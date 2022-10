“¿Hay cámaras en el baño?”: los crudos detalles de la fiesta del Tri que involucró a Carlos Salcido, Giovani dos Santos y otras figuras

Después del Mundial de Sudáfrica 2010, la Selección Mexicana protagonizó un escándalo por hacer una fiesta tras un duelo amistoso (Foto: Especial)

Diferentes jugadores de la Selección Mexicana han protagonizado grandes momentos con la camiseta del Tri, pero también han dejado en evidencias algunas indisciplinas fuera de la cancha y que llegaron al grado de sanciones económicas y vetos del equipo mexicano, tal fue el caso de los futbolistas de la concentración de Efraín Flores en Monterrey en 2010.

En el marco de los partidos que protagonizó el equipo tricolor por motivo del Bicentenario de la Independencia Mexicana, una fiesta robó reflectores pues los jugadores llevaron a mujeres al Hotel Camino Real de Monterrey y se filtraron imágenes de aquel evento.

A casi 12 años del incidente, Néstor de la Torre, ex director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), contó los detalles de cómo se enteró de la fiesta y las acciones que emprendió con cada uno de los futbolistas involucrados. Durante una entrevista con David Medrano para su canal de YouTube, el directivo no ocultó lo que pasó.

Nestor de la Torre cuenta toda la verdad de la fiesta de seleccionados en Monterrey. No se guardó nada el existente.

Los esperamos el jueves. pic.twitter.com/JDjU7fXByT — david medrano felix (@medranoazteca) October 18, 2022

Aseguró que en ningún motivo le notificaron de la fiesta y por cuenta propia se enteró que los jugadores metieron al hotel del Tri un total de 25 mujeres sin que el cuerpo técnico se diera cuenta.

“¿Qué me pasa en Monterrey? Que se van de des***dre, no, no se van de des***dre. Meten 26 mujeres, ¡26 cab**n!, yo revisé todas las cámaras. Bueno, no es cierto 25 porque uno, el otro era travesti”

El ex director deportivo de la Selección confesó que se enteró del tema gracias a las filtraciones que hubo en la prensa pues las primeras portadas de los diarios deportivos mexicanos traían fotografías de la fiesta del equipo mexicano.

Alguno de los involucrados en la fiesta de Monterrey e 2010 fueron Carlos Vela, Efraín Juárez, Chicharito Hernández, Memo Ochoa y otros más (Foto: Getty Images)

“Nada, yo me enteré llegando a mi oficina, llegamos a las 8:30 a México, llego a mi oficina, me siento; diario me tenían mis periódicos, me siento y empiezo a ver... Bronca fuerte y de ahí empieza todo, yo no me di cuenta”, aseguró.

Néstor de la Torre emprendió acciones inmediatas y pidió las grabaciones del hotel, fue ahí en donde conoció hasta el mínimo detalle de la fiesta. Notó que Carlos Vela fue uno de los protagonistas del evento que rompió con el código de ética de los jugadores de la Selección Mexicana.

“¡Vi todo, vi todo! Le hablé por teléfono a Vela y le dije: ‘Vela ¿hiciste esto?, ‘oye es que esto...’, ‘¿hiciste tú y tú, estos tres hicieron este tipo de falta, estas hiciste tú, vas a estar castigado’. Yo hablé con todos, con todos antes de (informarlo)”

Al final, el ex director deportivo agregó que algunos futbolistas intentaron deslindarse de las responsabilidades de sus actos pues Néstor de la Torre habló personalmente con cada uno de los involucrados y así determinó el castigo para cada uno.

Las supuestas mujeres que fueron llevada a una casa donde se encontraban varios de los jugadores de México (Foto: Especial)

“Fueron como 16 a la fiesta. Entonces había gente que me decía ‘yo no fui’, ‘a ver, güey, yo vi las cámaras’. Hubo una persona que jugaba en el extranjero y me preguntó ‘oye ¿hay cámaras en el baño?’”, relató.

Finalmente el ex futbolista mexicano se encargó de compartir los nombres de los jugadores que participaron en aquella fiesta y dentro de los señalados estuvieron Carlos Vela, Efraín Juárez, Carlos Salcido, Héctor Moreno, Rafael Márquez, Guillermo Ochoa, Javier Chicharito Hernández, Pablo Barrera, Giovani dos Santos, Francisco Maza Rodríguez, Enrique Esqueda y Gerardo Torrado.

La Federación Mexicana tomó cartas en el asunto y días después de la filtración de imágenes convocó a rueda de prensa en donde dio a conocer que Carlos Vela y Efraín Velarde estarían suspendidos por seis meses de cualquier convocatoria del equipo mexicano, mientras que el resto recibió una multa económica.

SEGUIR LEYENDO: