Gustavo Adolfo Infante ya se disculpó con Verónica Castro: “Tengo la boca muy grande”

Gustavo Adolfo Infante aseguró que no ofendió a Verónica Castro e incluso la defendió

En medio de señalamientos por supuesto acoso sexual a menores de edad, Verónica Castro anunció que se retiraría de Twitter hasta que Gustavo Adolfo Infante y Jorge Carbajal le pidieran disculpas por darle visualización a los casos de las aparentes víctimas.

A través del programa Sale el Sol, el presentador de espectáculos ya pidió perdón a La Vero Castro, sin embargo señaló que incluso la había defendido y no consideraba que la hubiera agraviado o faltado al respeto a su persona así lo expresó en la emisión de este 6 de octubre:

“En ocasiones hablo de más, que tengo la boca muy grande y luego digo cosas fuera de lugar, pero en esta ocasión no tengo por qué tomar una responsabilidad que no me corresponde. Desde que salió este señor Youtuber (Jorge Carbajal), hablé y dije ‘me parece una falta de respeto lo que está haciendo’, eso fue lo que dije, critiqué al fulano ese. Si yo tengo que ofrecer una disculpa por algo que no hice, te ofrezco una disculpa, no lo dije yo”

Durante el programa, Gustavo Adolfo reiteró que el no tendría porque haber pedido esa disculpa. Por el momento, la actriz de telenovelas no ha emitido ninguna opinión y Jorge Carbajal tampoco ha publicado algún posicionamiento.

Qué pasó con Verónica Castro

La controversia que envolvió a la conductora de programas de televisión se dio a conocer el pasado 3 de octubre por parte de los presentadores Jorge Carbajal y Felipe Cruz El Filip en el canal de YouTube En Shock. Recientemente las supuestas víctimas de acoso sexual y sus familias ya rompieron el silencio.

Para comenzar, una de las adolescentes explicó que su club, Las Fantasmas (nombre que le pusieron al grupo), tuvieron contacto con Verónica Castro a través de Twitter con motivo del relanzamiento de su icónica telenovela Rosa Salvaje.

Verónica Castro se retiró de Twitter temporalmente hasta escuchar las disculpas por parte de los comunicadores de espectáculos (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Están siendo afectadas, no son víctimas de nada. Fui testigo muchas veces, mientras estábamos en pandemia, que ella [su hija] estaba en conversación delante de nosotros. Pasamos y nunca vimos nada fuera del contexto que las jovencitas viven y ella [su hija] quiere dar a conocer la verdad de la amistad que lleva con la señora”, comentó un padre de familia.

Qué había dicho Gustavo Adolfo Infante

En su programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante retomó el tema de la conductora de La Movida y sugirió a las supuestas víctimas que inicien un proceso legal por el acoso que habrían sufrido. Además, aseguró que los presentadores de En Shock no habrían puesto su atención en el caso si no tuvieran pruebas.

“Muy fuertes acusaciones a Verónica Castro (...) supuestamente tenía conversaciones subidas de tono con menores de edad”.

Jorge Carbajal aún no se ha disculpado y no lo hará

Posteriormente, el comunicador comentó la respuesta que dio Verónica Castro en su cuenta de Twitter, Gustavo Adolfo reiteró que era un tema muy delicado y detalló que los hechos habrían ocurrido después de la edición de un programa de talentos infantiles en el que colaboró Verónica Castro hacia 2011.

“Ellos (conductores de En Shock) aseguran haber ido a Miami y haber visto unos chats inadecuados con niñas en aquel entonces menores de edad después de que Verónica Castro condujo el programa Pequeños Gigantes, no los hemos visto, entiendo que no los han mostrado pero yo supongo también que no se atreverían a decir algo sin tener una prueba de esa naturaleza porque fácilmente la señora Castro podría demandarlos.”

