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Sin boletos, pero con pasión por el Mundial 2026: dos argentinos pasaron dos meses y medio manejando para llegar al Estadio Ciudad de México

Sin Visa y sin boletos para algún juego mundialista, Lucas y Matías decidieron emprender el viaje hacia la ciudad mexicana para vivir de cerca la inauguración entre los hinchas

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Lucas y Matías, dos aficionados argentinos emprendieron un viaje de más de dos meses en su vehículo para llegar al Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)
Lucas y Matías, dos aficionados argentinos emprendieron un viaje de más de dos meses en su vehículo para llegar al Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

Un auto, un espíritu aventurero y la ilusión de vivir una Copa Mundial de la FIFA llevaron a Lucas y Matías a emprender un viaje con destino a la Ciudad de México; les tomó dos meses y medio llegar a la capital en vísperas de la inauguración del Mundial 2026. A menos de 19:00 horas para la ceremonia, los dos jóvenes de origen argentino estacionaron su vehículo Chevrolet Corsa a escasos metros del acceso al inmueble.

Con un mate en mano, Matías relató a Infobae México detalles de su viaje. Todo este tiempo vivieron, comieron y durmieron en su vehículo. Mas que un auto, lo convirtieron en su hogar rodante por América. El día que partieron de Argentina no hubo marcha atrás, y con la determinación de llegar al Mundial 2026 en México fue como empezó su travesía.

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Dos meses de viaje y 11 países recorridos: Lucas y Matías viajaron desde Argentina para vivir el #Mundial2026 en México

Hola, somos Lucas y Matías, de Argentina. Recién llegamos de un viaje de dos meses y medio. Recorrimos 10 fronteras, 11 países. El objetivo era de llegar al Estadio Azteca y acá estamos”, compartieron.

10 fronteras, un país objetivo: México en el Mundial

América en Corsa —nombre de sus redes sociales donde compartieron detalles de su travesía— visitó un total de 11 países, realizó un recorrido de 14 mil kilómetros y atravesaron 10 fronteras. Aunque el plan siempre fue viajar en carretera, tuvieron que cruzar el auto en barco.

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“Viajamos en el auto, lo cruzamos en un contenedor de Colombia a Panamá y nosotros nos tomamos un vuelo en avión. En general recorrimos catorce mil kilómetros con el auto. Él es nuestra familia, nuestro sostén. Acá tenemos la cocina, tenemos bolsa de dormir, carpa, tenemos herramientas, tenemos todo. ”, aseguró Matías.

Un auto Chevrolet blanco con calcomanía "América en Corsa" y matrícula argentina está estacionado frente a un estadio con banderas del Mundial 2026
Lucas y Matías completaron un épico viaje de dos meses y medio en su auto desde Argentina hasta Ciudad de México, llegando en vísperas de la inauguración del Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

Ante la pregunta de ¿Cuánto tiempo les tomó planificar su viaje y la organización?, se mostraron relajados pues no tuvieron una ruta fija y se fueron adaptando a lo que se les presentaba, Lucas estimó que dos meses bastaron para organizar el recorrido en carretera. Además, reconocieron que el tema de visa para entrar a Estados Unidos no fue limitante, únicamente les permitió pensar en que México sería el destino ideal.

“La ruta fue en el viaje. La íbamos acomodando a medida que íbamos avanzando. Pero la decisión, dos meses antes, más o menos, no tanto. Por eso también es que cuando vimos el sorteo que Argentina jugaba en Estados Unidos, al no tener la visa dijimos: ‘Bueno, igual vamos, llegamos al Estadio Azteca. Si el mundial es ahí también’. Así que nada, muy contentos, muy contentos de poder lograrlo. Estamos acá […] Pasamos, tanto con el auto como nosotros, el auto pasó por nieve, tierra, asfalto, eh, lluvia por todos lados, desierto", narró Lucas.

Un auto Chevrolet blanco con calcomanía "América en Corsa" y matrícula argentina está estacionado frente a un estadio con banderas del Mundial 2026
El vehículo de Lucas y Matías se convirtió en su hogar durante estos más de dos meses para llegar al Estadio Azteca (Luz Coello/ Infobae México)

La meta: llegar al Estadio Ciudad de México, ¿y los boletos para la inauguración? “No, no tenemos nada, ni entradas, nada. Pero bueno, tenemos la fe de poder. Por ahí, quién dice".

Sin boletos para el Mundial 2026, pero con playas que visitar

Ahora que Lucas y Matías llegaron al Estadio Azteca, piensan vivir la emoción de la hinchada en las calles, su siguiente paso será recorrer puntos turísticos de la capital y también aprovechar su tiempo en el país para conocer las playas de la costa del Pacífico.

“Nuestro plan hasta ahora es disfrutar el Mundial acá en México, mes y una semana, mes y medio, lo que nos lleve. Nada. Después seguir recorriendo acá, bajar para la costa, conocer también, que no conocemos nada".

Un auto Chevrolet blanco con calcomanía "América en Corsa" y matrícula argentina está estacionado frente a un estadio con banderas del Mundial 2026
Lucas y Matías viajaron desde Argentina para llegar al Estadio Ciudad de México para el Mundial 2026 (Luz Coello/ Infobae México)

Entre las ilusiones que tienen es conocer “La vecindad del Chavo”, la icónica escenografía del programa creado y producido por Roberto Gómez Bolaños. Aunque en la Ciudad de México no existe el estudio original, existen diferentes restaurantes ambientados con la serie.

Como último mensaje a quienes los alentaron y siguieron a la distancia, Lucas y Matías agradecieron ampliamente el apoyo recibido en cada uno de los diferentes destinos que conocieron:

“Primero que nada agradecerle a la gente que nos viene acompañando, que nos siguió durante estos dos meses y medio, fue una ayuda inmensa que nos dieron. Y nada, saludo para ellos y aguante Argentina. Vamos con todo y estamos con mucha fe de que vamos por la cuarta”.

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