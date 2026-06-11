Aseguran más de 1.3 millones de litros de huachicol en Tamaulipas

Uno de los vehículos asegurados (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) inició investigaciones formales luego del aseguramiento de más de un millón 350 mil litros de hidrocarburo, presuntamente de origen ilícito (huachicol), como resultado de dos órdenes de cateo en inmuebles ubicados sobre caminos de terracería cercanos a la carretera Reynosa-Monterrey, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.

En la primera orden de cateo, las autoridades aseguraron un total de un millón 200 mil litros de hidrocarburo, 24 pipas, 18 frac tanks, ocho tractocamiones, seis motobombas, cuatro cámaras de vigilancia, dos cargadores, 12 cartuchos y documentación diversa. En ese mismo inmueble, dos personas fueron detenidas.

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Mientras que la segunda acción arrojó el aseguramiento de aproximadamente 155 mil litros de hidrocarburo, ocho frac tanks, dos semirremolques, un tractocamión, siete motobombas con mangueras y 190 mil litros de alcohol.

Los mandatos judiciales que respaldaron ambas diligencias fueron obtenidos por la FGR en Tamaulipas a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con base en denuncias anónimas por delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

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Parte de lo hallado (FGR)

Las órdenes fueron emitidas por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la entidad y las diligencias fueron realizadas en coordinación con las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

El cumplimiento de las órdenes estuvo a cargo de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), encabezados por el agente del Ministerio Público, con el respaldo de personal de diversas materias del Centro Federal Pericial Forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

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Durante la ejecución de las inspecciones judiciales, la FGR contó además con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de Protección Civil, quienes estuvieron encargados de la seguridad perimetral.

Los dos inmuebles cateados, las dos personas detenidas y la totalidad de los bienes asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones por los delitos de almacenamiento ilícito de hidrocarburos.

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(FGR)

Aseguran hidrocarburo con valor millonario ligado al Cártel del Golfo

Cabe recordar que el 25 de abril pasado hubo un cateo a un predio ubicado en el Ejido Progreso Agrario, en el municipio de Matamoros, que resultó en el aseguramiento de contenedores, equipo de extracción y vehículos vinculados al almacenamiento y trasiego de huachicol.

La acción resultó en la detención de dos personas y el decomiso de un inmueble, trece contenedores de almacenamiento tipo frac tank, ocho motobombas de extracción, cinco tanques, dos pipas y una caja seca.

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Fuentes consultadas por Infobae México confirmaron que los bienes decomisados estarían ligados al Cártel del Golfo, específicamente a la facción “Los Escorpiones”, organización criminal dedicada, entre otras actividades, al robo y tráfico de hidrocarburos en la frontera norte del país.

En el operativo participaron elementos de diversas instituciones federales. Crédito: Especial

De acuerdo con las mismas fuentes, la afectación económica para el grupo delictivo ronda los 8 millones de pesos, cifra que representa una pérdida directa derivada del valor estimado del material incautado.

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La Marina brindó seguridad perimetral durante el cateo, el cual fue solicitado por la FGR. Al concluir la diligencia, la autoridad ministerial notificó a los dos detenidos sobre sus derechos y los puso a disposición del Ministerio Público Federal junto con la totalidad de los efectos asegurados, para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, instrumento que definirá la situación legal de los implicados.

Mediante un comunicado, la Semar sostuvo que este tipo de acciones coordinadas forman parte de la estrategia institucional para debilitar la operación logística y financiera de los grupos delictivos en la región. El decomiso del equipo y del combustible, sumado a la detención de integrantes de la organización, apunta a frenar la distribución de hidrocarburos ilegales en Tamaulipas y en los estados vecinos.

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