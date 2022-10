Jamie Lee Curtis en México: el lugar que cautivó a la actriz en el corazón del Bosque de Chapultepec

La actriz cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria y entre sus películas más recordadas resalta la saga de "Halloween", "Un viernes de Locos", "Noche de brujas" y "Mentiras verdaderas". (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Jamie Lee Curtis se encuentra en México para promocionar Halloween Ends, otra entrega de la terrorífica historia donde una vez más Laurie Strode -personaje encarnado por la reconocida actriz estadounidense- luchará por su vida contra el temido asesino Michael Myers. Previo al esperado estreno programado para el próximo jueves 13 de octubre, la protagonista de Un viernes de Locos caminó por calles de la CDMX y mostró la grata sorpresa que se llevó al conocer parte de la historia del país.

Hace unas horas Jamie Lee Curtis reapareció en su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 5 millones de seguidores las fotografías que tomó durante su reciente visita al Museo Nacional de Antropología e Historia ubicado en el corazón de Chapultepec, CDMX. Uno de los elementos del lugar que más llamó su atención fue El Paraguas, una fuente de 12 metros de altura y 500 metros cuadrados diseñada por Pedro Ramírez Vázquez.

Los hermanos José y Tomás Chávez Morado revistieron la columna de la fuente con una obra en relieve de Jaime Torres Bodet. (Foto Instagram: @jamieleecurtis)

La famosa intérprete de 63 años posó frente al diseño arquitectónico con un elegante traje rosa mexicano que acompañó con una blusa negra. Asimismo agregó otra postal donde apareció junto al equipo de Universal Pictures que la acompañó en una comida y continuó con una fotografía que tomó de la Piedra del Sol, también conocida como Calendario Azteca.

Las reacciones de sus fans mexicanos no se hicieron esperar y pronto llenaron su post con palabras de agradecimiento por su visita e interés por la cultura mexicana.

Su post ya rebasó los 62 mil "me gusta". (Foto Instagram: @jamieleecurtis)

“¡Te ves fabulosa! Y tú eres simplemente mágico”. “Cállate los ojos, madrina. Avisa que vas a andar por acá. Jamie, tú ya eres mexicana”. “Bienvenida a México 🇲🇽”. “Gracias por exponerme la cultura de mi país y por usar el término correcto “Mexica”. Bienvenida a México, querida Jamie.”. “Bienvenida a México!”. “En México el color de tu traje se llama Rosa Mexicano y que lo uses es encantador. En Ciudad de México significa mucho más... Espero que te lo pases bien en Mex City”, fueron algunas reacciones.

Pero eso no fue todo, durante la mañana de este martes 04 de octubre Jamie Lee Curtis visitó el programa Hoy, donde habló un poco sobre lo que más llamó su atención cuando llegó a la CDMX: “Vi la arquitectura al llegar al estudio, no había podido ver la arquitectura y me impresionó muchísimo, es bellísimo”.

Asimismo habló sobre la importancia que tiene Halloween Ends en la saga, pues será su despedida de su icónico personaje y el conocido asesino: “Lo más importante en esta película es el conflicto entre ambos, es inevitable esa batalla porque es el cierre, es la conclusión. No podemos tener una batalla sin una conclusión y eso es el cierre. Se siente muy diferente esta vez”.

Lee Curtis confesó que va a extrañar profundamente a su personaje, pero considera que ya es tiempo de dejarlo ir.

FILE PHOTO: Cast member and executive producer Jamie Lee Curtis poses at premiere for the film Halloween Kills at the TCL Chinese Theatre in Hollywood, in Los Angeles, California, U.S., October, 12, 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

“Voy a extrañar a la gente que ha amado Laurie porque cualquier país que visito en el mundo la gente me ama porque yo soy Laurie Strode, el amor que siente el público por ella y como se proyecta es el amor que yo recibo de la gente. Voy a extrañar las reacciones que la gente tiene hacia mí por el personaje, pero más trabajo que hacer, tengo mi familia, pero ella es la relación más importante que yo tengo a parte de las relaciones intimas y profesionales que yo tengo”, comentó.

Bajo este contexto también habló sobre el profundo significado del rostro oculto del asesino: “Pienso que después de tantos años, debido a que su máscara es blanca, no habla y no tiene expresiones, ustedes de alguna forma reflejan su miedos en Michael Myers, lo que les genera miedo es un reflejo que se transmite a él y por eso es icónico, esa máscara es icónica”, dijo.

