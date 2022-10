Lucía Méndez fue cuestionada sobre el escándalo de Verónica Castro: “Yo tengo nietas”

Ambas son consideradas grandes estrellas de la televisión mexicana (Fotos: Gettyimages, Instagram/_amadaverocastro)

La rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro es ampliamente conocida, y aunque ambas famosas poseen una larga trayectoria de al rededor de cinco décadas en el medio del espectáculo nacional e internacional, nunca se les ha visto compartir un evento o un proyecto.

Se dice que el enfrentamiento entre ambas se originó cuando, en su juventud, ambas fueron contempladas para aparecer en un comercial, sin embargo, de último momento la producción del spot eligió únicamente a Verónica, causando la furia de Lucía Méndez, quien buscaba protagonizar el material audiovisual.

Otra versión apunta a que ambas figuras se distanciaron porque las dos tuvieron un romance con el actor argentino Jorge Martínez, aunque en distintas épocas, lo que las habría hecho rivalizar en el plano personal y luego el profesional.

Desde hace décadas las dos estrellas han protagonizado una rivalidad "en la vida real" (Foto: Archivo)

Tras varios años, en la actualidad las famosas no tienen ninguna relación, sin embargo los medios de comunicación le preguntan a una y otra sobre la antaña rivalidad. Esto sucedió este martes 11 de octubre, pues los periodistas de Chisme no like tuvieron una entrevista con Lucía Méndez, a quien le preguntaron acerca del escándalo por el que atraviesa su “eterna rival”.

Y es que hace unos días el periodista Jorge Carbajal difundió la información de que Verónica Castro solía sostener reuniones virtuales con sus fans a través de Zoom, esto no tendría nada de extraño de no ser porque sus admiradoras resultaron ser únicamente mujeres menores de edad.

El reportero reveló en su canal de YouTube llamado En shock! que, presuntamente tras revisar al rededor de seis horas de material audiovisual que pudo conseguir, pudo notar cómo en ciertos momentos de las charlas ocurridas a altas horas de la noche y hasta la madrugada, Verónica habría tocado temas “para adultos” con las adolescentes.

Lucía se abstuvo de emitir comentarios al respecto de la polémica que enfrenta Castro (Foto: Instagram / @luciamendezof @vrocastroficial)

Según Carbajal, la actriz protagonista de telenovelas como Los ricos también lloran y Rosa salvaje habría tocado el tema de la masturbación con las jóvenes, a quienes supuestamente les habría pedido que les enviara fotos en pijama.

Además, Verónica habría comentado con las niñas el video íntimo del actor Gabriel Soto que hace un par de años se filtró en internet, lo cual calificó como indebido e incorrecto. Pese a que algunas de las jóvenes confirmaron públicamente que efectivamente sostuvieron largas conversaciones con Verónica, aseguraron que las charlas siempre se manejaron con respeto y en ellas hablaban de sus telenovelas, su encuentro con otros famosos y otros temas relacionados con la trayectoria de la actriz de 69 años.

Aunque Castro salió a defenderse de lo divulgado por Carbajal y a negar dichas acusaciones, una de esas jóvenes reconoció que en más de una ocasión la protagonista de Valentina la hizo sentir incómoda.

El periodista Jorge Carbajal dice tener pruebas de presuntas conversaciones "subidas de tono" entre Verónica y las adolescentes (Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

Ahora, al respecto de la situación por la que atraviesa Verónica Castro, Lucía Méndez fue cuestionada en el programa de espectáculos, y aunque se mostró renuente a opinar, sí dejó ver qué piensa sobre el escabroso tema y reconoció que ella en lugar de su colega, nunca hubiera tratado estos temas con menores de edad.

“La verdad es que a mí no me consta, o sea así que yo diga, yo estuve ahí presente, y yo sé perfectamente, no, a mí no me consta, es un tema muy difícil para mí de responder, la verdad creo que prefiero no opinar, es muy delicado el tema, creo que está muy ardiente, muy caliente todo y yo la verdad, no me atrevo a comentar absolutamente nada”, expresó la autollamada “diva de México”.

Ante la insistencia de Javier Ceriani y Elisa Beristain, sobre si tendría conversaciones con fans menores de edad, la famosa respondió: “Puedo tener conversaciones pero de ‘gracias mi reina, te gusta mi canción’”.

La actriz participó recientemente en el reality show 'Siempre reinas' (Foto: Instagram/@luciamendezof)

Tras ello, el periodista insistió y preguntó qué haría si mientras estuviera hablando con sus admiradora, le comentaran sobre el video de Gabriel Soto, y así respondió la protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar: “Jamás, jamás jamás, nunca, no, no, no, definitivamente no creo que pudiera hacer eso, no, yo tengo nietas, cómo crees, una que va a cumplir tres años y una que tiene un mes, no podría hacer eso, jamás”.

