Supuestas víctimas de Verónica Castro rompieron el silencio sobre señalamientos de acoso

La actriz suele estar muy activa en sus redes sociales. (Foto:Cuartoscuro)

Verónica Castro está enfrentando una de las controversias más fuertes de toda su carrera: fue señalada de presunto acoso a menores de edad. Aunque la reconocida actriz, cantante y conductora ya desmintió dicha información, los rumores persisten. Por esa razón, las supuestas víctimas -junto a sus padres- rompieron el silencio y negaron rotundamente haber sido agredidas de alguna manera.

Hace unos días Jorge Carbajal destapó en su programa de YouTube unos supuestas conversaciones como prueba del cuestionado acercamiento que la protagonista de Los ricos también lloran tuvo con un grupo de mujeres menores de edad. Sin embargo, en un fragmento audiovisual tomado de una videollamada que habría existido entre Verónica y el club solo aparecen platicando y en ningún momento se escucha o ve algún tipo de insinuación fuera de lugar.

(Captura Twitter)

Dicho video se viralizó en redes sociales y la cantante -quien cumplirá 70 años el próximo 19 de octubre- se defendió en Twitter: “Mírenlos y grábenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. Perdónalos, Dios mío”.

Verónica publicó unos cuantos tuits más al respecto y luego canceló su cuenta hasta que quienes desataron el rumor le ofrezcan una disculpa.

Los padres de familia dieron a conocer su versión de los hechos. (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

En medio del escándalo y para tener una perspectiva más completa sobre las polémicas conversaciones, el programa Chisme no like estableció comunicación con las presuntas víctimas para cuestionarlas sobre lo ocurrido. Para comenzar, los padres de dos adolescentes dieron autorización para que se llevara a cabo la charla y aseguraron que sus hijas no sufrieron acoso por parte de Verónica Castro.

“Están siendo afectadas, no son víctimas de nada. Fui testigo muchas veces, mientras estábamos en pandemia, que ella [su hija] estaba en conversación delante de nosotros. Pasamos y nunca vimos nada fuera del contexto que las jovencitas viven y ella [su hija] quiere dar a conocer la verdad de la amistad que lleva con la señora”, comentó un padre de familia.

La actriz de 69 años jugó con la polémica que ha generado su evidente uso de retoque digital (Foto: Instagram)

“Me tiene consternada toda esta situación, como le comento a mi hija, nunca lo esperamos. Yo como su mamá también estuve súper al tanto de que pertenecían al club de Verónica, estuve presente en los Zoom, pero realmente todo esto que están diciendo es totalmente es una mentira. Solo deseo que esto se aclare porque son menores de edad. Estoy preocupada, estoy triste porque nunca pensé que esto llegara a suceder”, agregó una madre de familia.

Alarmados por esta situación donde están involucradas sus hijas, dieron un espacio para que ellas mismas contaran la verdad detrás de sus convivencias con la presentadora de televisión. Para comenzar, una de las adolescentes explicó que su club, Las Fantasmas, tuvieron contacto con Verónica Castro a través de Twitter con motivo del relanzamiento de su icónica telenovela Rosa Salvaje.

La actriz se ha viralizado por sus selfis. (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Ella [Verónica Castro] empezó a contestar mensajes de la novela [...] Este grupo que se llama Las Fantasmas empezó siendo un grupo de ocho, con el paso se fue haciendo a cuatro nada más. En ese grupo nosotras jugábamos, teníamos nuestras sesiones privadas, que si esto, que si lo otro, nada que ver. Teníamos otro grupo con la señora en Twitter, donde la señora nos platicaba, nos decía ‘¿Cómo están?’ jamás hubo acoso por parte de ella a nosotras, jamás hubo un me mandan una foto, jamás”, declaró.

La misma joven contó que en una ocasión juntaron dinero para mandarle un obsequio a Verónica Castro sin que ella supiera, todo fue sorpresa. Como muestra de agradecimiento le pidieron que accediera a tener una videollamada por Zoom para ver su reacción al abrir su regalo. Después hubo otro contacto a través de la misma plataforma con motivo de un segundo envío.

Las chicas confirmaron que existió una invitación de Verónica para ir a su casa en Acapulco, pero era para toda su familia, no nada más para ellas. (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

En todo momento la menor de edad aseguró que dichos objetos fueron enviados por voluntad propia. Asimismo explicó que tantos sus declaraciones como las de Verónica están siendo sacadas de contexto y en realidad son bromas que Las Fantasmas estaba haciendo.

Conversaciones normales y sí había conversaciones de juego, pero que se están sacando de contexto muy cañón. Nada de mándame una foto, de un acoso, nada de eso.

SEGUIR LEYENDO: