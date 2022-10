Talina Fernández esparció cenizas de Mariana Levy en un bosque a 17 años de su muerte

La actriz murió el 29 de abril de 2005 a los 39 años de edad. (Foto Instagram: @marialevyy // @talinafernandezoficial)

En medio del proceso legal que está enfrentando por presunto acoso sexual, Jorge Coco Levy, su pareja, su hermano, su sobrina y su madre, Talina Fernández, se reunieron en un bosque para esparcir las cenizas de Mariana Levy a 17 años ocho meses de su lamentable fallecimiento. La matriarca de la familia recordó a su querida hija y externó unas sentidas palabras en su memoria.

Fue hace unos días cuando la participante de MasterChef Celebrity México recurrió a su cuenta de Instagram para compartir unas fotografías que tomó durante su reciente visita a un bosque. En las imágenes aparece caminando entre árboles en compañía de su novio José Manuel Fernández, Coco Levy, Sussan Taunton -pareja sentimental del productor-, Patricio Levy y María López -hija de Mariana Levy y Ariel López Padilla-.

Patricio Levy, Sussan Taunton y Jorge Levy. (Captura Instagram: @talinafernandezoficial)

También compartió un breve fragmento audiovisual donde todos aparecen caminado mientras disfrutan de una plática amena. Aparentemente todo se trataba de una salida familiar, pero gracias a la presentadora de televisión se sabe que se dieron cita en un lugar especial dentro del bosque para esparcir parte de las cenizas de Mariana Levy.

Hoy, en un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana.

(Captura Instagram: @talinafernandezoficial)

Asimismo, externó unas sentidas palabras en memoria de su hija: “Fue hermoso y conmovedor y no siento más que dicha de haber sido su mamá”.

Como era de esperarse, este emotivo momento conmocionó a usuarios de redes sociales, quienes se sumaron a las muestras de cariño en memoria de la querida actriz con mensajes por su eterno descanso. También reconocieron la fortaleza de la matriarca y le mandaron palabras de aliento.

Mariana Levy junto a sus tres hijos: María, Paula y José Emilio. (Foto: Instagram/@emiliolevyy)

“Te mando mucho amor Preciosa!!!”, escribió Andrea Legarreta. “Te abrazo con todo mi cariño mi Talis!!”, agregó Mauricio Mancera. “Que belleza, te amo Talina”. “Hermosa Mariana, siempre la recordaremos”. “Luz en tu camino y en el de nuestra Mariana”. “Como no quererte!! Justo ayer la escuché después de no se cuánto tiempo y se la canté a mi hijito”. “Es usted una hermosa mamá !! La adoro con todo mi corazón”, escribieron en la sección de comentarios.

Cabe mencionar que aparentemente no asistieron todos los hijos de Mariana Levy, pues en las imágenes solo se puede apreciar a su primogénita, fruto de su matrimonio con el distinguido actor mexicano, Ariel López Padilla. Los grandes ausentes habrían sido Paula y José Emilio, resultado de su relación amorosa con José María Fernández, también conocido como El Pirru.

La conductora se encuentra participando en la segunda temporada de MasterChef Celebrity México. (Foto: Cuartoscuro)

Talina Fernández no compartió más detalles al respecto, por lo que se desconoce la ubicación del bosque que seleccionaron para dejar los restos de Mariana Levy. No obstante, hace unos meses la propia conductora confesó que organizaría una ceremonia con sus familiares más cercanos para llevar las cenizas a un hermoso paisaje y así dejar descansar a su hija.

“Ir a llevar sus cenizas al bosque y esparcirlas, para dejarla respirar en el aire” [...] Ya basta de estar apretada en una cajita, eso quería yo tener cuando ella murió, pero ya es el momento que ella se vaya, que vuele por el aire junto con las mariposas”, declaró en entrevista para Venga la Alegría.

Ya se llevó a cabo la primera audiencia sobre su caso con Danna Ponce. (Captura de pantalla: Instagram/@levy659)

Talina Fernández explotó ante preguntas sobre los señalamientos de acoso en contra de su hijo

Desde hace unos meses el productor se encuentra enfrentando dos denuncias formales en su contra por su presunta responsabilidad en actos de violencia, acoso y abuso sexual. Los testimonios de las supuestas víctimas resonaron en el medio artístico nacional y, como era de esperarse, su madre no se salvó de los cuestionamiento.

La "Dama del buen decir" se negó a dar declaraciones sobre las denuncias contra su hijo

“Sí le afecta porque nos pasábamos el día juntos y ahora no, que se vaya a su casa y yo vengo para acá. Les agradezco que se fijen en mí, que se ocupen de mí, que Dios me los bendiga”, declaró la Dama del buen decir en un encuentro con medios. “¡Basta! Permítanme, ¿qué me quieren preguntar? Si es sobre mis cuestiones familiares, ¡olvídenlo!, ¿okay?”, agregó. Desde ese entonces no ha hecho más declaraciones al respecto.

