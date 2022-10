AMLO afirmó que Beatriz Gutiérrez Müller no le interesa ningún cargo político

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su esposa Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo político. (Foto: Archivo).

Durante su conferencia mañanera y sin pregunta de por medio el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo político, el mandatario dejó en claro que su esposa continuará siendo maestra e investigadora.

“Beatriz, de una vez aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo, eso es lo que ella me ha manifestado. Creo que en su momento lo va a externar, así como dijo al principio que no iba a ser primera dama porque, pues todas las mujeres son Primeras Damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora; así también nosotros terminamos, en mi caso en menos de dos años, y me voy a Palenque, y ella va seguir como maestra y como investigadora eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va expresar”, mencionó el presidente en su conferencia desde Palacio Nacional.

También resaltó que Beatriz Gutiérrez en su momento dará a conocer la decisión que tome respecto a su futuro, así como cuando externó que ella no quería ser primera dama. “Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para que estoy de vocero, de salamero dirían en el pueblo”, señaló AMLO.

"En dos años me voy a Palenque y Beatriz seguirá trabajando como maestra" aseguró AMLO. (Foto: Archivo).

Recordemos que en mayo de este año, cuando Muller cuando viajó a la Casa Blanca en representación de México para los festejos del 5 mayo en aquel país, algunos personajes de la política como el ex secretario del Trabajo y Previsión Social en el Sexenio de Felipe Calderón, Javier Lozano, se pronunciaron a través de sus redes sociales donde acusó al Jefe del Ejecutivo de abusar de su autoridad, pues, argumentó, que la también catedrática no cuenta con representación formal para acudir a dichos eventos. Y fue a través de un comunicado, que la embajada de México en los Estados Unidos, informó que la doctora asistiría como invitada de honor de la doctora Jill Biden, primera dama estadounidense y esposa del presidente Joe Biden.

Últimamente la esposa del presidente ha estado en el ojo del huracán, toda vez que salió a la luz el Primer Grupo de Servicios Especiales de la Fuerzas Armadas, nombre del equipo encargado de atender al presidente López Obrador y a su familia. Está integrado por jefes, oficiales y tropa de la Policía Militar, la agrupación se encarga de cuidar y acompañar en sus viajes a la familia del presidente, así como de realizar tareas domésticas, tanto en el departamento, como en la casa particular del funcionario.

También se reveló que Müller, ha realizado diversas peticiones a los elementos castrense, que van desde reparaciones en el hogar como fugas de agua y mantenimiento de cámaras de seguridad, así como labores de protección en viajes privados.

En otros temas, el mandatario mexicano publicó a través de su cuenta de twitter que la doctora Gutiérrez Müller lo representará el 24 de octubre en Chile para conmemorar los 100 años de la llegada de la poeta Gabriela Mistral a México cuando trabajó con el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.

AMLO informó que Beatriz Gutiérrez Müller lo representará el 24 de octubre en Chile para conmemorar los 100 años de la llegada de la poeta Gabriela Mistral a México.(Foto: Twitter/@lopezobrador_).

“Estamos revisando unos testimonios que llevará sobre esta extraordinaria mujer, Premio Nobel de Literatura en 1945″, señaló AMLO en su rede social, quien además subió una foto junto a su esposa Beatriz.

Gabriela Mistral fue una poeta, diplomática y pedagoga quien llegó a México en 1922 a petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que estaba encabezada por José Vasconcelos con quien la poeta trabajó durante el gobierno de Álvaro Obregón.

