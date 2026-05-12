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¿Por qué se celebra el 15 de mayo en México el Día del Maestro?

Una mezcla de acontecimientos históricos y símbolos nacionales dio origen a esta fecha dedicada a quienes enseñan

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Fotografía en tonos sepia de una aula escolar mexicana de 1917, con un docente en el pizarrón y estudiantes en pupitres de madera.
La primera conmemoración oficial del Día del Maestro tuvo lugar el 15 de mayo de 1918 en el entonces Distrito Federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cada rincón de México, el 15 de mayo se distingue por el reconocimiento a quienes dedican su vida a la enseñanza.

La fecha figura en el calendario como una de las conmemoraciones más arraigadas, reflejando la importancia social y cívica que la nación otorga a la labor docente.

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Por qué el Día del Maestro se celebra el 15 de mayo

La decisión de instituir el Día del Maestro cada 15 de mayo respondió tanto a motivos históricos como simbólicos.

El Congreso eligió ese día en alusión a la toma de Querétaro por el general Mariano Escobedo y la captura de Maximiliano de Habsburgo.

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La celebración del magisterio tiene origen en la Constitución de 1917, destacando la educación como motor de cambio social EFE/EPA/ROLEX DELA PENA
La celebración del magisterio tiene origen en la Constitución de 1917, destacando la educación como motor de cambio social EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Además, la fecha coincidía con la celebración católica de San Isidro Labrador y, según algunas fuentes, con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, patrono de los educadores.

Así, el 15 de mayo fue establecido para honrar el papel estratégico del magisterio en la reconstrucción nacional, tras años de conflicto y desigualdad.

Origen de la celebración del 15 de mayo

El Día del Maestro en México surgió como una respuesta institucional a la urgencia de fortalecer la educación después de la Revolución Mexicana.

El origen de la celebración está fuertemente ligado a la promulgación de la Constitución de 1917 y a los ideales surgidos de la Revolución.

Infografía en tonos sepia que muestra un aula con un maestro y alumnos, la bandera de México y diversos iconos ilustrativos sobre la historia del Día del Maestro.
El Día del Maestro visibiliza la función de los docentes como formadores de nuevas generaciones y garantes de los valores democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entonces presidente Venustiano Carranza y su gobierno promovieron la educación como motor de cambio social, viendo en los docentes a los agentes fundamentales para construir un México más equitativo.

La propuesta de establecer una jornada específica para el homenaje fue presentada el 27 de septiembre de 1917.

Tras debates y ajustes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 128 votos a favor y solo seis en contra.

El Senado ratificó la medida semanas después, y el presidente Carranza firmó el decreto el 23 de noviembre de 1917. El Diario Oficial de la Federación publicó la disposición el 5 de diciembre de ese año, estableciendo la organización de festividades culturales cada 15 de mayo.

Desde el 15 de mayo de 1918, la conmemoración se llevó a cabo en el entonces Distrito Federal, extendiéndose con el tiempo al resto del país.

Fechas clave para entender el Día del Maestro

  • 27 de septiembre de 1917: Presentación de la iniciativa en el Congreso por Enrique Viesca y Benito Ramírez.
  • 31 de octubre de 1917: Discusión y aprobación en la Cámara de Diputados.
  • 23 de noviembre de 1917: Venustiano Carranza decreta oficialmente el Día del Maestro.
  • 5 de diciembre de 1917: Publicación del decreto en el Diario Oficial.
  • 15 de mayo de 1918: Primera celebración oficial en el Distrito Federal, posteriormente adoptada por todo México.
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El Día del Maestro fue instituido tras la Revolución Mexicana para fortalecer la educación y reconstruir el país (Ilustración: Jovani Pérez)

Para qué es el día de las profesoras y profesores

Reconocer a las y los docentes con una fecha especial responde a la necesidad de valorar una función esencial para el desarrollo nacional.

La educación, asumida como tarea del Estado tras la Revolución, se consolidó como pilar de justicia social y herramienta para combatir la desigualdad.

El Día del Maestro permite visibilizar el papel de quienes, día a día, forman a las nuevas generaciones y sostienen los valores democráticos.

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