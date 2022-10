“Es una pelada”: Laura Zapata explotó contra Lucía Méndez

Laura Zapata y Lucía Méndez en enemistad (Fotos: Instagram)

El estreno del reality show Siempre Reinas juntó a grandes personalidades del mundo del espectáculo, entre ellas Lucía Méndez, Laura Zapata, Lorena Herrera y Sylvia Pasquel.

La serie está conformada por seis capítulos en los que el público se adentrará en la vida de las reinas del entretenimiento, quienes conviven juntas, cuentan sus problemas y tratan de reinventar sus carreras.

En el segundo episodio del reality, en el que el compositor José Luis Roma les propuso a las reinas un proyecto musical, a la que de acuerdo con la descripción de Netflix, Lucía Méndez parece no acoplarse muy bien.

Y es que en una de las escenas, Laura Zapata comenzó a contarle a su compañera cómo la secuestraron y mientras, Lucía aparecía viendo su celular, aprentemente sin prestarle mucha atención.

Esta acción terminó por desatar la furia de la villana de las telenovelas en Twitter, pues citó el comentario de una seguidora y escribió: “Es una pelada sin educación” ya que el tuit de la mujer se quejaba de la actitud irrespetuosa la de la ex pareja de Luis Miguel.

“A mí, muy personalmente, me dio mucho estrés y enojo que en el episodio 2. Usted está platicando con Lucía Méndez y ella todo el tiempo en el celular. No me pareció respetuoso de su parte, menos por lo que usted estaba contando. Un tema muy delicado”, escribió la usuaria.

En la misma publicación varios usuarios opinaron a favor de Laura Zapata y se refirieron a Lucía Méndez como una persona “mal educada”:

“Está hablándole de su secuestro y ella en el celular sólo respondiendo: qué duro y viendo el celular! Justo lo iba a comentar. Qué mal educación. Hay que ver siempre a los ojos cuando alguien esté hablando contigo”; De verdad no sé por qué la señora está sobre valorada, ni bella ni actriz. No hay punto de comparación, tú Laura muy bien”, comentaron.

Es una pelada sin educación !!! https://t.co/Xl2MLfr9Th — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 4, 2022

Cabe señalar que ellas dos comenzaron a levantar la polémica desde que se soltó Siempre Reinas, pues se pudo vislumbrar un ambiente tenso entre ellas e incluso, Zapata catalogó a la actriz como “diva”.

Estas declaraciones fueron respondidas por Lucía Méndez durante una entrevista, en la que mencionó que no tiene una relación muy cercana a su compañera. “Laura es mi conocida, no es mi amiga”.

Cabe señalar que la protagonista de la novela Amor de nadie, señaló que la villana de María Mercedes hace escándalos por estrategía, tal y como la que tuvo con Yoldanda Andrade.

“Yo creo que yo hablo con hechos, hay otras personas que hablan con muchísima palabrería, muchísima estrategia para que todo sea polémico, para que hablen de estas personas, finalmente yo no soy así”, dijo.

Cómo sucedió el secuestro de Laura Zapata

Laura Zapata y Ernestina Sodi, hermanas de Thalía, fueron secuestradas el 22 de septiembre de 2002 en las inmediaciones de Circuito Interior, luego de salir de la obra La Casa de Bernarda Alba.

Laura comentó que estaba en su coche cuando unos sujetos con armas largas bajaron de una camioneta y rompieron los vidrios, para luego llevarlas a una casa de seguridad.

El objetivo de los criminales, según la actriz, era que su cuñado Tommy Motola, el esposo de Thalía, les diera a los secuestradores un monto de 5 millones de dólares, aunque existen rumores que apuntan a que fue un autosecuestro.

