Laura Zapata defendió a Verónica Castro de Gustavo Adolfo Infante: “Infeliz el gusano amorfo”

Hace un par de días el periodista Jorge Carbajal difundió un video donde dio a conocer que presuntamente Verónica Castro realizó videollamadas subidas de tono con algunas de sus fanáticas, quienes son menores de edad.

El reportero reveló en su canal En Shock que luego de revisar un material en video de “más de seis horas”, concluyó que la querida artista mexicana sostuvo conversaciones inusuales con adolescentes, e incluso mencionó que “La Vero” habría invitado a algunas de ellas a visitarla a su casa en Acapulco, pero “sin sus padres”.

La información encendió las redes sociales y mientras diversos usuarios cuestionaron los presuntamente realizado por la protagonista de Rosa salvaje y Los ricos también lloran, muchos otros defendieron a la diva, entre ellos algunas personalidades del espectáculo.

Algunas colegas de la también ex condcutora de Mala noche no! salieron en su defensa, entre ellas Laura Zapata, quien en su cuenta de Twitter y haciendo gala de su característico estilo despotricó contra Gustavo Adolfo Infante, quien dio eco a la información presentada por Jorge Carbajal y puso en duda la honorabilidad de Castro.

“Ahora se está metiendo con Verónica Castro, es un infeliz el gusano amorfo infame patas de molcajete sin cuello. No creo que esta basura piltrafa vaya a pedir disculpas a la gran Verónica!!”, escribió la llamada “villana de las telenovelas”.

Y es que el titular de De primera mano afirmó que, pese a que no ha visto el material del que habló Carbajal, “no mete las manos al fuego” por nadie, haciendo énfasis en las declaraciones de la conductora Yolanda Andrade, quien se especula que estaría detrás de la filtración de los videos al periodista de YouTube.

Gustavo también expresó que se trata de una acusación seria, por lo que pidió a las jóvenes aludidas a iniciar un proceso legal en caso de ser cierto lo difundido por Carbajal, e indicó que él no se atrevería a tocar el tema si no tuviera pruebas que demuestran lo que dice.

“Ellos (conductores de En Shock) aseguran haber ido a Miami y haber visto unos chats inadecuados con niñas en aquel entonces menores de edad después de que Verónica Castro condujo el programa Pequeños Gigantes, no los hemos visto, entiendo que no los han mostrado, pero yo supongo también que no se atreverían a decir algo sin tener una prueba de esa naturaleza porque fácilmente la señora Castro podría demandarlos.”, dijo Infante en el programa Sale el sol el pasado 4 de octubre.

“Podemos hacer lo que queramos cuando ambas partes somos mayores de edad, adultos, no importa la combinación de hombre con hombre o mujer con mujer, cada quien decide qué onda, pero con menores de edad, eso es un delito”, añadió.

Y es que luego de que el periodista de Imagen Televsión hiciera eco de la información que inculparía a la madre de Cristian Castro, la artista anunció en Twitter que se alejará por un tiempo de esta red social hasta que Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal le pidan perdón.

“Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona.”

Tras ello, a través del programa Sale el Sol, el presentador pidió perdón a la artista, sin embargo señaló que incluso la había defendido y no consideraba que la hubiera agraviado o faltado al respeto a su persona:

“En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde. Desde que salió este señor Youtuber (Jorge Carbajal), hablé y dije ‘me parece una falta de respeto lo que está haciendo’, eso fue lo que dije, critiqué al fulano ese. Si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, te ofrezco una disculpa, no lo dije yo”, dijo Gustavo en la emisión de Sale el sol de este jueves 6 de septiembre.

