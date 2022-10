Lorena Herrera confesó que tendría un trío con Laura Zapata; así reaccionó la “Villana de telenovelas”

(Fotos: Instagram)

Tras el estreno del reality show Siempre reinas en Netflix, la polémica alrededor de las famosas participantes del elenco ya ha comenzado a dar mucho de que hablar y en esta ocasión fue Lorena Herrera quien no se contuvo y le confesó a su esposo que si tuviera que hacer un trío, elegiría a Laura Zapata para llevarlo a cabo.

Todo sucedió durante uno de los episodios de la producción de Mario Ruiz de Chávez, en donde Lorena Herrera reveló en primera instancia que su libido estaba por los suelos. Ante esto, acudió a un médico para que explicara si se trataba de alguna situación por la que debía preocuparse.

En el consultorio, el médico le mencionó que todo estaba bien con la salud de la participante de MasterChef Celebrity México y le mencionó que posiblemente el cambio en su deseo sexual se debía a factores como la edad. Ante esta situación, la recomendación del experto fue que Lorena platicara con su esposo, Roberto Assad, sobre la posibilidad de llevar a cabo ciertas fantasías para mantener encendida la llama.

Ya en una íntima plática con su pareja, Assad le dijo a Lorena en tono de broma que podrían realizar un trío con alguna de sus compañeras del reality, ante esto, Lorena no se mostró muy convencida, pero puntualizó que en todo caso su elección era Laura Zapata.

Sin embargo, la controversia no se detuvo ahí, ya que, después de que el pasado 2 de octubre se liberara la serie en la plataforma de streaming, la hermana de Thalía no dudó en reaccionar al respecto.

“Queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeé dijo @Lorenaherrera qué con la que haría un trío sería conmigo????”, colocó la famosa desde su cuenta de Twitter.

Los usuarios en esta red social también comenzaron a hablar sobre este polémico momento y varios de ellos le respondieron a Laura Zapata, tras vislumbrarse anonadada por la proposición.

“Jajajaja, siempre puedes decir que no, no te preocupes”. “Jajajaja admitamos que Lorena Herrera tiene buen gusto, sonríe, saludos mi Laura hermosa”. “Es que eres hermosa Laura, llena de talento e inteligente!”. “Traes pegue, Laurita, traes pegue, con todo”, son algunas de las menciones.

Cabe señalar que durante muchos años Lorena Herrera no dudaba de hacer gala de sus atributos, sin embargo, desde mayo pasado, la famosa comentó que se estaba acercando a una nueva etapa en su vida donde no se sentía tan cómoda posando con poca ropa como lo había hecho en el pasado.

Fue en un encuentro con los medios retomado por Sale el sol, donde la histrionisa mencionó que a sus 55 años ya no le parecía adecuado posar en paños menores.

“No me quiero quitar ninguna imagen, lo hice porque me gustaba y porque tenía la edad para hacerlo. Ahorita ya no me siento cómoda para esta posando en bikini, ni de ninguna forma y todo va cambiando en la vida, uno se harta de hacer las mismas cosas toda la vida o al menos yo sí”, evocó.

La intérprete que dio vida a Catalina Montiel en el melodrama Un poquito tuyo, fue tajante a la hora de apuntar que se arrepiente de haber modelado sin ropa durante su pasado para algunas publicaciones dirigidas para el género masculino.

“No bueno, me queda claro que no lo volvería a hacer pero para nada, si ni modo. Hay cosas cuando uno es joven toma malas decisiones y es parte de la vida, de la inmadurez y a veces de que no ves un futuro. Pero luego todo el mundo dice ‘no me arrepiento de nada’ pero no, yo sí me arrepiento de eso”, indicó sobre posar sin ropa.

