Aficionados extranjeros confían en México para vencer a Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

Sondeo a aficionados extranjeros sobre el resultado del partido inaugural México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 (Captura de pantalla Santiago Gutiérrez/Infobae México)

Miles de aficionados ya viven la fiebre mundialista en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde este jueves se disputará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica. Entre cánticos, banderas y un ambiente de fiesta, seguidores de distintos países expresaron su confianza en que la Selección Mexicana iniciará el torneo con una victoria.

A pocas horas del esperado encuentro, Infobae México realizó un sondeo entre aficionados nacionales y extranjeros que se congregaron en los alrededores del inmueble para conocer sus pronósticos sobre el resultado del debut del combinado tricolor.

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Aficionados ven favorito a México ante Sudáfrica

Sondeo realizado por Infobae México a aficionado de Uruguay sobre el resultado de México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 (Video: Santiago Gutiérrez/Infobae México)

Uno de los entrevistados fue Ricardo, aficionado procedente de Uruguay, quien se mostró convencido de que México se impondrá sin recibir goles.

“Dos a cero, gana México”, afirmó al ser consultado sobre el marcador que espera en el partido inaugural del Mundial 2026.

El seguidor sudamericano también comentó que, pese al entusiasmo que se vive en la capital del país, ha enfrentado algunas complicaciones derivadas de las movilizaciones y el intenso flujo vehicular registrado en las últimas horas.

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“Sí he tenido alguna dificultad con tráfico, por esos temas, pero bueno, es parte de”, comentó mientras caminaba hacia los accesos del estadio.

Por su parte, René Fabricio, aficionado colombiano que llegó a México para presenciar la inauguración mundialista, pronosticó una victoria aún más amplia para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

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“Mañana México va a quedar tres a uno, a favor de México”, aseguró.

Ambiente festivo sorprende a visitantes extranjeros

Sondeo realizado por Infobae México a aficionado de Colombia sobre el resultado de México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 (Video: Santiago Gutiérrez/Infobae México)

Más allá de los resultados deportivos, varios visitantes destacaron el ambiente de convivencia que se vive en las calles de la Ciudad de México durante el arranque de la justa mundialista.

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René Fabricio señaló que tenía referencias sobre posibles problemas de seguridad en el país; sin embargo, aseguró que su experiencia ha sido completamente diferente.

“Yo creo que ahorita, pues como hay una meta, toda la vibración de la gente, que nadie está peleando. Me dijeron que era peligroso, pero no, toda la gente está contenta, festejando, feliz”, expresó.

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Las calles cercanas al Estadio Ciudad de México lucieron abarrotadas desde temprana hora con aficionados provenientes de distintos continentes, quienes participaron en actividades organizadas para celebrar el inicio de la Copa del Mundo.

Brasil también apuesta por El Tri

Sondeo realizado por Infobae México a aficionado de Brasil sobre el resultado de México vs Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026 (Video: Santiago Gutiérrez/Infobae México)

La confianza en la Selección Mexicana no se limitó a los aficionados de Sudamérica que participaron en el sondeo. Un seguidor brasileño también consideró que el Tricolor tiene amplias posibilidades de iniciar con el pie derecho frente a Sudáfrica.

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El aficionado pronosticó un triunfo de 2-0 para México y fue más allá al señalar que el equipo nacional podría convertirse en una de las sorpresas del torneo.

A su juicio, la escuadra mexicana tiene argumentos suficientes para alcanzar al menos los cuartos de final, una instancia que históricamente ha representado una barrera difícil de superar para el combinado nacional en las Copas del Mundo.

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Expectativa total para el arranque del Mundial 2026

La inauguración de la Copa Mundial 2026 ha generado una enorme expectativa entre aficionados de todo el mundo, quienes han comenzado a llenar hoteles, restaurantes y espacios públicos de la Ciudad de México.

Mientras las selecciones ultiman detalles para el histórico encuentro inaugural, el optimismo domina entre los seguidores consultados, quienes coinciden en un mismo pronóstico: México arrancará su participación mundialista con una victoria frente a Sudáfrica y buscará ilusionar a millones de aficionados con una actuación memorable en casa.

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El balón está por rodar y la pasión mundialista ya se vive al máximo en la capital mexicana.