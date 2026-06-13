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Estos son los posibles cambios en la alineación titular de México para el partido contra Corea del Sur

Tras la expulsión del capitán César Montes en el debut contra Sudáfrica, javier Aguirre se ve obligado a replantear su parado en el Estadio Guadalajara

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Javier Aguirre, entrenador canoso en traje, apunta. A su izquierda, César Montes de la Selección Mexicana con manos en la cabeza. A la derecha, un panel con 11 retratos de futbolistas.
La Selección Mexicana trabaja en el CAR con plantel completo mientras define a los titulares para Corea del Sur, en un choque que puede definir el Grupo A. (Jesús Avilés | Infobae México)

La Selección Mexicana prepara ajustes en su once titular para el partido contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

Tras la expulsión de César Montes en los últimos minutos del debut, el Vasco Aguirre estaría analizando variantes tanto en defensa como en el mediocampo, buscando mantener el equilibrio tras el triunfo ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

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El “Vasco” Aguirre se ve forzado a analizar variantes en defensa y mediocampo tras la expulsión de César Montes en el Estadio Azteca. REUTERS/Kai Pfaffenbach
El “Vasco” Aguirre se ve forzado a analizar variantes en defensa y mediocampo tras la expulsión de César Montes en el Estadio Azteca. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Con los 26 jugadores disponibles y en buen estado, el grupo entrena en el CAR mientras se definen los nombres que iniciarán en un duelo que puede marcar el destino del Grupo A. La atención ahora está puesta en los futbolistas que pueden aportar ante la velocidad y desequilibrio coreano.

Cambios en defensa: Edson Álvarez apunta a la titularidad

La ausencia de Montes obliga a modificar la zaga central. En este sentido, surgen diferentes opciones que pueden suplir su ausencia:

  • Edson Álvarez como central por derecha, quien conoce bien la posición y puede aportar experiencia y liderazgo.
  • Israel Reyes podría recorrer al centro si Álvarez no arranca, lo que abriría espacio a Jorge Sánchez como lateral derecho.
  • Luis Romo podría ser considerado bajo circunstancias similares a las de “El Machín”.
Edson Álvarez apunta a la capitanía y la titularidad como central por derecha para reforzar la zaga con su experiencia. REUTERS/Kai Pfaffenbach
Edson Álvarez apunta a la capitanía y la titularidad como central por derecha para reforzar la zaga con su experiencia. REUTERS/Kai Pfaffenbach

La inclusión de Álvarez respondería tanto a su historial en esa posición como a la necesidad de reforzar la defensa ante un rival de ataque veloz. Aguirre buscará así mantener solidez en el sector central.

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Mediocampo: Gilberto Mora gana protagonismo

De acuerdo con reportes de diferentes medios y voces cercanas al entorno del Tri como Gibrán Araige, el mediocampo mexicano podría presentar cambios tras el rendimiento observado ante Sudáfrica:

  • Gilberto Mora se perfila como una fuerte alternativa en lugar de Brian Gutiérrez, luego de dejar buenas sensaciones tras su ingreso como suplente.
  • Erik Lira mantendría su lugar como contención, tras su actuación destacada en recuperación y presión alta.
  • Álvaro Fidalgo continuaría como el referente en equilibrio para la media cancha.
Gilberto Mora habría ganado protagonismo en el mediocampo como opción sobre Brian Gutiérrez. REUTERS/Raquel Cunha
Gilberto Mora habría ganado protagonismo en el mediocampo como opción sobre Brian Gutiérrez. REUTERS/Raquel Cunha

La entrada de “Morita” respondería al deseo de sumar dinamismo. Su juventud y debut histórico lo colocan bajo la lupa para enfrentar a Corea del Sur.

Delantera: continuidad para los goleadores

Según la información, el ataque de México no tendría modificaciones respecto al partido anterior:

  • Julián Quiñones, quien anotó el primer gol y fue el jugador más valioso del partido ante Sudáfrica.
  • Raúl Jiménez, referente en el área y autor del segundo tanto.
  • Roberto Alvarado, clave en la generación ofensiva para el Tri.
Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado se perfilan para repetir en la delantera tras los goles ante Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez
Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado se perfilan para repetir en la delantera tras los goles ante Sudáfrica. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la decisión de repetir la línea ofensiva buscaría aprovechar el entendimiento mostrado entre los atacantes, con la intención de asegurar un resultado favorable en el segundo duelo.

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