Victor Garber: el ingeniero que pidió perdón por el hundimiento del Titanic y confesó que duró una eternidad su filmación

Cada año se estrenan nuevas películas en todo el mundo, mientras algunas se convierten en éxitos de taquilla, otras trascienden como un clásico del séptimo arte. Tal es el caso del Titanic, una dramatización del trágico hundimiento del transatlántico protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio que llegó a la pantalla grande en 1997. Desde ese entonces ha pasado de generación en generación convirtiéndose en una de las historias de amor imperdibles para todo amante del cine.

Durante los últimos 25 años sus protagonistas han revelado algunos detalles o datos curiosos que ocurrieron durante el rodaje y se han sincerado sobre cómo cambió su carrera tras su éxito mundial. En entrevista para Infobae México, Victor Garber confesó que fue desgastador interpretar a Thomas Andrews -el ingeniero que encabezó la construcción del Titanic- por la complejidad de las escenas.

Pero gracias al impulso que recibió de sus compañeros logró terminar el proyecto dando lo mejor de sí en cada momento. Eso no fue todo, también influyó la confianza que tenía en el director James Cameron, quien convirtió su visión en historia.

“Recuerdo que fue una de las cosas más difíciles que he hecho, fue increíblemente tedioso. Yo estoy agradecido de haber estado rodeado de las personas que trabajaron conmigo, amé al elenco. Sólo que fue eterno grabar esa película y por eso fue muy difícil, pero mis compañeros de elenco me mantuvieron en pie y También creía en el director James Cameron”, declaró.

Yo sabía que me encontraba en medio de algo que se convertiría en algo histórico, aunque no sabía qué tan histórico, pero era seguro que trabajaba con un visionario, con un hombre por quien no tengo nada más que respeto y que ame trabajar con él y con todos los demás en el elenco, sólo que tomó una eternidad.

El papel que desarrolló Victor Garber fue fundamental y conllevó una gran carga emocional, pues representó al ingeniero que todo mundo culpó porque el barco no aguantó y se hundió en 1912 tras chocar con un iceberg. Sus escenas son de las más recordadas, principalmente su encuentro con Rose (Kate Winslet) mientras trataba de salvar su vida junto a Jack (Leonardo DiCaprio).

Al cuestionarlo sobre el personaje más trascendente en su carrera, Victor Garber explicó que muchos son entrañables, pero sin lugar a dudas el proyecto que le abrió las puertas fue Jesús. Y es que el actor estadounidense protagonizó un Godspell, un proyecto inspirado en el Evangelio de San Mateo ambientado en la década de los 70 en Nueva York.

“Pues no tengo una, no es… me refiero a que interpreté a Jesús, eso sería simple, aunque sí fue algo que cambió mi vida. Por supuesto he hecho muchas películas, de todas ellas tengo recuerdos, aunque algunas hayan sido más interesantes o divertidas de hacer que otras, pero no tengo un personaje favorito, más bien siento que he sido muy afortunado de interpretar a muchas personas diferentes, algunas reales, otras míticas, ficticias, pero realmente no tengo uno favorito”, dijo.

Respecto a las dificultades que pueden enfrentar los artistas de la comunidad LGTB+, comentó: “Por supuesto que existe y siempre existirá, yo nunca he prestado mucha atención realmente a eso, yo solo hago lo que hago y la gente me quiere porque soy buen actor, así es como he vivido mi vida”.

Cabe recordar que el actor de 73 años rompió todas las barreras y se casó con Rainer Andreesen en 2015.

Victor Garber se encuentra promocionado su nueva serie, Family Law, donde interpreta a un abogado que trabaja con sus hijos en un mismo despacho. Respecto a la trama, el estadounidense explicó que se tratarán dramas familiares a la par de casos legales.

“Es una familia quebrada, es un padre con tres hijos de tres esposas diferentes, empezamos con eso. Cada niño tiene sus problemas con su padre, por supuesto, vienen de dinámicas familiares diferentes, es más diverso y dramático, particularmente Jewel la hija mayor, quien, cuando la conocemos, está pasando por un divorcio, así como también se da cuenta que tiene un problema con el alcohol y su padre viene, básicamente a rescatarla”, contó.

