetivo de concluir con nueve unidades en esta primera ronda, lo que implicaría obtener victorias en sus tres encuentros en casa, pero sobre todo lograr la marca de unidades en Copas del Mundo: el Tri nunca ha cerrado con paso perfecto en la fase de grupos.

El plantel de Javier Aguirre ha manifestado en conferencias y declaraciones previas la meta de asegurar el puntaje perfecto en esta instancia. La estrategia diseñada por el cuerpo técnico se concentra en aprovechar el impulso de los triunfos recientes, entre ellos la victoria frente a Corea del Sur, que fortaleció la confianza del equipo nacional.

Los seleccionados han señalado en entrevistas que el enfoque colectivo se mantiene en obtener los tres puntos en cada partido, evitando distracciones y priorizando la disciplina táctica. En caso de obtener los nueve puntos, harían historia como el grupo mexicano que cerró la etapa grupal con victorias a placer en la tercera justa celebrada en el país.

¿Cuándo jugará México frente a Chequia?

México amarró liderato tras vencer a Corea, con gol de Luis Romo. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
México amarró liderato tras vencer a Corea, con gol de Luis Romo. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El partido de la Selección Mexicana frente a Chequia, en el Mundial 2026, está programado para el miércoles 24 de junio en el estadio Ciudad de México. El encuentro se disputará a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Esta cita será la última para ambas selecciones dentro del Grupo A. El Tri ya calificó a la siguiente ronda, Chequia necesita ganar para soñar con la clasificación a finales.

La transmisión del partido estará disponible en televisión abierta a través de Canal 5 y Azteca 7, así como en televisión restringida por TUDN y en streaming mediante ViX Premium. Los detalles sobre sede, horario y opciones de visualización han sido difundidos por medios y plataformas oficiales, confirmando el calendario dispuesto por la FIFA para el torneo en curso.

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