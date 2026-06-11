Shakira manda mensaje final antes de cantar Dai Dai en el Mundial 2026: “Esto ya arrancó, mi gente”

La colombiana está lista para protagonizar la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo en el Estadio Ciudad de México

Shakira llega lista a la inauguración del Mundial 2026 en México y se presentará este miércoles 11 de junio en la ceremonia de apertura en el Estadio Ciudad de México, horas antes del partido entre México y Sudáfrica, en el arranque de un torneo que por primera vez reunirá a 48 selecciones.

La propia cantante colombiana informó en sus redes sociales que pasó “una semana de ensayo sin parar” con su equipo y que está lista para la ceremonia:

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“Ha sido una semana de ensayo sin parar para nosotros, estamos listos!! No puedo esperar a verlos a todos mañana en la ceremonia de apertura de @fifaworldcup”.

Horas más tarde, publicó un mensaje final en sus redes escribiendo: “Esto ya arrancó, mi gente” y adjuntó un video donde canta a capela una estrofa de Dai Dai.

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Shakira estará acompañada por Burna Boy para interpretar “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. La cartelera del evento inaugural también incluye a Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean y Tyla.

La final del certamen también tendrá a Shakira como protagonista el 19 de julio en el MetLife Arena, donde encabezará el primer espectáculo de medio tiempo en una final de Copa del Mundo, junto a Madonna y BTS.

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Shakira, la figura latina más exitosa de todos los tiempos

Shakira se ha convertido en la reina de los mundiales y de la música latina. REUTERS/Eduardo Munoz

Shakira mantiene una carrera de más de 30 años desde su arranque en Colombia en la década de los noventa, y su trayectoria la coloca hoy como la figura latinoamericana más exitosa de la historia, a partir de una discografía que cruza varios géneros, ventas millonarias y presencia constante en la industria musical.

A lo largo de su carrera, la cantante suma millones de discos vendidos, 3 premios Grammy y 12 Latin Grammy. También desarrolla trabajo filantrópico mediante la Fundación Pies Descalzos, enfocada en la educación infantil en Colombia.

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El reconocimiento internacional de Shakira comenzó con Pies descalzos, publicado en 1995. Ese álbum marcó el inicio de una trayectoria que se mantiene vigente hasta la actualidad.

En 1998, la artista lanzó ¿Dónde están los ladrones?, disco que incluyó canciones como Ciega, sordomuda y Ojos así. El álbum superó los 7 millones de copias vendidas en el mundo y consolidó a la cantante en América Latina y España.

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Laundry Service la posicionó en Estados Unidos y Europa

(Infobae México: Jesué Abraham Aviles)

Tres años después, en 2001, Shakira publicó Laundry Service, su primer material en inglés. El disco incluyó los sencillos Whenever, wherever y Underneath your clothes.

Ese lanzamiento vendió más de 13 millones de unidades. Con ese resultado, la cantante se posicionó en los mercados de Estados Unidos y Europa.

Durante esos años, Shakira ganó premios Grammy y Latin Grammy. También se convirtió en la primera cantante colombiana en alcanzar el número uno en el Billboard Hot 100.

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Su perfil dentro de la música pop se distinguió por la fusión de ritmos latinos con pop y rock, además de su capacidad para escribir en español e inglés. Esa combinación la diferenció de otros artistas de su generación.

Waka waka y la sesión con Bizarrap ampliaron su alcance global

Una infografía detalla el ranking histórico de los himnos oficiales de los Mundiales de fútbol, destacando a 'Waka Waka' de Shakira como el más popular con miles de millones de reproducciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la década de los dos mil, la cantante sostuvo su popularidad con álbumes como Fijación oral, vol. 1, Oral fixation, vol. 2 y She Wolf. En ese periodo, temas como La tortura, en colaboración con Alejandro Sanz, y Hips don’t lie, junto a Wyclef Jean, llegaron a los primeros lugares de listas internacionales.

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En 2010, interpretó Waka waka (This time for Africa), la canción oficial del Mundial de Sudáfrica. El sencillo superó las 3,000 millones de reproducciones en plataformas digitales y se convirtió en uno de los temas más escuchados en la historia de los mundiales.

La cantante también incursionó en géneros urbanos y colaboró con artistas como Maluma, Anuel AA y Bizarrap. En 2023, la BZRP Music Sessions, vol. 53 sumó más de 500 millones de reproducciones en menos de un mes, una marca que confirmó el alcance de Shakira entre distintas generaciones.

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