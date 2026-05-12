México

AcaMoto 2026: alcaldesa aclara bajo qué condiciones permitirá la llegada de motociclistas

Este evento dejó 7 muertos y 12 lesionados en su edición del año anterior

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Multitud de motociclistas en una avenida de Acapulco de noche, con motos de colores, luces neón. Patrullas policiales y agentes de seguridad vigilan la escena.
Cientos de motociclistas suelen hacer fiestas en vía pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

El AcaMoto es un evento multitudinario donde miles de motociclistas llegan a Acapulco para hacer “fiestas” en vía pública, cada rodada lleva música alta y bebidas alcohólicas al puerto, también se organizan arrancones —carreras clandestinas—.

Debido a delincuencia y hechos violentos, el evento no cuenta con autorización este año; sin embargo bajo el derecho al libre tránsito, la realidad es que cualquier persona puede llegar en moto a Acapulco, Guerrero.

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Por tanto, el AcaMoto 2026 se realizará bajo una estricta coordinación entre el municipio y el estado, según confirmó la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez.

Al principio se notó cierta incomodidad de parte de la novia, pero luego los motociclistas festejaron Crédito: (TikTok/ @rayocampo//@antoniideck

Las autoridades locales y estatales han reiterado que el evento no cuenta con permiso oficial, y cualquier actividad que viole la legalidad será sancionada.

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Actos que serán sancionados durante el AcaMoto 2026

  • Arrancones en la vía pública
  • Bloqueos de la zona turística
  • Incumplimiento de los reglamentos municipales
  • Desorden o alteración del orden público

La alcaldesa subrayó que el municipio cumple su papel de forma coordinada con el gobierno estatal.

“Hemos tratado el tema con estrecha coordinación con la mesa de coordinación de paz que preside la gobernadora. Estamos dando seguimiento al tema, Acapulco está haciendo el trabajo que le corresponde junto con el estado”, expresó.

El secretario de Seguridad, Federico Argumedo, detalló que los operativos para controlar la seguridad y el orden llevan semanas en marcha.

Ilustración de patrullas y agentes de policía supervisando una multitud de motociclistas en una avenida costera de Acapulco, con helicópteros en el cielo.
Las autoridades municipales y estatales refuerzan la vigilancia y establecen reglas claras para el AcaMoto 2026 en Acapulco, buscando prevenir desórdenes y garantizar la seguridad pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explicó que se enfocan en puntos, días y horarios sensibles, y que la autoridad permanece presente en todo momento, en colaboración con distintas dependencias.

Reglas claras para visitantes y participantes

Abelina López fue tajante: “Todo mundo puede venir a Acapulco, solamente se debe someter a la legalidad”.

Reiteró que el libre tránsito está garantizado, pero advirtió que no se permitirá ningún tipo de desorden ni actividades fuera del reglamento.

El secretario de Seguridad puntualizó que los arrancones, bloqueos de la zona turística y cualquier otra acción que viole los reglamentos municipales están prohibidos:

“Todo aquel turista que venga a disfrutar de sus playas, de todo lo que es el puerto, es bienvenido siempre y cuando venga y respete las reglas. De no hacerlo, pues tendrá que asumir las responsabilidades correspondientes”.

El evento del AcaMoto en 2026 se desarrollará sin autorización oficial y bajo vigilancia reforzada, con operativos activos para evitar desórdenes y garantizar la seguridad tanto de residentes como de turistas.

El gobierno municipal insiste en que el cumplimiento de la ley es la condición para la realización de cualquier actividad durante la celebración.

¿Por qué se había cancelado el AcaMoto 2026?

La titular del área turística expresó su apoyo a la determinación local para no expedir permisos, considerando situaciones de seguridad, impacto ambiental y antecedentes de alteraciones en actividades previas vinculadas al encuentro motorizado. | (Crédito: Acamoto 2026/composición fotográfica)
La titular del área turística expresó su apoyo a la determinación local para no expedir permisos, considerando situaciones de seguridad, impacto ambiental y antecedentes de alteraciones en actividades previas vinculadas al encuentro motorizado. | (Crédito: Acamoto 2026/composición fotográfica)

La suspensión de este encuentro motorizado surge como resultado de un historial de accidentes y denuncias por alteraciones al orden público, así como de la presión de empresarios y habitantes que buscan preservar la reputación turística y la tranquilidad en Acapulco.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, defendió la medida tomada por el municipio, argumentando que las consecuencias negativas derivadas de la edición anterior justifican la suspensión.

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