¿Ya tienes todo listo para Halloween?: viralizaron disfraz de Pedrito Sola con todo y mayonesa

Faltan unos días para Halloween, por esa razón en redes sociales comenzaron a circular ideas de disfraces inspirados en terroríficos personajes. Sin embargo, todo parece indicar que este año muchas personas están reconsiderando usar sus clásicos atuendos de miedo por otras figuras famosas -reales o de ficción- que se han ganado el cariño del público en los últimos años.

Tal es el caso de Pedrito Sola, un querido conductor mexicano que ya cuenta con su propio disfraz gracias a una tiktoker. Se trata de la usuaria Daniela Treco, quien usó una barriga falsa, camisa blanca, corbata, chaleco, lentes y hasta una mayonesa para convertirse en el polémico colaborador de Ventaneando.

La similitud que logró con Pedro Sola fue tan grande que muchos internautas compartieron su video en otros espacios y aplaudieron su trabajo en la sección de comentarios. Incluso, muchos bromearon con que se confundieron, mientras que otros consideraron que Tío Pedrito, como también se le conoce en redes sociales al presentador, se podría molestar.

“Tú te llevas el 10 en disfraces”. “Se va a enojar Pedrito Sola”. “Excelente disfraz, está muy padre”. “Pensé que si era”. “Así me voy a disfrazar”. “Me encanta, te quedó padrísimo”. “No lo puedo dejar de ver, hubieras ganado el mejor disfraz”. “Seamos Pedrito Sola”. “Dios mío, pensé que eras esa persona en verdad, luego reaccioné y decía disfraces”, fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que Daniela Treco seleccionó un clásico outfit de Pedro Sola para esta ocasión y con una mayonesa en su mano hizo referencia a la terrible equivocación que sufrió el presentador durante una emisión del programa de espectáculos, cuando accidentalmente confundió dos marcas de dicho productor y tuvo que pagar por su error convirtiéndose en un famoso meme.

El egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no se ha pronunciado al respecto, mientras que algunos usuarios de redes sociales siguen eufóricos con su disfraz.

La tiktoker también ha causado sensación con otros dos disfraces. Hace unos días subió un video donde posó frente a un espejo caracterizada como un Dr. Simi. Y es que para sorpresa de muchos la creadora de contenido no recurrió a una botarga, sino que usó una barriga falsa y una especie de máscara para darle vida al famoso peluche que ha protagonizado un sinfín de conciertos en los últimos meses.

“Es el más original”. “@drsimi_oficial se merece todos los doctor Simi, mira nomás que tremendo cosplay”. “Yo no lo quiero, lo necesito”. “@drsimi_oficial tiene que ver esto”, fueron algunos comentarios.

Pero eso no es todo, Daniela Treco también se caracterizó de Maléfica tal y como aparece en el clásico de Disney, La bella durmiente. Para ello, se maquilló su rostro con tonalidades verdes opacas y usó unos grandes cuernos negros con un cuello largo que contorneó su rostro, pero no usó un vestido. No obstante, hizo una parodia mientras comía.

Tundieron a Pedro Sola por comparar el metro de CDMX con el de Londres

Fue a principios de octubre cuando el presentador de Ventaneando tuiteó: “Aquí sí funcionan los impuestos” junto unas fotografías de una estación del metro londinense que fueron tomadas durante su visita a dicho país. Su ácida crítica al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que opera en la Ciudad de México desató controversia en redes sociales, pues mientras algunos concordaron con él, otros cuestionaron si realmente ha usado dicho medio debido a su nivel adquisitivo.

“Por eso en esos lugares también la gente es de primera y no creo que vean programas como Ventaneando”. “Da coraje pagar por algo que no ves. Si vieras a tus impuestos reflejados en mejorar la vida pública y no en las islas caimán otra cosa sería”, reaccionaron.

