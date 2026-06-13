Tonatico el pueblo mágico que tiene todo a menos de 2 horas de la CDMX: cuevas, aguas termales, cascada y más

Tonatico y sus Grutas de la Estrella concentran en un solo fin de semana lo que pocos destinos a dos horas de la Ciudad de México pueden ofrecer: aventura subterránea, aguas termales y una cascada de más de 50 metros, todo en un Pueblo Mágico del Estado de México.
A 126 kilómetros de la capital, este municipio combina un sistema de cuevas con 500 mil años de antigüedad, balnearios con manantiales a más de 37 ℃ y una artesanía viva sostenida por 116 artesanos locales. La entrada a las grutas cuesta $45 MXN y el recorrido completo no supera los 60 minutos.
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Las Grutas de la Estrella: 500 mil años bajo tierra
Las Grutas de la Estrella se ubican a 11 kilómetros al sur de Tonatico, sobre la carretera estatal 55 hacia Ixtapan de la Sal. Son la atracción central del destino y el único sistema de cuevas accesible para el público general en toda la región.
La aventura comienza con un descenso de 450 escalones acondicionados con pasamanos, senderos, puentes y un sistema de iluminación permanente. El recorrido dura entre 50 y 60 minutos con guía certificado incluido.
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Antes de llegar a la caverna principal, el visitante cruza un puente sobre la confluencia de los ríos Chontalcuatlán y San Jerónimo, que forman tres pequeñas cascadas en su unión. El fenómeno que dio origen a las formaciones interiores es la erosión kárstica: el agua disuelve sales minerales de la roca, las deposita en el techo y forma las estalactitas; al gotear, construye las estalagmitas desde el suelo.
Qué ver dentro: las figuras que nombró el pueblo
Los guías locales bautizaron las formaciones más llamativas con nombres que facilitan la experiencia:
El Mamut — la figura más grande del recorrido
Los Novios — dos columnas que se fusionan en la base
La Mano — estalactita con forma de palma extendida
El Palacio — conjunto de formaciones que simulan una arquitectura
La Cruz y El Águila — referencias religiosas y patrióticas del pueblo
El río subterráneo que corre por la base de la caverna es visible desde varios puntos del recorrido. Su presencia explica por qué las grutas siguen creciendo: el agua nunca dejó de trabajar la roca.
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Horarios y precios de las Grutas de la Estrella
Las grutas abren de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas. Se recomienda llegar antes de las 15:00 para completar el recorrido con tiempo.
Tarifas de acceso:
Público general: $45 MXN
Adultos mayores con credencial INAPAM y jóvenes con tarjeta Juventudes IMEJ: $35 MXN
Estudiantes y profesores con credencial vigente: $25 MXN
Personas con discapacidad: $25 MXN
El guía certificado está incluido en el precio de entrada. Se recomienda llevar calzado cerrado con suela antiderrapante, ya que el interior de la caverna mantiene humedad constante.
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El Salto de Tzumpantitlán: cascada y adrenalina
A pocos minutos del centro de Tonatico, el Parque del Sol alberga el Salto de Tzumpantitlán, una cascada de más de 50 metros de altura visible desde un puente colgante de la misma longitud.
El parque cuenta con palapas, asadores, albercas, chapoteaderos, áreas verdes y zona de juegos infantiles. Para quienes buscan adrenalina, la cascada tiene puntos habilitados para practicar rapel sobre los peñascos.
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Es la opción ideal para la tarde del sábado, después de visitar las grutas por la mañana.
Balneario Municipal: aguas termales desde $115 MXN
El Balneario Municipal de Tonatico funciona con varios manantiales de aguas termales cuya temperatura supera los 37 ℃. A esas aguas se les atribuyen propiedades curativas por su alto contenido mineral.
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Las instalaciones incluyen:
Albercas termales
Vestidores y regaderas
Restaurante y bar
Área de picnic
Estacionamiento
Servicio de masajes
La entrada general cuesta $115 MXN por persona. Es el complemento perfecto para el domingo por la mañana, antes de emprender el regreso a la Ciudad de México.
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El río subterráneo El Zapote: solo de febrero a junio
Para quienes quieren ir más allá de las grutas principales, existe el descenso al río subterráneo El Zapote, una experiencia disponible únicamente entre febrero y junio.
