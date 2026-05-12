Calendario escolar 2025-2026 definitivo: cuándo terminan clases, cuándo empiezan vacaciones y cuándo regresa tu hijo a la escuela

La discusión sobre el calendario escolar 2025-2026 llegó hoy a su fin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente debate sobre el calendario escolar 2025-2026 concluyó hoy con una resolución oficial que establece la fecha definitiva para el cierre del ciclo escolar en las escuelas de educación básica de México.

La polémica se desató a raíz de una propuesta presentada el 7 de mayo, cuando se anunció que el ciclo escolar podría concluir un mes antes, el 5 de junio.

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Esta medida buscaba anticipar las vacaciones para evitar la coincidencia con el inicio de la Copa Mundial y mitigar los efectos del calor extremo en varias regiones.

Sin embargo, la propuesta generó críticas de diversos sectores, incluidos padres de familia, quienes argumentaron que reducir el periodo de clases entre cinco y siete semanas podría impactar negativamente la formación académica y agravar el rezago educativo.

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En respuesta a estos señalamientos, las autoridades educativas estatales y federales celebraron una reunión extraordinaria encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, en la que analizaron el impacto de la medida.

Tras un proceso de deliberación, se determinó que el calendario original, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de junio de 2025, debe respetarse. De esta forma, se garantizan los 185 días efectivos de clase previstos para el ciclo escolar.

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El calendario definitivo: cuándo será el último día de clases

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el miércoles 15 de julio, fecha a partir de la cual comenzarán las vacaciones de verano. Esto aplica tanto para escuelas públicas como privadas incorporadas al sistema educativo nacional.

Esta decisión responde a la necesidad de mantener la estabilidad en la organización familiar y escolar, así como a la prioridad de asegurar una educación integral para niñas, niños y adolescentes.

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Las autoridades recalcaron que cualquier ajuste al calendario será considerado únicamente en casos excepcionales, como condiciones climáticas extremas o necesidades logísticas derivadas de eventos relevantes, pero siempre garantizando el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Cualquier modificación local deberá ser solicitada y justificada por las autoridades estatales ante la Secretaría de Educación Pública, siguiendo lo estipulado en la Ley General de Educación.

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La decisión sobre la conclusión del ciclo escolar 2025-2026 fue tomada en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), encabezada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pueden esperar los estados ante condiciones extraordinarias

Aunque la regla general será mantener el calendario original, las autoridades educativas dejaron abierta la posibilidad de ajustes regionales en estados que enfrenten circunstancias extraordinarias.

En estos casos, las entidades podrán solicitar modificaciones al calendario, siempre y cuando se garantice que los estudiantes cumplan con los aprendizajes estipulados.

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Por ejemplo, entidades como Jalisco, Guanajuato y Nuevo León expresaron posturas diferenciadas ante el adelanto de las vacaciones.

En Jalisco, se prefirió mantener el calendario estatal y solo suspender clases presenciales durante los días en que se celebren partidos del Mundial en la región.

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Guanajuato argumentó que existen evaluaciones clave programadas para junio y que muchas familias no cuentan con redes de apoyo durante periodos prolongados de receso.

Nuevo León, por su parte, propuso finalizar el ciclo escolar el 19 de junio, habilitando talleres y actividades deportivas hasta julio.

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Estos casos ilustran la flexibilidad que tendrán los estados para adaptar el calendario a sus realidades particulares, siempre en coordinación con la autoridad federal y con el objetivo de no afectar el proceso educativo.

Cuándo inician las vacaciones y cuándo vuelven a la escuela los estudiantes de educación básica

El periodo vacacional de verano iniciará el 15 de julio, inmediatamente después de la conclusión de clases. Para el ciclo escolar 2026-2027, el regreso a las aulas está previsto para los últimos días de agosto, aunque la fecha exacta será definida y comunicada en próximas semanas por la Secretaría de Educación Pública.

El periodo vacacional de verano comenzará el 15 de julio, justo al finalizar el ciclo escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La determinación de mantener el calendario escolar vigente fue respaldada por la presidenta de la República, quien llamó al consenso y a priorizar el derecho a la educación.

El secretario de Educación Pública agradeció la participación de las autoridades estatales y subrayó que el resultado de la deliberación colectiva ofrece certeza a las familias y protege el bienestar de los estudiantes.

Respecto al ciclo escolar 2026-2027, se prevé que el inicio de clases se confirme en los próximos días, aunque la expectativa es que el retorno a las aulas ocurra en la última semana de agosto. Las autoridades continuarán evaluando las condiciones para asegurar un regreso seguro y ordenado.