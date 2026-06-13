Luis Ángel López, periodista asesinado en Poza Rica, presentó 18 heridas de bala y viajaba acompañado al momento del ataque

Las autoridades señalaron que ya estaba herido en el momento que aparece en la grabación. Crédito: Redes Sociales

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, convocó una conferencia de prensa para informar los avances en la investigación por el asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez, ocurrido la madrugada del 11 de junio en la colonia Cazones del municipio de Poza Rica.

La funcionaria detalló las diligencias realizadas desde el primer minuto y abordó el contenido de un video de vigilancia que ya circulaba en redes sociales antes de la rueda de prensa, el cual muestra al comunicador con otra persona en su auto.

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Jiménez Aguirre precisó que López Valdez presentó 18 heridas por arma de fuego, aunque no reveló si todas eran entradas, y añadió que las investigaciones apuntaban a que habría llegado ya lesionado al punto donde fue localizado su cuerpo, lo que sugería que el ataque se inició en un lugar distinto al captado por las cámaras.

La fiscal también confirmó que, aunque en el video se advertía la presencia de un solo agresor, no descartaba la existencia de un autor intelectual o un segundo agresor.

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El video mostró que el periodista viajaba acompañado en su taxi

Las imágenes de videovigilancia —cuya filtración reconoció la propia fiscal— mostraron al taxi que conducía López Valdez dando vuelta en la calle 18, seguido de la salida del comunicador huyendo del vehículo.

Jiménez Aguirre señaló que las cámaras captaron a una persona no identificada que viajaba con él momentos antes del ataque.

Sitio donde dio vuelta el auto del periodista y posteriormente quedó tendido su cuerpo. Crédito: Google Maps

La fiscal precisó que los videos no eran nítidos y que las imágenes tomaban la escena desde lejos.

Con todo, las autoridades trabajaban para identificar al acompañante mediante el análisis de la telefonía celular de la víctima, con el propósito de rastrear las comunicaciones que mantuvo previo a los hechos y determinar si había concertado alguna reunión.

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La línea del hostigamiento policial no fue descartada, pero el video la debilitó

Una de las líneas de investigación era una denuncia que López Valdez había interpuesto por presunto hostigamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Jiménez Aguirre aclaró que el video no mostró la presencia de ningún elemento de autoridad —municipal, estatal o de cualquier corporación— siguiendo al taxi del periodista.

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El periodista era colaborador del medio La Vanguardia de Veracruz. (Crédito: Imagen generada con IA | Infobae México)

La fiscal informó que ya se remitieron oficios a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y a la Policía Municipal de Poza Rica, para solicitar informes sobre posibles altercados previos.

Subrayó que ninguna línea de investigación fue descartada y que la obligación de la Fiscalía es ser “acuciosa y exhaustiva” en todas las posibilidades. Señaló además que había líneas que no podía revelar por razones de secrecía, para no alertar a posibles involucrados.

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La Fiscalía Regional y la Especializada en Delitos contra Periodistas trabajaron de forma conjunta

La Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan coordinó las diligencias con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que desplegó peritos y policías ministeriales en Poza Rica.

Las acciones de la madrugada del 11 de junio incluyeron recolección de indicios balísticos, entrevistas al primer respondiente y a familiares del periodista —su madre y su pareja— y el procesamiento del material videográfico.

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López Valdez era reportero de Vanguardia de Veracruz, director de Reportaje Policiaco Veracruzano y subdelegado de la organización de auxilio Cruz Ámbar en Poza Rica.

Contaba con medidas de protección vigentes otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) por amenazas previas vinculadas a su trabajo.

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Poza Rica: dos periodistas asesinados en la misma avenida en cinco meses

El cuerpo de López Valdez quedó tendido sobre la avenida 20 de Noviembre, la misma vialidad donde el pasado 8 de enero fue asesinado Carlos Castro, director del portal Código Norte, dentro de un establecimiento de comida de su familia.

Castro también había recibido amenazas previas y había abandonado temporalmente la región antes de regresar y ser atacado.

Momento en que los sicarios arriban a la taquería donde asesinaron a Carlos Castro (Redes sociales)

A estos casos se sumó la desaparición de la reportera Roxana Berenice Guzmán, directora de Pulso Informativo del Sureste, secuestrada el pasado 2 de junio en Nanchital por un comando armado que irrumpió en su domicilio.

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Su paradero seguía sin esclarecerse al momento de la conferencia; sin embargo, la fiscal reveló que desde el pasado 10 de junio la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso de Roxana y este día 12 las autoridades veracruzanas entregaron la carpeta de investigación del caso a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, con sede en la Ciudad de México.