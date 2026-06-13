México Deportes

De Chivas a Toluca: Víctor Guzmán estaría cerca de convertirse en refuerzo de los Diablos Rojos

El mediocampista mexicano aún pertenecía a Chivas pese a que militaba en Pachuca y ahora tendría el camino libre para fichar por el Toluca

Guardar
Google icon
El mediocampista estaría cerca de fichar por los diablos rojos. Foto: Cuartoscuro
El mediocampista estaría cerca de fichar por los diablos rojos. Foto: Cuartoscuro

Toluca podría sumar una pieza de experiencia y jerarquía a su plantilla para el Apertura 2026.

Diversos reportes apuntan a que Víctor Guzmán se encuentra cerca de convertirse en nuevo jugador de los Diablos Rojos luego de concluir su etapa con Chivas, club con el que no habría llegado a un acuerdo para renovar contrato.

PUBLICIDAD

El mediocampista mexicano, que en distintos momentos de su carrera fue considerado uno de los mejores futbolistas nacionales en su posición, estaría listo para afrontar un nuevo desafío bajo las órdenes de Antonio Mohamed.

De concretarse la operación, el vigente campeón del futbol mexicano incorporaría a un jugador con amplio recorrido en la Liga MX y acostumbrado a competir en equipos protagonistas.

PUBLICIDAD

De canterano de Chivas a referente de Pachuca: la complicada trayectoria de Víctor Guzmán

Aunque muchos aficionados lo identifican principalmente con Pachuca, la historia de Víctor Guzmán comenzó en las fuerzas básicas de Chivas.

El mediocampista se formó en la cantera rojiblanca y pasó por distintas categorías juveniles antes de abandonar la institución sin haber debutado con el primer equipo.

Su destino fue Pachuca, club que terminó convirtiéndose en el escenario donde desarrolló gran parte de su carrera.

Víctor Guzmán sería el segundo refuerzo bomba de las Chivas (Foto: Instagram @pochoguzman95)
Víctor Guzmán fue campeón con Pachuca y subcampeón con Chivas. (Foto: Instagram @pochoguzman95)

Con los Tuzos encontró continuidad, confianza y el espacio necesario para consolidarse como uno de los mediocampistas más destacados de la Liga MX.

Su capacidad para llegar al área rival, generar futbol ofensivo y marcar goles lo llevó a convertirse en un referente de la institución hidalguense.

En 2020 parecía que finalmente cumpliría el sueño de defender al primer equipo de Chivas, luego de que el Guadalajara anunciara su incorporación. Sin embargo, un problema relacionado con un control antidopaje impidió que la operación se concretara y el futbolista regresó a Pachuca antes de disputar un solo partido oficial con el Rebaño.

Lejos de quedar marcado únicamente por ese episodio, Guzmán recuperó protagonismo con los Tuzos y fue una de las figuras que ayudaron al club a mantenerse como protagonista del futbol mexicano. Su rendimiento llevó a Chivas a insistir por él y finalmente concretar su fichaje para el Clausura 2023.

En su segunda oportunidad con el Guadalajara sí logró vestir la camiseta rojiblanca, convirtiéndose incluso en capitán y uno de los líderes del vestidor, llegando hasta el subcampeonato.

Tras no conseguir el título con el rebaño sagrado, regresó a Pachuca en calidad de préstamo.

Ahora, tras varios años de idas y vueltas entre ambos clubes, su carrera podría tomar un nuevo rumbo con la llegada a Toluca.

Víctor Guzmán pasó de Chivas a Pachuca en varias ocasiones. (Jovani Pérez)
Víctor Guzmán pasó de Chivas a Pachuca en varias ocasiones. (Jovani Pérez)

Toluca aprovecha el final de su etapa en Chivas

La posible incorporación de Guzmán a los Diablos Rojos ocurre en un momento de cambio para el jugador. Durante los últimos torneos fue perdiendo protagonismo dentro de Chivas y Pachuca, donde dejó de ser una pieza indispensable en las alineaciones.

