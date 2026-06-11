México goleará a Sudáfrica en el partido inaugural, pronostica Mike, Máquina del Mal

Mike "Máquina del Mal" también presumió que México ha sido sede en tres ocasiones durante la transmisión de Infobae en Vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mike, Máquina del mal, es conocido en Instagram por sus particulares predicciones de los partidos del Mundial 2026, ahora llegó el turno de la Selección Méxicana, que jugará el partido inaugural el 11 junio contra Sudáfrica.

En charla con Marcelo Tinelli, analista deportivo de argentina, Mike reveló que espera ver cuatro goles de México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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“Cuatro goles le metemos mañana a Sudáfrica. “Gente, que está viend, mañana México en el partido inaugural le mete cuatro goles a Sudáfrica, cuatro goles a cero”, dijo en Infobae en Vivo, finalmente bromeó con “Si México no le gana a Sudáfrica me voy de este plano terrenal” justo antes de despedirse.

El partido inaugural del Mundial 2026 será el 11 de junio en la Ciudad de México.

Durante la charla deportiva junto a Yiyo Garcilazo, Benito SDR, José Chatruc y Pablo Cavallero en YouTube, Mike también presumió que México ha sido tres veces mundialista, que si bien la Selección no ha mantenido la copa en casa en ninguna ocasión, si ha “prestado la casa”, dijo.

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El influencer asegura que la Selección Mexicana anotará cuatro goles en el partido inaugural de 2026

Dónde dijo Mike su pronóstico sobre México vs Sudáfrica

La nueva apuesta de Infobae para el Mundial 2026 propone una cobertura innovadora centrada en el entretenimiento y la información, con transmisiones en vivo desde Miami y la conducción de Marcelo Tinelli.

El ciclo reúne a figuras del periodismo, el deporte y el streaming para seguir de cerca el recorrido de la selección argentina, ofrecer entrevistas exclusivas y sumar debates, juegos y contenido digital pensado para un público amplio.

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Esta programación especial busca transformar la experiencia del mundialista en una propuesta integral donde el fútbol se cruza con la cultura y el espectáculo.

Conductores y figuras del ciclo

Marcelo Tinelli lidera la cobertura desde Miami, a cargo del ciclo principal dedicado al Mundial.

El equipo se compone de periodistas, streamers y exfutbolistas, incluyendo a Yiyo Garcilazo , Benito SDR , José Chatruc y Pablo Cavallero .

Se suman como panelistas Santi Grizas (streamer de River), Toto Bordieri (especialista en Boca), Cholo Sotile (periodista de Infobae y ESPN) y otros invitados rotativos.

El ciclo contará además con la participación de exjugadores, integrantes de la selección argentina y personalidades de distintos ámbitos como cantantes, artistas y creadores de contenido.

Horarios y frecuencia de emisión

El ciclo especial conducido por Tinelli se emite desde el miércoles 10 de junio , en el canal de YouTube @Infobae Infobae en Vivo.

Los programas se transmiten en directo los lunes, miércoles, viernes y domingos de 21 a 22 horas (hora argentina).

Cuando la selección argentina juegue en otras ciudades como Dallas o Kansas, el equipo viajará y realizará emisiones especiales desde esas sedes.

Temática y enfoque del programa

Marcelo Tinelli debuta con Infobae Mundial: entretenimiento, información y grandes invitados

El ciclo está centrado en información y entretenimiento , siguiendo el recorrido de la selección argentina en el Mundial y ofreciendo análisis, debates, entrevistas y contenido exclusivo.

El programa integra transmisiones en vivo, móviles y vlogs, con juegos, desafíos y coberturas en exteriores.

Se incluyen “batallas futboleras” con invitados de Uruguay, Brasil, México y Francia, recreando las rivalidades deportivas.

El contenido apunta tanto a seguidores históricos de Tinelli como a un público joven interesado en el universo digital y futbolístico.

Detalles clave y dinámica de la cobertura

La propuesta une la expansión de Infobae en Vivo con la apuesta por el entretenimiento, bajo una escenografía renovada en Miami, desarrollada en tiempo récord y con estética propia de Infobae.

El equipo realizará programas especiales en la puerta de los estadios y desde el búnker de la selección argentina, incorporando la voz de periodistas especializados en diferentes selecciones.

Tinelli, según informó Yiyo Garcilazo, aporta creatividad e intensidad al proyecto, con participación activa tanto en la producción de ideas como en la conducción diaria.