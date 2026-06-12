Acusan a Salma Hayek que tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

Fútbol Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - México vs Sudáfrica - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 11 de junio de 2026 La actriz y Embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Salma Hayek Pinault antes del partido REUTERS/Kai Pfaffenbach

Un video de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató críticas en redes sociales contra Salma Hayek por una actitud que usuarios interpretaron como un desplante hacia Belinda durante el partido de México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Las imágenes, difundidas en plataformas digitales, dividieron opiniones: algunos internautas aseguraron que Hayek habría ignorado un intento de abrazo de la cantante, mientras otros sostuvieron que el momento estaba fuera de contexto y respondía a la dinámica de la ceremonia.

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En el clip se observa a Salma y Belinda posando ante cámaras. Segundos después, la intérprete de “Egoísta” se acercó para abrazarla, pero la actriz continuó con el momento y se despidió con una frase: “Ve, suerte”.

Belinda habló con los medios tras su show en el Mundial 2026 (ig/belindapop)

Belinda respondió: “Estamos en contacto”, antes de retirarse. La escena fue la que concentró la discusión en redes sociales.

La presencia de Salma Hayek en la ceremonia inaugural formó parte del acto con el que el torneo arrancó y en el que la actriz participó como una de las figuras para representar a México ante espectadores.

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Durante el evento, Salma dio la bienvenida a las selecciones y a los aficionados que llegaron al país para el inicio del Mundial.

La inauguración también incluyó presentaciones de Shakira, J Balvin y Maná, además de la interpretación del Himno Nacional Mexicano a cargo de Alejandro Fernández.

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Salma Hayek no representó al Estado Mexicano, aclaró la presidenta Sheinbaum

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que Salma Hayek no asistió “en representación” del Gobierno de México en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 y que su presencia obedeció a una invitación directa de la FIFA.

Sheinbaum atribuyó la decisión a la federación internacional de futbol y descartó que se tratara de una designación de la Presidencia, luego de los cuestionamientos por la ausencia de la jefa del Ejecutivo en el acto protocolario.

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“No, yo no decidí eso, Salma Hayek fue una invitada de la FIFA y no iba en representación de la Presidenta”, señaló en su conferencia de prensa matutina.

La actriz participó en la apertura en el Estadio Ciudad de México, donde dio la bienvenida a las 48 selecciones y a los visitantes que llegaron al país por la Copa del Mundo. En su mensaje, destacó que México volvió a recibir un Mundial como sede compartida con Estados Unidos y Canadá.

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Tras su intervención, Salma se dirigió al palco de honor y coincidió con el presidente de la FIFA Gianni Infantino, quien presentó el trofeo ante los aficionados en el inmueble. La ceremonia continuó con la presentación de las selecciones de México y Sudáfrica y la interpretación de los himnos nacionales.

En la misma conferencia, Sheinbaum resaltó la trayectoria internacional de Hayek y su visibilidad fuera del país. “Claro, es una gran representante de México, todas y todos los mexicanos queremos mucho a Salma Hayek, ha hecho películas maravillosas, es una gran representante en Hollywood y es una embajadora de México en el mundo”, afirmó.

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La participación de Belinda en el Estadio Ciudad de México

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Belinda volvió al Estadio Ciudad de México este 11 de junio para cantar en la inauguración del Mundial 2026, una presentación que la reunió con el recinto donde se volvió una figura masiva desde la infancia y que ocurrió en una ceremonia vista por millones de personas, según dijo la propia cantante tras bajar del escenario.

La artista se presentó junto a Los Ángeles Azules para interpretar “Por ella”, tema incluido en el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con el texto fuente. La ceremonia también incluyó a Shakira, Alejandro Fernández, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná, Ryan Castro y Tyla, mientras Salma Hayek Pinault participó como embajadora.

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Después del show, Belinda habló con medios de comunicación y expresó su lectura del momento: “Me sentí muy emocionada. Fue un momento increíble, histórico. Además, ganó México. Estoy muy feliz, muy orgullosa de haber estado ahí, de haber formado parte de este momento tan importante para, para nuestro país, para el mundo. Nos vieron millones de personas alrededor del mundo, así que muy, muy emocionada”.

La actuación ocurrió antes del debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica. Ese partido fue ganado por México.