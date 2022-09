De Rubén Albarrán a Alejandro Fernández: los artista mexicanos que despreciaron a Dr. Simi

El peluche del Dr Simi se ha convertido en una tradición dentro de los conciertos nacionales e internacionales donde un mexicano pisa el terreno, pero la historia de éstos es bastante peculiar (Foto: Infobae México)

En los últimos meses los peluches de Dr. Simi han ganado gran popularidad entre los mexicanos, pasaron de ser figuras aparentemente abandonadas en las farmacias a los protagonistas de espectáculos de grandes estrellas internacionales. Aunque son objetos considerados como muestras de cariño por parte del público, algunos artistas mexicanos no han dudado en demostrar su descontento e, incluso, los han aventado o destrozado sobre el escenario.

Todo parece indicar que artistas como Lady Gaga, Rosalía, Iron Maiden, Jonas Brothers, Big Time Rush, Maroon 5, Coldplay, apreciaron más los regalos que recibieron por parte de sus fans mexicanos que los propios cantantes del país.

Meme del Dr. Simi. (Foto: captura de pantalla)

El primer intérprete mexicano que se viralizó por patear un peluche de Dr. Simi de vuelta al público fue José Madero, mejor conocido por ser vocalista de PXNDX. Fue durante una presentación que ofreció en Tijuana donde agarró una figura que estaba en el escenario, la lanzó por el aire y la aventó con fuerza desatando críticas en redes sociales.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto los internautas arremetieron en contra del cantante por “despreciar” los muñecos, aunque también saltaron sus fans en su defensa. Pero las críticas fueron inevitables, pues también regresó los otros dos peluches que había recibido.

“Él no sabe cuando un fan le da un regalo”. “Obvio no iba a hacer lo mismo que todos”. “¿ Y quién es pepe?”. “Nombra a un artista más anti-trend que @José Madero Vizcaíno”. “Qué esperaban...es Pepe”. “Que te avienten un Simi es un honor, no entiendio la asignatura”. “Tres Dr. Simi en una sola noche!!!, el Grammy de los mexicanos”. “Yo pensé que se seguía limpiando los besos de sus fans, como nunca más salió”, fueron algunas reacciones.

Tras lo ocurrido, José Madero denotó sentirse orgulloso de haberlo hecho con una simple expresión “A huevo” en Twitter.

Alejandro Fernández rechaza al Dr. Simi! pic.twitter.com/4MV4OrbZHz — Lo + viral (@VideosVirales69) August 31, 2022

En otra ocasión usuarios de redes sociales tundieron a Alejandro Fernández por repetir las acciones de su colega en un concierto que ofreció en el Palenque de la Feria Nacional Potosina [FENAPO]. En el video viral se puede apreciar al Potrillo interpretando Canta corazón en el centro del palenque cuando uno de sus asistentes le pasó un ramo de rosas rojas y un peluche del famoso doctor que estaba en el suelo.

El artista conservó las flores en un costado y en lugar de guardar el peluche lo tomó para patearlo de regreso. “De seguro odia los peluches”. “Que expresión tan bonita!”. “Mam*n”, fueron algunas reacciones en Twitter.

Al cantante mexicano pareció no importarle lo ocurrido. (Foto Instagram: @alexfernandez, @drsimi_oficial - Captura TikTok: @lospotosinos)

El último artista mexicano que desató controversia por rechazar un peluche de Dr. Simi fue Rubén Albarrán, quien mientras cantaba en Las flores en Bélgica no solo decapitó el muñeco, no paró hasta destrozarlo por completo.

“Muchas gracias, el detalle es muy bonito pero la verdad es que odio al Dr. Simi”, dijo mientras trataba de quitarle la cabeza al doctor: “Perdón, eh, muchas gracias, muchas gracias” y concluyó con: “Querían sangre”.

Imágenes del momento en que el cantante decapitó el peluche. (foto: Twitter)

“Cadena de oración por la salud mental de Rubén Albarrán. Yo creo que más mexicanos han sido beneficiados de medicamentos y despensas del Dr. Simi que de la música del otro tipo”. “El mam*n de Rubén Albarrán cambia la letra de La Ingrata con su banda, pero al arrancarle la cabeza a un Dr. Simi dice que no se lo pudo hacer a la reina. ¿Ven como solo siguen modas a lo pendej*?”. “Jajajaja Rubén Albarrán es el típico wey woke anticapitalista que se vuelve insoportable en sus performances contra el sistema. Mamad*r y pedante, pero eso sí en Cancún disfrutando el aspiracionismo en su esplendor JAJAJAJAJA”, fueron algunos comentarios.

SEGUIR LEYENDO: