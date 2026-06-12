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¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

La colombiana dominó la conversación digital por una teoría que sostenía que una imitadora la suplió en la inauguración del Mundial 2026

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Shakira con cabello rizado y gafas de sol en una chaqueta verde brillante; en un recuadro, una mujer similar en atuendo amarillo bailando en un escenario
Shakira ha desmentido rotundamente los rumores de que usaría una doble para su actuación en la inauguración del Mundial 2026, como se especulaba tras ver imágenes similares. (Instagram: Shakira / REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La presentación de Shakira en la apertura del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México dominó la conversación digital por dar pie a una teoría que en tiempo real se volvió viral: el uso de una doble.

En X —anteriormente Twitter—, usuarios que seguían la transmisión en televisión compartieron capturas de pantalla y videos con aspectos concretos que los hacían dudar sobre la identidad de la barranquillera.

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A un día de la inauguración, Shakira puso fin a los rumores a través de una serie de fotografías difundidas en Instagram del detrás de cámaras de su show.

Shakira comparte imágenes de su presentación

La artista colombiana compartió varias historias donde aparece junto a su compatriota J Balvin, Burna Boy, Tyla y Danny Ocean. Además, dedicó un mensaje a todas las aficiones y envió un recordatorio a gobiernos de los países que participan en el certamen.

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”Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida".

Shakira, quien en el pasado ha expresado tener un vínculo con México, celebró la victoria de la selección nacional en el juego inaugural: “Felicidades, México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”.

Sin pronunciarse directamente sobre la controversia que polarizaba opiniones, Shakira devolvió la atención a lo central: el espectáculo.

Fotografía de Shakira y J Balvin de pie, sonriendo y mirando a cámara. J Balvin lleva camisa roja y pantalón verde; Shakira, top amarillo, falda lila y gafas de sol
Shakira y J Balvin posan juntos en un evento tras la inauguración del Mundial 2026, luciendo atuendos coloridos y sonriendo para la cámara. (Instagram: Shakira)
Shakira, con cabello claro, top amarillo, falda y gafas de sol, abraza a Burna Boy, con rastas, camiseta blanca, jeans y gafas oscuras, ambos sonríen
La superestrella colombiana Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy se encuentran y se abrazan efusivamente en el Estadio Ciudad de México. (Instagram)

Las regalías de “Dai Dai” se destinan a un fondo de educación.

Shakira interpretó "Dai Dai" junto al nigeriano Burna Boy en la que fue su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo. En su mensaje en redes sociales, Shakira abordó las brechas que persisten e impiden que niñas y adolescentes accedan a educación.

En 1997, creó la Fundación Pies Descalzos en Barranquilla, Colombia, al identificar la desigualdad en su país. La organización garantiza acceso a educación de calidad, desarrolla programas de nutrición y brinda apoyo psicológico.

Además, ha construido escuelas, equipa salones, capacita a maestros y fomenta la participación de madres y padres en la vida escolar.

En 2003, asumió el cargo de embajadora de UNICEF. Dos años después, en 2005, impulsó la creación de Latin America Solidarity Action, una asociación que promueve políticas públicas para la primera infancia.

Durante la inauguración del Mundial 2026, la intérprete afirmó que la educación es la herramienta más poderosa para transformar vidas. Todas las regalías de “Dai Dai” se destinan al Fondo de Educación de la FIFA.

Shakira interpretó "Dai Dai" junto al nigeriano Burna Boy en la que fue su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Shakira interpretó "Dai Dai" junto al nigeriano Burna Boy en la que fue su cuarta aparición en ceremonias de la Copa del Mundo. REUTERS/Kai Pfaffenbach

¿Cómo surgió el rumor de una falsa Shakira?

Las especulaciones se concentraban en detalles físicos de Shakira. Varias personas destacaron la ausencia de marcas reconocidas, incluso de facciones distintas. Otros basaban sus dudas en los ángulos de cámara abiertos durante de la transmisión oficial.

También surgieron cuestionamientos a su baile, alejado de sus clásicos movimientos de cadera. “La cara miente, pero la cadera no”, se leía en muchos tuits.

Este tipo de especulaciones no son inéditas. En el pasado, la cantante ya había sido blanco de las teorías en X. En México, durante sus recientes presentaciones en el Estadio GNP y el Zócalo de la capital, la presencia de Shakibecca, una imitadora de la barranquillera, generó confusiones entre la audiencia y en redes sociales.

Las canciones de Shakira que ha compuesto para la FIFA

La canción de Mundial más famosa de Shakira es, de forma indiscutible, “Waka Waka (This Time for Africa)”. No solo es su mayor hit de futbol, sino que un reciente estudio de Live Football Tickets la consolidó como la canción más escuchada en la historia de los Mundiales, acumulando más de 4,500 millones de reproducciones combinadas en YouTube y Spotify.

A lo largo de su carrera, Shakira ha participado con cuatro canciones para las Copas del Mundo de la FIFA:

1. “Hips Don’t Lie - Bamboo” (Alemania 2006)

  • Su rol: Versión adaptada de su éxito original.
  • Detalle: La FIFA le solicitó una mezcla especial con ritmos africanos y caribeños para cantarla en la gran ceremonia de clausura.

2. “Waka Waka / Esto es África” (Sudáfrica 2010)

  • Su rol: Canción oficial del torneo.
  • Detalle: Co-compuesta por Shakira, utiliza el coro del canto militar camerunés Zangalewa. Es un fenómeno cultural global y el tema con la mayor puntuación de “bailabilidad” según la crítica musical. [1, 2]

3. “La La La” (Brasil 2014)

  • Su rol: Canción complementaria/oficial.
  • Detalle: Lanzó una reedición especial de su tema Dare llamada La La La (Brazil 2014) junto al brasileño Carlinhos Brown. Su video musical incluyó a astros del fútbol como Lionel Messi y Neymar.

4. “Dai Dai” (Norteamérica 2026)

  • Su rol: Himno oficial del torneo actual.
  • Detalle: Lanzado en colaboración con el artista nigeriano Burna Boy. Shakira encendió la inauguración global interpretándolo en vivo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Además, la revista Billboard la acaba de elegir mediante votación del público como una de las mejores canciones de la historia de los torneos.

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