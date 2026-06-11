Un país detrás de once: afición impulsa a la Selección Mexicana con emotivo mensaje a horas de la inauguración del Mundial 2026

Con un emotivo mensaje, los aficionados mexicanos envían su apoyo a los seleccionados, quienes inaugurarán el Mundial 2026 con un enfrentamiento ante la selección de Sudáfrica. (X/@miseleccionmx)

A horas del partido inaugural del Mundial 2026 este 11 de junio, la Selección Mexicana difundió en redes sociales un video en el que la afición envía un mensaje personal a cada uno de sus jugadores antes de que suene el primer silbatazo.

La convocatoria que recibirá ese aliento reúne a 26 jugadores con una edad promedio de 27.8 años, que van desde Guillermo Ochoa, portero de 40 años en su sexto Mundial, hasta Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que debuta en la máxima cita del futbol mundial.

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El video mezcla imágenes de los jugadores de niños y en su etapa adulta con tomas de la afición en el estadio, personas con penachos y trajes típicos, y gradas repletas de seguidores vestidos con su camiseta verde.

La afición habla directo a los jugadores por nombre

Parta del seleccionado mexicano. (Capturas de pantalla)

El mensaje distingue entre quienes debutan y quienes regresan. A los primeros les pide que disfruten el himno, los nervios antes del silbatazo, el estadio lleno y las llamadas de sus familias. A los experimentados, les agradece volver y compartir lo que significa ponerse la camiseta verde.

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La voz en off dice: “Tal vez han escuchado que un mundial cambia vidas, pero hay algo que casi nadie les dice: también cambia a un país entero”. El texto continúa con una imagen de unidad que atraviesa todo el video: “Durante noventa minutos dejamos de ser desconocidos. Nos abrazamos con quien tengamos al lado, gritamos con quien nunca habíamos visto y creemos, juntos, en un mismo sueño”.

El cierre del video concentra el espíritu del mensaje: “Cuando suene el silbato inicial, no estarán solos. Detrás de cada pase, de cada atajada y de cada gol, habrá todo un país empujando con ustedes. Todos somos México”.

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De Ochoa a Mora: la convocatoria más amplia en generaciones

Quiénes son los únicos jugadores de la sección mexicana que fueron incluidos en ‘Los Más Guapos’ de famosa revista (Foto: Instagram/@miseleccionmx)

La lista del seleccionador Javier Aguirre abarca más de dos décadas de historia futbolística. Ochoa, nacido el 13 de julio de 1985, puede convertirse en el primer portero en disputar seis Copas del Mundo. Acumula 153 partidos con el Tri, de los cuales 11 han sido en Mundiales. En el extremo opuesto, Mora cumplirá 17 años y 240 días el día de la inauguración, lo que lo convierte en el mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo.

Doce de los 26 convocados ya tienen experiencia mundialista. Entre ellos figuran Raúl Jiménez, delantero del Fulham con 35 años en su segundo torneo; Edson Álvarez, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, César Montes, Orbelín Pineda, Luis Chávez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Alexis Vega.

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La nómina incluye a dos naturalizados. Álvaro Fidalgo, de origen español y actualmente en el Real Betis, fue figura en el América con el que ganó el tricampeonato de la liga mexicana. Julián Quiñones, procedente de Colombia, ostenta el récord de jugador extranjero con más títulos en la liga mexicana, con seis, y terminó como campeón de goleo en la liga saudí con el Al-Qadisiyah, por encima de Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

Entre los legionarios europeos destacan Santiago Giménez, delantero del AC Milán con 25 años, y Obed Vargas, mediocampista del Atlético de Madrid con 20 años. En total, 13 jugadores de la convocatoria militan en Europa. El equipo que más elementos aporta es el Guadalajara, con cinco: Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

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México busca romper su maldición en partidos inaugurales

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 10 de junio de 2026 Javier Aguirre, seleccionador de México, durante la conferencia de prensa REUTERS/Henry Romero

El debut frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca llega cargado de una estadística adversa: México nunca ha ganado un partido inaugural de Copa del Mundo, con un balance de cinco derrotas y dos empates desde Uruguay 1930.

Aguirre lo reconoció en conferencia de prensa: “Hay que romper la estadística. No tenía el dato, se lo voy a compartir a los jugadores, va a ser otro aliciente”.

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El duelo revive el partido inaugural de Sudáfrica 2010, cuando ambas selecciones empataron 1-1. Aguirre era entonces el técnico del Tri. En los dos Mundiales anteriores que México organizó, en 1970 y 1986, el equipo cayó en cuartos de final. En Catar 2022 no pasó de la fase de grupos.

El seleccionador, que jugó el Mundial de 1986 como futbolista y ahora dirige su tercer torneo desde el banquillo, expresó que vive la experiencia con “tranquilidad emocional” y “paz interna”. Sobre su rol, señaló: “Yo soy el menos importante en esta selección, pero soy el máximo responsable cuando hay una derrota. Es una ley que me sé desde siempre”. México también enfrentará en el Grupo A a Corea del Sur y República Checa.

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