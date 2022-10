El contundente reclamo que Beatriz Gutiérrez Müller le hizo a una marca de lujo por presunto plagio de diseños textiles mexicanos

La académica acusó a la marca de plagiar diseños textiles originarios de pueblos mexicanos (Foto: Instagram / @beatrizgutierrezmuller)

Beatriz Gutiérrez Müller se encuentra nuevamente en el ojo de la opinión pública después de que a través de sus redes sociales lanzara un contundente reclamo a una marca de lujo por presuntamente haber plagiado diseños textiles de comunidades originarias de México.

En un tajante mensaje, la académica hizo un llamado al mundialmente famoso diseñador Ralph Lauren para que reconociera que una de las prendas de su marca que actualmente se encuentra a la venta en centros comerciales fue plagiada de los diseños textiles mexicanos.

En su publicación la también escritora adjuntó una foto de lo que parece ser un suéter tejido con los colores amarillo, azul, naranja, blanco y negro, el cual entre rayas y patrones evoca a los diseños originarios de comunidades como Contla en Tlaxcala y de Saltillo en Coahuila, de acuerdo con lo señalado por la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El costo de la prenda en centros comerciales supera por mucho lo que costaría en las comunidades de donde el diseño es originario (Foto: Instagram / @beatrizgutierrezmuller)

“Oye Ralph: ya nos dimos cuenta que te gustan mucho los diseños mexicanos, sobre todo los que elaboran culturas ancestrales que preservan la tradición textilera”, escribió Beatriz Gutiérrez Müller en su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, todo se eleva a un punto álgido cuando la académica le explica al reconocido diseñador que lo que está haciendo es considerado plagio, lo cual además de ser ilegal calificó como inmoral. “Por lo menos reconócelo”, expuso la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Adicionalmente, Beatriz Gutiérrez Müller señaló que esperaba que Ralph Lauren resarza el daño que hace a las comunidades que hacen su trabajo con amor y no con “fines millonarios lucrativos”.

Y es que, aunque la venta de la polémica prenda ya no está disponible en el portal web de la reconocida marca de moda, en sitios como Ebay o Mercado Libre es posible encontrarla por un costo que oscila entre los 230 y los 300 dólares, lo equivalente a casi 5 mil pesos mexicanos.

El reclamo de Beatriz Gutiérrez Müller generó gran controversia entre usuarios de redes sociales, quienes no dudaron en respaldar a la académica y en sumarse a la exigencia de que marcas de lujo no continúen plagiando los diseños textiles originarios de diferentes comunidades de la República Mexicana.

“Gracias por exhibirlo, la propiedad intelectual debe hacerse valer”; “Se les acabo la imaginación! No que muy diseñadores y además internacionales y reconocidos? Carísimos de Paris!? y como son súper originales y hermosos todos los diseños de las comunidades Mexicanas, se los venden en oro en lugar de seguirle dando trabajo a l@s que las diseñaron de verdad!”; “Al menos? No, eso es robo, expropiación y se castiga, incurrir en el mismo delito debe ser grave. No pueden seguir abusando de los mexicanos! Que injusticia”, expresaron en la publicación de la académica algunos internautas.

El INPI reprueba el plagio de diseños textiles

El INPI ha condenado el plagio de diseños textiles de comunidades indígenas de México (Foto: Captura de pantalla / Gobierno de México)

Aunque tras el reclamo de Beatriz Gutiérrez Müller el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) no ha emitido ningún pronunciamiento, en ocasiones anteriores ha condenado por completo el plagio de los diseños textiles de comunidades indígenas en los que algunas marcas han incurrido.

Fue en el año 2021 cuando la empresa Anthropologie, con sede en los Estados Unidos, plagió el diseño de ropa originaria de Oaxaca, por lo que autoridades de Santa María Tlahuitoltepec, municipio Mixe, hicieron una denuncia pública por el hecho.

Ante ello, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) reprobó “enérgicamente” la apropiación de los “diseños textiles, expresiones artísticas y culturales de los pueblos indígenas, que forman parte de su propiedad intelectual”. Por lo subrayó que su uso indebido o sin autorización constituye una violación a sus derechos colectivos.