Durante esos meses, un haz de luz solar penetra la abertura de la caverna y toca directamente la superficie del agua, generando un espectáculo óptico sin equivalente en la región. El recorrido requiere equipo especializado y guía local.
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El pueblo: artesanías, arquitectura y gastronomía
Tonatico tiene 116 artesanos activos organizados en cinco ramas: gastronomía artesanal con licores tradicionales, fibras vegetales, textiles, cartonería y papel —con catrinas de Día de Muertos como producto estrella— y orfebrería con joyería en metales preciosos.
El Jardín Municipal es el corazón del pueblo. Desde ahí se accede a los portales gastronómicos, hoteles, teatros y centros culturales, varios de ellos catalogados como joyas históricas o artísticas por el Estado de México.
El Santuario de Nuestra Señora de Tonatico, construido en 1660 y declarado santuario en 1968, combina los estilos neoclásico y churrigueresco. Sus retablos están recubiertos con oro laminado. Es el único recinto de la Orden Mariana en toda la región.
En el Pueblo Viejo se conservan vestigios de pinturas prehispánicas originarias y las ruinas del antiguo Templo del Señor Santiago, construcción de piedra y argamasa del siglo XVI.
Qué comer en Tonatico
La gastronomía local gira en torno a los productos de temporada y la tradición del altiplano mexiquense. Entre los platillos más representativos, según información de Directo al Paladar México, se encuentran:
Chilacayotes en pipián con carne de cerdo
Guajolote en mole rojo
Gorditas de chicharrón, frijol, haba o requesón
Tamales en diversas variedades
Calates en salsa verde (disponibles en temporada de lluvias)
Dulces de pepita, ates, jaleas y mermeladas de frutas locales
Agua fresca de lima, bebida típica del municipio
Los licores artesanales elaborados por los artesanos locales también forman parte de la oferta gastronómica del pueblo.
Mirador Cerro de la Cruz: la mejor vista del pueblo
A un costado del pueblo, en la comunidad del Rincón, el Mirador Cerro de la Cruz ofrece una vista panorámica completa de Tonatico, tanto de día como de noche. El acceso es gratuito y el recorrido a pie desde el centro toma aproximadamente 20 minutos.
En la cima se encuentra una cruz monumental que funciona como referencia visual desde cualquier punto del municipio.
Dónde hospedarse
Tonatico cuenta con opciones de alojamiento para distintos presupuestos, según información de Wikivoyage:
Centro Vacacional Issemyn Tonatico — Adolfo López Mateos 65, Barrio Santa María Norte
Hotel Los Tapetes — Hidalgo 117, Santa María Norte
Hotel Tonatico — Carretera Ixtapan-Tonatico, km 85, Barrio Santa María Norte
Para quienes prefieren una experiencia de ecoturismo, la operadora Al Aire Libre Mx (Toluca, +52 722 220 6868) ofrece paquetes de camping y hospedaje en la zona a través de Niltze Bio-aventuras.
Cómo llegar desde la Ciudad de México
En auto: La ruta recomendada es tomar la Autopista México-Toluca, continuar por la Autopista Lerma-Tres Marías, seguir por el Ramal Tenango y tomar la Autopista Tenango-Ixtapan. El tiempo estimado es de 1 hora 40 minutos a 2 horas, según el tráfico.
En autobús: Autotransportes Flecha Roja opera salidas desde la Terminal Poniente (Metro Observatorio) con destino a Ixtapan de la Sal, con parada en Tonatico. El trayecto dura aproximadamente 1 hora 50 minutos, con frecuencia de cada dos horas todos los días. El costo del boleto va de $130 a $220 MXN.
Las Grutas de la Estrella se encuentran a 11 kilómetros del centro de Tonatico, sobre la carretera estatal 55. Desde el pueblo se puede llegar en taxi local o en vehículo propio.
Resumen de costos por persona
Grutas de la Estrella (entrada general): $45 MXN
Balneario Municipal: $115 MXN
Autobús CDMX-Tonatico (ida): $130–$220 MXN
Hospedaje (promedio por noche): desde $800 MXN
Comida en fondas locales: desde $80–$150 MXN por tiempo
Un fin de semana completo —viernes por la tarde a domingo al mediodía— puede resolverse por persona desde $1,500 MXN viajando en grupo y usando transporte público, sin incluir actividades opcionales como rapel o el descenso al río El Zapote.
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