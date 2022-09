Llamaron “naca” a Beatriz Gutiérrez Müller por sus fotos con Grupo Firme

Beatriz Gutiérrez Müller convivió con Grupo Firme (Foto: IG/beatrizgutierrezmuller)

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue duramente criticada tras compartir en su cuenta de Instagram el encuentro que tuvo con los integrantes de Grupo Firme, quienes tocaron sin costo alguno en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Este lunes, la académica que ha rechazado ser llamada “primera dama”, compartió cuatro imágenes de su convivencia con Grupo Firme, a quienes aparece abrazando, luego de que este 25 de septiembre reunieron a aproximadamente 280 mil personas, rompiendo el récord de asistencia a cualquier otro concierto realizado en la Plaza de la Constitución.

“Un gusto saludar a la banda Grupo Firme. Ojalá cosechen muchos éxitos más, sigan siendo auténticos, agradecidos y sencillos, ¡y nos vemos la próxima! @jhonny_caz @anahydpg (chica hermosa, mamita de dos bellos hijos) @eduincaz (el papá de los chiquitos) ¡gracias por alegrar a tanta gente! ¡Cuánto cariño chilango!”, escribió Gutiérrez Müller en su publicación.

Fotos: CUARTOSCURO

Sin embargo, el post no fue bien recibido por algunos detractores, quienes recordaron la relación de las canciones banda con la violencia contra las mujeres y el narcotráfico, además, apuntaron que la escritora debería estar en otros asuntos, no conviviendo con artistas.

“Está imágen refleja lo que es en realidad está supuesta doctora en literatura de nombre Beatriz Gutiérrez Müller. Fanática de grupos que con sus canciones demuestran el odio hacia la mujer e incitan a la violencia contra las mismas [sic.]”, acusó un usuario en un hilo.

Aunado a ello integró las cifras de feminicidios que dio Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en donde se indica que repuntaron que las carpetas de investigación por feminicidio en el país este año.

Y recordó la canción “El Tóxico” de Grupo Firme, que en unas estrofas dice: “Y me vas a pagar hasta los suspiros que me arrebataste. Y tu corazoncito. Y, de paso, hasta el perro voy a envenenarte. Y no te imaginas qué alacrán te echaste. En tu perra vida, vas a hallar la calma. Hasta que te mueras o hasta que me mates”.

“Para robar, mentir y traicionar. No solo se promueve el odio desde las patéticas mañaneras, también desde el Zócalo con conciertos contra la mujer”, reiteró en su publicación el usuario.

Pero no fue el único internauta, varios coincidieron en que Gutiérrez Müller no debía posar y estar junto a los miembros de Grupo Firme e incluso le dijeron “naca” de forma despectiva.

“Beatriz Gutiérrez se toma fotos con grupo firme y luego se enoja que le digan nåcå. Disimule un poquito el código postal doñita [sic.]”, acusaron.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme en el Zócali (Foto: Government/Handout via REUTERS)

Cabe recordar que durante el concierto de Grupo Firme varios arremetieron contra los asistentes, a quienes también llamaron “nacos”, debido a que se saltaron las vallas de seguridad, algunos pelearon con elementos de la policía capitalina y otros burlaron las medidas de seguridad al introducir bebidas alcohólicas.

A pesar de todos los incidentes, Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX, hubo “saldo blanco” tras el concierto y se brindaron 215 atenciones médicas en el lugar, así como dos traslados hospitalarios, cuatro atenciones de policías sin traslado.

Por el momento solo han arremetido contra Beatriz Gutiérrez y no han mencionado nada sobre la dedicación de la canción “Ya Supérame”, de Grupo Firme que envió AMLO a la oposición durante la conferencia mañanera.