Los cambios de entrenador, la reestructuración deportiva del club y la búsqueda de nuevos perfiles dentro de la plantilla modificaron su situación. Incluso el propio futbolista reconoció en entrevistas que fue informado de que no continuaría en la institución, situación que abrió la puerta para escuchar ofertas de otros equipos.

Toluca habría aparecido rápidamente como una de las opciones más atractivas. El conjunto escarlata busca fortalecer un plantel que viene de conquistar el bicampeonato el año pasado, y considera que la experiencia del "Pocho" puede aportar profundidad y liderazgo en el mediocampo.

Por ahora, las negociaciones no han sido oficializadas, pero todo apunta a que el futuro de Víctor Guzmán estaría lejos de Guadalajara.

Si el acuerdo se concreta, el mediocampista cerrará un ciclo marcado por su formación en Chivas, su consolidación en Pachuca y su regreso al Rebaño, para iniciar una nueva aventura con Toluca, uno de los clubes más fuertes del futbol mexicano en la actualidad.

Temas Relacionados

ChivasToluca FcLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: las barras y las estrellas anotan el segundo gol del partido

Estados Unidos, también anfitrión de esta Copa del Mundo, recibirá a Paraguay en el SoFi Stadium en Los Ángeles este viernes 12 de junio

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: las barras y las estrellas anotan el segundo gol del partido

Así fue el regreso de República Checa a Estados Unidos tras la derrota contra Corea del Sur

El duelo del jueves 18 de junio contra Sudáfrica marcará el margen de reacción del conjunto checo en el Grupo A

Así fue el regreso de República Checa a Estados Unidos tras la derrota contra Corea del Sur

Quiénes son los influencers mexicanos que están siendo atacados por grabarse durante el gol de Raúl Jiménez

La imagen de su festejo en el Estadio Ciudad de México tras la segunda anotación contra Sudáfrica se volvió tendencia nacional

Quiénes son los influencers mexicanos que están siendo atacados por grabarse durante el gol de Raúl Jiménez

Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club

El conjunto hidalguense confirmó a su primer refuerzo para el Apertura 2026 mediante una presentación que llamó la tención en redes

Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club

Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026

El silbante integrará un equipo de tres mexicanos para dirigir un compromiso de la fase de grupos en el Grupo G

Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

CJNG: procesan a dos operadores de “El Jardinero” en Jalisco, entre ellos “El Chipo”

Luis Ángel López, periodista asesinado en Poza Rica, presentó 18 heridas de bala y viajaba acompañado al momento del ataque

Caso Roxana Guzmán: FGR atrae investigación tras 10 días del secuestro contra la periodista veracruzana

Detienen a 8 policías de Coeneo, Michoacán, por narcomenudeo y cohecho: investigan si tienen relación con la emboscada de Nahuatzen

No sólo ‘Tony Montana’: ella fue la primera familiar de ‘El Mencho’ en declararse culpable en EU

ENTRETENIMIENTO

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Quién era Sandra Díaz del Valle, chef y conductora de 'Venga la Alegría' que murió a los 46 años

Acusan a Salma Hayek de tener “mala actitud” con Belinda en la inauguración del Mundial 2026

¿Por qué Pablo Lyle podría salir temporalmente de prisión y volver a México? La vía legal que analiza su defensa

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

DEPORTES

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: las barras y las estrellas anotan el segundo gol del partido

Estados Unidos vs Paraguay en DIRECTO: las barras y las estrellas anotan el segundo gol del partido

Así fue el regreso de República Checa a Estados Unidos tras la derrota contra Corea del Sur

Quiénes son los influencers mexicanos que están siendo atacados por grabarse durante el gol de Raúl Jiménez

Así fue como Pachuca anunció el regreso de Rodolfo Pizarro al club

Este será el primer partido que César Arturo Ramos pitará en el Mundial 2026