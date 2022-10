Pati Chapoy reaccionó a las acusaciones de Yolanda Andrade en su contra

Pati Chapoy reaccionó a las declaraciones de Yolanda Andrade sobre su supuesta forma de comprar lujosas propiedades en Miami (Fotos: Instagram @yolandaamor//@chapoypati)

Pati Chapoy reaccionó a los comentarios que hizo Yolanda Andrade en su contra por defender a Laura Zapata en medio del conflicto que existe entre las dos actrices. La comunicadora dijo preferir ignorar comentarios que surgen de las “malas intenciones” de otras personas.

A partir de que Yolanda Andrade volvió a arremeter contra Laura Zapata por decir que los mexicanos son unos “huevon...”, asegurando que su colega es mantenida por su hermana Thalía, las acusaciones entre ambas han tomado más fuerza y, además, ahora otras personas se han visto también involucradas en este polémica, tal es el caso de Pati Chapoy.

Durante una emisión de Ventaneando, la titular del programa mostró su apoyo hacia Zapata en el conflicto que mantiene con Andrade, además de afirmar que le pedía dinero a Julio César Chávez, algo que molestó a la presentadora de Montse & Joe.

Desde varios meses atrás, las actrices retomaron su ya afamada enemistad por la conexión que mantienen gracias a Thalía (Foto: CUARTOSCURO//Getty Images)

Después de esto, Yolanda aseguró que cuenta con información que podría meter en problemas a Chapoy, así que no le convenía hablar, pues supuestamente sabe de una casa que Pati compró en Estados Unidos con dinero de TV Azteca.

“Esa doñita sí tiene de dónde rascarle, y está bien fácil, allá en Miami hace sus eventos, de su dinerito que ordeñó en TV Azteca, ¿quieres que te cuente, Pati Chapoy?”, dijo la conductora a través de una nota de voz que expuso Alejandro Zúñiga.

Yolanda Andrade también exigió pruebas de lo que la conductora dijo sobre ella en el programa e, inclusive, Julio César Chávez desmintió que la información de Chapoy.

Fue por ello que durante una reciente conversación que mantuvo Pati con Laura Zapata en Ventaneando, la actriz recordó a la comunicadora que tienen algo en común, “que nos están echando, que tú usaste el dinero de esta empresa para comprarte una casa. Oye, ¿qué es eso?”

Cuidado con tu lengua y manita #patychapoy

Tu y tu botarga #danielbisoño

Me tienen que enseñar esas Pruebas .#yolandaandrade

NO le mientan a la Gente !

Te Reto a las Pruebas Mentirosa ! https://t.co/shF9OzU45q — Yolanda Andrade (@yolandandrade) September 24, 2022

Ya que Pati Chapoy no comprendía de lo que estaba hablando Laura, pues no habrían llegado hasta sus oídos las acusaciones de Yolanda, la actriz le explicó “que tú usaste el dinero de esta empresa para comprarte una casa en Miami, y yo digo: ‘Pues idiota, ¿qué no ves que la señora trabaja diario? Si ella vive aquí, trabaja diario, tiene el programa más exitoso del canal’”.

Pese a las fuertes acusaciones que hizo la presentadora contra Chapoy, la conductora de Ventaneando prefirió tomar con calma los comentarios y recomendó a Zapata no prestar atención a Andrade. Asimismo, aprovechó para desmentir lo que dijo la ex novia de Montserrat Oliver.

“Yo no tengo ninguna propiedad (…) No hay que hacerle caso a todas esas malas intenciones de muchas personas, en primera porque no es cierto lo que digan, y eso no hay forma de pararlo. Si te molesta lo que dicen, pues simple, los bloqueas y ya”

Esta no es la primera vez que Pati Chapoy y Yolanda Andrade se enfrascan en dimes y diretes en contra de la otra.

En 2020 la titular de Ventaneando comentó que se sentía decepcionada de Andrade por haber expuesto su romance con Verónica Castro, pues la protagonista de Los ricos también lloran ha insistido en negar que haya ocurrido.

Luego de ello, Yolanda arremetió contra la comunicadora, a quien buscó cuestionar por el Clan Trevi-Andrade. “Yo también estoy decepcionada de usted por el caso Gloria Trevi”, dijo en ese entonces Andrade, pues Chapoy habría mantenido un romance con Sergio Andrade. Pese a esto, Pati prefirió ya no prestar atención ni responder a lo que comentó la actriz.

SEGUIR LEYENDO: