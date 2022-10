Jorge Carbajal se negó a pedirle perdón a Verónica Castro

Jorge Carbajal respondió a Verónica Castro exigiéndoles disculpas para las niñas que se sintieron incómodas en las conversaciones que sostuvieron (Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

En medio de la polémica por las acusaciones de Jorge Carbajal a Verónica Castro de supuestamente acosar a jóvenes menores de edad al sostener pláticas inapropiadas a altas horas de la noche, la actriz exigió disculpas por parte del comunicador, pero él se negó a ofrecerlas y, por el contrario, demandó que la actriz que pida perdón a las niñas con las que habría tenido dichas conversaciones.

El pasado 3 de octubre Jorge Carbajal en el programa En shock, transmitido por YouTube, aseguró que Verónica Castro presuntamente habría conformado durante la pandemia un grupo de menores de edad que son sus admiradoras, con ellas habría platicado por mensajes y videollamadas. Estas conversaciones, según el presentador, habrían durado horas, hasta la madrugada, y en ocasiones trataban de albures, mensajes con un doble sentido o de índole sexual.

Estas declaraciones de Carbajal hicieron una gran polémica y La Vero respondió a las acusaciones, negándolas y también comentando que una de las jóvenes, que pertenecía al grupo y que actualmente ya es mayor de edad, habría recibido dinero para colaborar a difundir esta información.

Mirenlos y grabenlos bien porque son los que se dedican a destruir a todo el mundo por un pago de ya saben quien. Pobres, tener que llevar un pan amargo a su casa para poder comer. perdona los Dios mio. pic.twitter.com/rTZ4Akggks — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 4, 2022

A través de su cuenta de Twitter, Castro exigió que Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante le pidieran disculpas públicas, sólo de esta forma retomaría su perfil de esta red social.

No obstante, a través de la transmisión de este 6 de octubre de En shock, Carbajal se negó a ofrecer disculpas, pues aseguró que en ningún momento le faltó al respeto, pues sólo se habría dedicado a difundir la información que obtuvo.

El ex colaborador de Pepillo Origel inició su respuesta recordando que Verónica Castro lo tiene bloqueado en redes sociales desde mucho tiempo atrás por algunos comentarios que había hecho sobre ella, pero en ninguna ocasión habría sido ofensivo, además, aseguró que en su programa siempre han aplaudido su carrera.

Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. 🙏 — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 6, 2022

“Yo que me acuerde, nunca la agredí, nunca le dije: ‘Señora, tal por cual’, yo, que me acuerde, no. Si la señora tiene esa grabación, mándemela. ¿Faltas de respeto?, ¿cuáles faltas de respeto, señora? No sé cuáles, dígame cuáles, le hemos echado porras”, afirmó el también productor.

Asimismo, luego de que Carbajal leyó el tuit en el que la histrionisa exigió las disculpas, él reclamó que Verónica Castro es quien debería de pedir perdón, y no a él, sino a las menores que se sintieron incomodadas en las conversaciones que sostuvieron.

“Okay, señora Castro, usted quiere que le pida disculpas, okay, le pido a usted disculpas, pero para las niñas o la niña o cualquiera de las que se hayan sentido agredidas, vulneradas o incomodadas con alguno de los Zooms que hicieron, le pido a usted que se disculpe”

Jorge Carbajal también dejó claro que él no piensa disculparse con la protagonista de Los ricos también lloran porque él sólo habría presentado información que le fue compartida y que consideró grave, pues se trataría de un comportamiento que no debe ser tolerado.

“Ahora, si usted quiere que yo le ofrezca disculpas, perdón, yo no tengo nada de que disculparme con usted, absolutamente nada, yo lo único que hice fue presentar una información, contar la historia, presentar fragmentos de lo que pasaba. Si a usted, señora, se le hace normal (...) que los menores de edad estén platicando con una persona de 70 años por las madrugadas, de lo que sea, muy su rollo (...) pero nosotros no sabemos si eso está bien o está mal”, sentenció el conductor.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante ya se disculpó con Castro y defendió la inocencia de la actriz. El periodista mencionó que su intención era criticar a Jorge Carbajal, pero sus palabras se habrían entendido mal.

En medio de la polémicas por las acusaciones por parte de En shock, el programa Chisme No Like se comunicó con las presuntas víctimas y sus padres, quienes negaron acoso por parte de la actriz.





