Así lucen las primeras imágenes de Alfredo Adame tras su cirugía por la golpiza que sufrió

Aparentemente, Adame ingresó al quirófono alrededor de las 16:00 h de este lunes 10 (Foto: Instagram)

Después de que el pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame se viera involucrado en una golpiza de la cual tuvo múltiples fracturas en el rostro y una severa herida en el ojo, el actor fue intervenido quirúrgicamente el lunes 10 de octubre. Así, a unas horas de su operación, finalmente, se dio a conocer el estado de salud en el que se encuentra el polémico actor.

Fue Venga la Alegría quien compartió las primeras imágenes del famoso después de un sensible procedimiento. De acuerdo con los conductores del matutino de TV Azteca se le colocaron cuatro placas de titanio en la mejilla.

Asimismo, Flor Rubio reveló que el enemigo de Carlos Trejo aparentemente saldrá este martes del hospital y, aunque la apariencia del artista puede parecer preocupante, apuntó que se encuentra bien y sólo es parte de la recuperación.

“No se asusten de las imágenes, él no está grave ni mucho menos, es inflamación de la cirugía, pero hoy sale rumbo a su casa”, expresó la conductora.

¡Alfredo Adame fue operado luego de la golpiza que recibió afuera de su casa! 😱🚨🏥📺 #VLA #QuieroCantarEnVLA pic.twitter.com/aTKMxCdpi4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 11, 2022

En este sentido, la cuenta oficial de Venga la Alegría mostró desde su Twitter otras fotografías de como se encuentra Alfredo Adame tras su operación.

“Así amanece este martes Alfredo Adame luego de la cirugía que tuvo por la golpiza que recibió hace unos días”, puede leerse.

En el material compartido se puede observar a el ex conductor de Hoy con un ojo completamente cerrado debido a la hinchazón.

De igual manera, en una de las fotografías se le ve con la cabeza vendada y su mejilla sumamente inflamada.

(Fotos: Tw vengalaalegria)

Qué dijo Adame respecto a su cirugía

A pesar de la aparatosa operación, Alfredo Adame no dudó en reaparecer en redes sociales y desde su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes en donde se observa su estado físico actual.

Sin embargo, el famoso no dejó a un lado su característico sentido del humor y colocó en la descripción de su publicación: “Con un paracetamol quedó”.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y varios de los seguidores del ganador del reality Soy Famoso, ¡Sácame de aquí! se mostraron impactados con las fotografías compartidas.

“Que se mejore. No es necesario publicar esas fotos. Pero así es Adame”. “Que pronto te recuperes y qué Dios lo cuide mucho sr. Alfredo cuídese mucho y ya no se meta en más broncas k lo dañen a usted”. “Solo te toca descansar mucho, alimentar muy bien y tomar tus medicamentos para tu pronta recuperación”, son algunas de las menciones que aparecen.

(Fotos: Ig adamereacciona)

Cabe recordar que el lunes pasado, Alfredo Adame colgó un video en su cuenta de Instagram donde comunicó a sus seguidores que sería intervenido como parte de las acciones médicas para tratar las lesiones que sufrió durante el reciente altercado en el que estuvo involucrado.

“Estoy en el hospital Gea González, son las 6 de la mañana. Me citaron el viernes, en la noche, ya tarde, me llamaron de emergencia que la operación tenía que ser este lunes, yo esperaba a que fuera en tres semanas”.

Adame explicó que la determinación de adelantar su cirugía responde a la prevención de que el daño sea mayor: “Dicen que no se pueden arriesgar a que sobre todo esta fisura, este daño, se puede llegar a hacer mayor. Ahorita voy a entrar a la cirugía, es una cirugía de tres horas más o menos”.

“Me operan de las cuatro placas de titanio, me avisaron el viernes ya muy tarde, en la noche, de emergencia, entonces hoy me hacen esta operación en el pómulo derecho. Si no contesto ya saben por qué es... Seguramente me voy a quedar a dormir aquí en el hospital. Les mando un saludo y un abrazo”, expresó.

SEGUIR LEYENDO