SNTE hace llamado al diálogo respetuoso entre el gobierno y la CNTE

La líder de la sección 36 del SNTE, Mónica Granillo, hizo un llamado al diálogo respetuoso entre la CNTE y el gobierno federal (especial)

La secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Mónica Granillo Velazco, hizo un llamado a privilegiar el diálogo entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para alcanzar acuerdos que beneficien tanto a los docentes como al sistema educativo nacional.

En conferencia de prensa, la dirigente sindical afirmó que el diálogo institucional representa la mejor herramienta para construir consensos que permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y, al mismo tiempo, fortalecer la escuela pública.

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“Cuando existe el diálogo institucional, es posible construir soluciones que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores de la educación y fortalezcan la escuela pública”, expresó Granillo Velazco.

SNTE apuesta por la negociación y los acuerdos

SNTE acepta incremento salarial del 9% planteado por Sheinbaum. (Foto: SNTE)

La líder de la Sección 36 destacó que el SNTE ha mantenido una postura basada en la negociación y el entendimiento para lograr avances importantes en materia salarial, prestacional y laboral para el magisterio mexicano.

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Ejemplo de ello, fue el incremento salarial del 9 por ciento, que comenzará a reflejarse de manera gradual con retroactividad a partir del mes de enero y beneficiará a más de 45 mil trabajadores afiliados a la Sección 36.

Granillo Velazco señaló que el respeto y la libertad de expresión son fundamentales en cualquier movimiento social; sin embargo, consideró necesario evitar acciones que generen afectaciones a terceros.

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“Que se pondere el respeto y la libertad de expresión, sin dañar a nadie. Lo único en lo que no podemos estar de acuerdo es que se afecte a los maestros, a los niños e incluso a otros gremios, como comerciantes y a la ciudadanía”, sostuvo.

Participará Sección 36 en consulta nacional convocada por Claudia Sheinbaum

La líder de la sección 36 del SNTE, Mónica Granillo, respaldó la consulta nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum (especial)

La dirigente sindical aseguró que el magisterio mexiquense se mantiene unido y fortalecido, trabajando en propuestas concretas orientadas a mejorar las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de miles de trabajadores de la educación.

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En este sentido, destacó que el gremio docente ya cuenta con una propuesta sólida para la transformación del sistema que sustituirá a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Explicó que dicha propuesta fue construida a partir de consultas realizadas entre docentes de diversas entidades del país, con el objetivo de recoger las inquietudes y necesidades reales del sector educativo.

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Granillo Velazco informó que la Sección 36 participará activamente en la nueva Consulta Nacional convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo propósito es escuchar nuevamente la voz de las maestras y los maestros para diseñar un nuevo modelo de evaluación y promoción profesional.

La dirigente confió en que este ejercicio permitirá ratificar las principales demandas del magisterio respecto a la desaparición de la USICAMM y la creación de un sistema más transparente y justo.

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“En esa consulta se ratificará lo que durante años han exigido las maestras y los maestros: un sistema transparente, justo y respetuoso de sus derechos laborales y profesionales”, afirmó.

Prioridad la Reforma al ISSSTE y mejora de pensiones

Respecto a la reforma de la Ley del ISSSTE, Granillo Velazco destacó que se presentaron propuestas respaldadas por análisis financieros y actuariales que demuestran su viabilidad económica, jurídica y política.

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Indicó que el objetivo es fortalecer el sistema pensionario y garantizar mejores condiciones de retiro para los trabajadores al servicio del Estado.

Entre las principales prioridades se encuentra mejorar las pensiones de los trabajadores que se encuentran bajo el esquema de cuentas individuales, quienes actualmente enfrentan mayores desafíos para acceder a una jubilación digna.

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