El comentario del Piojo Herrera que pondría en riesgo su cargo en Tigres

Con la eliminatoria de Tigres de la liguilla del Apertura 2022 ante Pachuca, la figura de Miguel Herrera volvió a ser protagonista de un escándalo en su club y que incluso podría costarle su puesto como director técnico de los felinos. Luego de que Herrera calificó de “viejo” al plantel con el que compite, Mauricio Culebro salió a aclarar la situación.

El presidente deportivo de Tigres habló con la prensa y encaró el comentario negativo del Piojo Herrera y evidenció su molestia al no estar de acuerdo con él, por lo que adelantó que dentro de la institución realizarán un análisis de la situación en la que se encuentra el club y por qué no se ha llegado a conseguir un título, así que el director técnico sería sometido a tal análisis.

Bajo esa narrativa, Culebro dejó en claro que no tiene la misma idea que Miguel Herrera y defendió a la plantilla que actualmente compone a Tigres.

“Yo no comparto las declaraciones de Miguel, el promedio de edad del equipo ahí está”

Mauricio Culebro dejó entrever que parte de la evaluación incluirán lo que ha logrado Miguel Herrera pues desde que llegó a Tigres, en mayo de 2021 tras la salida del Tuca Ferretti, el equipo no ha llegado a competir en un final. Así que el presidente deportivo adelantó que el cargo del Piojo Herrera no estaría seguro una vez que se acabe su contrato, el cual expirará en abril de 2023.

“Estamos evaluando, estamos en proceso de evaluación y sobre esa evaluación tomaremos decisiones. No tomamos decisiones a la ligera, las tomamos bien pensadas y siempre con una evaluación profundamente fuerte y sólida. De contrato le quedan seis meses”

Por otra parte agregó que en un año y medio no se han obtenido los resultados esperados, así que trabajarán para encontrar el problema pues el presidente deportivo de la escuadra de la UANL sentenció que tal panorama no es el que están buscando.

“Al final del día en un año y medio dos semifinales, cuartos de final, repito, no es lo que estamos buscando en los objetivos que estamos pensando; algo nos ha faltado y eso me queda claro, pero por eso estamos analizando qué es eso que nos hace falta para trabajar y que no vuelva a pasar”, expuso.





