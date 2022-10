Paty Cantú calificó de “antifeminista” y “estúpido” el edadismo que existe contra ella y las mujeres mayores de 30 años

Paty Cantú calificó de “antifeminista” y “estúpido” el edadismo que existe en su contra (Foto: Instagram@patycantu)

A pesar de que es una de las exponentes pop más grandes e importantes de México y Latinoamérica, Paty Cantú está lejos del estereotipo que la misma sociedad tiene del género musical y su cultura, pues su interés por temas sociales como la salud mental, el feminismo, la equidad en la industria del entretenimiento así como laboral en general y ahora el edadismo que existe hacia las mujeres, lo demuestra.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental -10 de octubre- la artista explotó en contra de aquellos comentarios que detractores le dejan de manera cuente en sus redes, que a pesar de que pueden llegar a ser diversos -pues van desde el gusto o disgusto por su música- ha comenzado a repetirse y ejercerse discriminación por su edad relacionado directamente con el hecho de que es mujer.

Tomando como referencia a Taylor Swift y algunas de las observaciones comprobadas que ha externado sobre su experiencia en la industria del entretenimiento, la cantante aseguró que está cansada de leer comentario sobre su edad, las modificaciones conceptuales que ha realizado en su carrera desde que formaba parte del dúo Lu hasta su momento como solista.

“No saben cuántas veces me toca leer comentarios ofensivos. Desde un lugar que critica mi edad, mi relevancia, y las distintas etapas de mi carrera. No se puede vivir en una línea. Vean el documental de Taylor Swift. Los momentos climáticos son eso, momentos”, inició con la cadena de tuits sobre el reclamo público.

De manera directa, fuerte y más que clara, la cantante de éxitos como Afortunadamente No Eres Tú, Se desintegra el amor y Clavo que saca otro clavo aseguró que ya no va a aguantar más de ese tipo de comentarios y discriminación en su contra, por lo que pidió un alto a las agresiones digitales y las comparaciones con otras mujeres de la industria, pues todo lo que realiza de manera profesional y personal lo hace para complacerse así misma y no a un público o aquellos que solo están interesados en las peleas mediáticas.

“Ya me cansé de aguantar. No aguanto más. No me ofendan. No me comparen. Si quieren comunidad y música son bienvenidos. Si quieren pleito, pasen de mí. Y déjenme en paz. No vivo para ser más que el artista de su preferencia. Vivo pa’ crecer. Vivo pa’ ser feliz. Gracias”, agregó la integrante de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, o también conocida como Latin Grammy.

Demostrando que no solo se trata de un problema personal, sino social que incluso fue calificado como “antifeminista” y “estúpido”, Paty Cantú aseguró que el ser “siempre joven” no se trata de algo físico o de la breve cantidad de años, sino de lo que uno piensa y siente internamente, por lo que evidenció que hay un claro edadismo en contra de las mujeres mayores a los 30 años y aseguró que ellas después de ese tiempo “no son estorbos”.

“Ah, y dejen de creer que Forever Young significa para siempre 20. Si tienes suerte llegas a viejo. Y en la edad que sea merecemos sueños y libertad. Dejen de querer hacer sentir a las mujeres de más de 30 como estorbos porque es lo más antifeminista y estúpido del mundo”, finalizó.

¿Qué es el edadismo?

Según la OMS -Organización Mundial de la Salud-, el edadismo se refiere a los estereotipos (cómo pensamos), los prejuicios (cómo nos sentimos) y la discriminación (cómo actuamos) hacia las personas en función de su edad. Puede ser institucional, interpersonal o autoinfligido.

