Por no aclarar ataque de Yolanda Andrade, Laura Zapata ya bloqueó a Thalía

Yolanda Andrade y Thalía son grandes amigas desde su juventud (Fotos: Cuartoscuro//Instagram @thalia//Twitter/@TVAztecaJalisco)

Hace un par de meses Laura Zapata dio mucho de qué hablar luego de que en una entrevista en el programa del publicista Carlos Alazraki, Atypical TeVe, la veterana actriz expresara que México es un país de “huevon*s”, esto en rechazo a las iniciativas gubernamentales de brindar apoyo económico a poblaciones vulnerables, como la Pensión universal para personas adultas mayores o la Beca Bienestar para jóvenes.

Las declaraciones de Laura, quien dijo que a los mexicanos les gusta estirar la mano” y el presidente “los maicea”, leventaron ámpula en las redes sociales y fueron consideradas clasistas y faltas de empatía, pero fue una figura del mundo del espectáculo quien se mostró agraviada y arremetió contra la actriz que aparece en el reality show Siempre reinas.

“Los mexicanos NO somos huevon*s, la huevon* eres tú. Ya se te acabo tu maíz que te daba Thalía, ponte a trabajar”, le escribió la presentadora de Montse & Joe en Twitter. Tras ese duro comentario, la relación (de por sí ya ríspida) entre ambas figuras, se recrudeció más y ambas se han involucrado en una guerra de declaraciones.

En las palabras y la actitud clasista y discriminatoria de Laura Zapata se evidencia el pensamiento de una parte de la élite mexicana: no odian a AMLO, odian al pueblo.



pic.twitter.com/tUw3fsmxcB — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) August 28, 2022

Y es que en un encuentro con la prensa, Laura comentó que su hermana Thalía no debería de mantener una amistad con Andrade ya que la considera una persona peligrosa debido a los rumores que han surgido acerca de su familia.

“No es que le haya puesto un límite, yo le digo (a Thalía): ‘Oye, pues ya controla a tu amiguita, ¿no?’ (...) Imagínate qué sociedad, es peligrosa la persona, la persona es muy peligrosa, han salido una cosas tremendas, de pavor, me miedo, de su familia, de su papá, del hermano, de todo y bueno, yo creo que mi hermana no necesita ese tipo de sociedad”, esto respecto a los rumores que apuntan a que Yolanda y algunos de sus familiares cercanos podrían tener algún tipo de vínculo con agentes del crimen organizado.

Además, Laura Zapata, a través de las cámaras de los medios de comunicación, solicitó a la cantante de Amor a la mexicana que grabara un video como testimonial desmintiendo que ella “la ha mantenido muchos años”, pues según la versión de Yolanda, Thalía le hacía llegar una fuerte cantidad de dólares mensualmente a Zapata cuando Eva Mange, abuelita de ambas, aún se encontraba con vida.

Yolanda aseguró que Thalía "mantenía" a Zapata cuando vivía Eva Mange (Fotos: Getty Images)

“Más que interceder, yo creo que ella tendría que poner un alto a este vituperio a mi persona porque si ella ha hecho una carrera linda, mucho marketing, su esposo muy rico, yo soy una señora, soy una señora de la actuación, soy una señora llena de premios en este país, entonces merezco respeto. Si ella me quiere como hermana menor, entonces ella tendría que hacerme como se lo estoy pidiendo, un video donde diga: ni mantengo a la señora, ni es una mantenida”, expresó a los medios a principios de septiembre pasado.

Pero ha sido ahora que Laura Zapata volvió a referirse a Yolanda Andrade, aunque sin mencionar su nombre. “Yo no tuve ninguna diferencia, no voy a hablar de esta persona, mis fans se encargaron de desvelarla, de decir quién es y de dónde viene, nada más, yo no tengo ningún pleito con nadie, nada más que yo no me dejo”, expresó recientemente a la prensa a su salida de Televisa.

Zapata recomendó a Thalía que se alejara de Yolanda, por presuntos vínculos nocivos (Fotos: Instagram @laurazapataoficial / @thalia)

Zapata confirmó que Thalía no ha grabado ningún video respondiendo a su petición, por lo que ahora ha comprobado que su hermana no la apoya. “Ella no tiene por qué apoyarme en ninguna decisión, ella tiene una campaña con esta persona, de ‘No a la violencia’ y es lo que ejerce, ¿no? Yo le pedí que hiciera una nota, de que ella no me mantiene, nunca me ha mantenido. Cuando yo le abrí la puerta de este medio, pues yo ya era Laura Zapata, yo ya había hecho comedia musical, ya había hecho telenovelas, ya había hecho muchísimas cosas, ¿no lo hizo? Pues está bien, media vuelta”, expresó.

Asimismo, la villana de María Mercedes confirmó que bloqueó a su hermana tras su “desaire”. “Sí, cómo no, (la bloqueé) de nuestros chats personales claro que sí, de mi teléfono claro que sí. ¿Por qué voy a estar dolida? Nada más veo quién es quién, no estoy dolida, digo ‘ese me gusta y ese no me gusta’ y ya, ‘con este me llevo, con este hablo y este, pues me voy’”, concluyó.

