“Sí funcionan los impuestos”: el comentario con el que Pedrito Sola comparó el metro de la CDMX con el de Londres

Irreverente y divertido son dos de los adjetivos que caracterizan la personalidad de Pedrito Sola; si bien su carisma lo ha llevado a consolidarse como uno de los conductores de espectáculos más populares de los últimos años, el también economista tiene una ávida habilidad para causar controversia entre el público mexicano.

Desde su desliz con el nombre de una marca de mayonesa y hasta el día que, sin querer, se comió una mosca durante la transmisión de su programa en vivo, Pedrito Sola suele provocar todo tipo de reacciones en su audiencia con sus polémicos y atinados comentarios sobre temas de coyuntura e interés público.

Es así como, aprovechando su reciente visita a Inglaterra, el conductor de Ventaneando causó gran controversia al emitir, indirectamente, una ácida crítica al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que opera en la Ciudad de México al compararlo con el mismo medio de transporte pero de la imponente ciudad de “primer mundo” que es Londres.

“Aquí sí funcionan los impuestos” fue la frase con la que Pedrito Sola inició su comparación del Metro de Londres con el de la Ciudad de México.

Y es que no es un secreto que, aunque el Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la capital mexicana es utilizado diariamente por millones de habitantes tanto de la urbe como de la Zona Metropolitana, usarlo como medio de transporte se ha convertido en toda una travesía de supervivencia para las y los usuarios.

Explosiones, peleas, inundaciones, perritos viajando en solitario, retrasos y hasta el lamentable desplome de la línea 12 han sido parte de toda la inmensa cantidad de historias que guarda el Metro de la Ciudad de México, el cual en repetidas ocasiones la ciudadanía ha pedido al gobierno que preste las labores de mantenimiento correspondientes para hacer más eficaz el servicio.

Tras la ácida comparación que realizó el conductor, usuarios en redes sociales no tardaron en externarle su molestia argumentando que, al ser una personalidad pública y de alto nivel adquisitivo, Pedro Sola no hace uso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México por lo que desconoce, a profundidad, su funcionamiento y la travesía que atraviesan diariamente millones de usuarios.

“Por eso en esos lugares también la gente es de primera y no creo que vean programas como Ventaneando”; “Da coraje pagar por algo que no ves. Si vieras a tus impuestos reflejados en mejorar la vida pública y no en las islas caimán otra cosa sería”; “Date una vuelta por la línea café por fuera, o por Salto del Agua, y si quieres escalerotas, vete a estación Auditorio o Mixcoac. Si llegas hasta Constitución de 1917, hasta teleférico encuentras. No digas mamad*s, Pedrito y échale 3 pesos más a tu análisis sobre los impuestos”, fueron algunas de las respuestas de internautas a la publicación del conductor.

Pedrito Sola presumió su viaje por Inglaterra

Aunque se desconoce si Pedrito Sola viajó a Inglaterra con motivo del deceso de la Reina Isabel ll, el popular conductor de Ventaneando dejó atrás los sets de grabación para disfrutar del frío clima, los imponentes monumentos y todos los beneficios de un país de “primer mundo” durante su más reciente visita a Londres.

Fue a través de sus redes sociales que Pedrito Sola compartió con sus más de 480 mil seguidores en Twitter, algunas fotografías de los momentos memorables que vivió durante su estadía en la urbe inglesa, destacando su visita al Palacio de Buckingham y a la Elizabeth Tower, mejor conocida popularmente como Big Ben.

“De aquí salió la Reina Isabel II para nunca volver”, publicó el conductor mexicano sobre una foto de la entrada de Palacio de Buckingham. Cabe mencionar que las amenas y polémicas vacaciones del también economista ya concluyeron, y es que en la última fotografía que publicó en su cuenta oficial de Twitter compartió que ya se encontraba en espera del vuelo que lo traerá de regreso a México.

