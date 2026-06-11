¿Cerrarán tu restaurante si transmites el partido? IMPI aclara inspecciones aleatorias

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La víspera del partido inaugural del Mundial en Ciudad de México, una serie de medidas regulatorias ha transformado el ambiente en los bares y restaurantes de Paseo de la Reforma.

Supervisores de estos establecimientos retiraron de manera apresurada todos los carteles y decoraciones alusivas al torneo, motivados por el temor a recibir multas millonarias o incluso la clausura temporal, según la normativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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La orden oficial prohíbe el uso de marcas, logotipos, frases y símbolos de la FIFA, así como la transmisión de partidos sin la debida autorización comercial.

Funcionarios han notificado a los negocios que la única forma de difundir los encuentros es a través de señales autorizadas, principalmente mediante los servicios de Izzi Negocios o Sky Business, empresas con derechos exclusivos de emisión.

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IMPI_Mexico

Contrario a lo que muchos clientes esperan, la señal de VIX solo puede utilizarse en hogares y no en espacios comerciales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha emitido un mensaje dirigido a la ciudadanía y a los establecimientos comerciales de México, en el contexto de la Copa Mundial FIFA 2026. El organismo busca combatir la circulación de información inexacta sobre inspecciones y sanciones relacionadas con la transmisión de eventos deportivos protegidos por derechos de autor.

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Contrario a los rumores, el IMPI aclaró que no realiza clausuras ni inspecciones aleatorias en restaurantes, bares o cualquier otro local comercial. El Instituto solo actúa cuando los titulares de los derechos presentan una solicitud formal, y siempre dentro de los cauces legales establecidos. Cualquier visita fuera de este marco debe considerarse irregular y puede ser denunciada.

Proceso de verificación y protección contra fraudes

La ciudadanía y los dueños de establecimientos pueden verificar la identidad de los inspectores del IMPI a través del portal oficial de nómina federal (https://nominatransparente.rhnet.gob.mx). Todos los verificadores cuentan con un gafete oficial con fotografía. El Instituto recomienda no dejarse engañar por personas que pretendan actuar en su nombre sin la debida acreditación.

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El IMPI subraya que su función es administrativa: tramita y resuelve procedimientos relacionados con posibles infracciones en materia de propiedad intelectual únicamente cuando hay una denuncia formal por parte de los dueños de los derechos. No tiene facultad para actuar de oficio ni para realizar operativos sorpresa.

Implicaciones legales de transmitir partidos sin licencia en restaurantes y comercios

Transmitir eventos deportivos como partidos del Mundial en un establecimiento comercial sin la licencia correspondiente no es legal. Estas acciones pueden constituir infracciones a los derechos de autor y derechos conexos, lo que podría derivar en sanciones administrativas a petición de los titulares de los derechos. El IMPI exhorta a los comercios a cumplir con la normatividad vigente para evitar problemas legales.

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En respuesta a una de las dudas más frecuentes, el IMPI confirmó que no habrá revisiones aleatorias en restaurantes ni en otros establecimientos durante el Mundial 2026. Las inspecciones solo ocurren si los titulares de derechos solicitan la intervención de la autoridad. Si un local transmite un partido sin autorización, puede ser sancionado únicamente si existe una denuncia formal y tras un procedimiento legal.

Recomendaciones para establecimientos y ciudadanía

El Instituto pide a la población y a los medios de comunicación que consulten fuentes oficiales antes de difundir información, con el fin de evitar confusiones o fraudes. Además, invita a denunciar cualquier intento de extorsión o suplantación de identidad por parte de falsos inspectores.

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El IMPI reitera su compromiso con la legalidad y la protección de los derechos de autor durante la Copa Mundial FIFA 2026. La vigilancia del cumplimiento normativo se hará conforme al debido proceso, garantizando certeza tanto a los titulares de derechos como al público y a los comercios involucrados