México

¡Ya casi! este sabado 13 la CDMX vivirá el primer Gran Desfile mundialista: ruta, horarios y actividades

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes y temperaturas hasta 26 °C para el sábado; se aconseja prever paraguas y protección, aunque se descartan medidas de contingencia ambiental en la capital mexicana

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Vista aérea de un desfile en Paseo de la Reforma, CDMX, con carros alegóricos, personas en trajes tradicionales y jacarandás morados. El Ángel de la Independencia se alza al fondo.
El evento arranca a las 13:00 horas desde la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución, con una duración estimada de cuatro horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México celebra este sábado el Gran Desfile Mundialista con un recorrido gratuito de tres kilómetros sobre Paseo de la Reforma, en medio de la euforia que dejó la victoria de México ante Sudáfrica en el arranque de la Copa del Mundo 2026.

El evento arranca a las 13:00 horas desde la Glorieta de la Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución, con una duración estimada de cuatro horas. La entrada es gratuita y está abierta para personas de todas las edades, según informó el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

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Qué ver en el Gran Desfile Mundialista

Hombre con sombrero y camiseta mexicana y mujer con gorra y camiseta checa, con banderas y caras pintadas, posan junto a un taxi blanco en la CDMX.
La cultura sonidera también tendrá presencia: un carro alegórico encabezado por el legendario Sonido La Changa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El espectáculo combina la pasión por el fútbol con expresiones culturales mexicanas. Nueve carros alegóricos temáticos recorrerán la avenida en homenaje a los mundiales celebrados en territorio nacional: México 70, México 86 y el Mundial Femenil de 1971.

Uno de los momentos más emotivos será un altar flotante inspirado en el Día de Muertos, dedicado a Pelé y Diego Armando Maradona, acompañado por una comparsa de 50 catrinas. Seis globos monumentales también formarán parte del recorrido, entre ellos las históricas mascotas mundialistas Juanito y Pique.

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La biodiversidad mexicana tendrá su propio espacio con alebrijes monumentales inspirados en el ajolote, el colibrí y el cacomixtle, además de una gigantesca trajinera rodante inspirada en Xochimilco. Más de 50 danzantes prehispánicos recrearán el Juego de Pelota a lo largo del trayecto.

La cultura sonidera también tendrá presencia: un carro alegórico encabezado por el legendario Sonido La Changa representará a los barrios capitalinos. Las 48 selecciones participantes del Mundial serán homenajeadas con un globo de sus colores escoltado por 48 bicicletas decoradas con motivos mundialistas.

Póster de un desfile en Ciudad de México con carroza, globos de Quetzalcóatl y axolote, y multitud, con el Ángel de la Independencia de fondo
La Ciudad de México se prepara para el Gran Desfile Mundialista, un evento vibrante con carrozas y multitudes, en anticipación a la Copa del Mundo de 2026. (Gobierno CDMX)

Clima: lluvia ligera y 26 °C para el sábado

Nueve personas sonriendo dentro de un vagón del Metro de CDMX. Visten playeras de fútbol de Colombia y México; una mujer usa un tocado sudafricano.
Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C, con vientos ligeros de 7 km/h. A pesar de las condiciones, las autoridades confirmaron que no habrá Doble Hoy No Circula, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los asistentes deberán considerar el pronóstico meteorológico antes de salir. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este sábado intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México.

Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 26 °C, con vientos ligeros de 7 km/h. A pesar de las condiciones, las autoridades confirmaron que no habrá Doble Hoy No Circula, ya que los niveles de ozono y partículas contaminantes no ameritan declarar contingencia ambiental.

Cierres viales y rutas alternas

El recorrido sobre Paseo de la Reforma generará afectaciones a la circulación vehicular en la zona centro y poniente de la capital. Las autoridades no precisaron horarios exactos de cierre, pero el mapa oficial del Gobierno de la CDMX señala el corredor de Reforma y sus inmediaciones como zona de impacto.

Las rutas alternas sugeridas para rodear el trayecto del desfile son:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Chapultepec

Doctor Río de la Loza

El contexto: México, sede por tercera vez en la historia

El Gran Desfile Mundialista llega dos días después de que México inaugurara el torneo con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca —rebautizado temporalmente como Estadio Ciudad de México—. Con ese resultado, el combinado nacional logró su primera victoria en un partido inaugural de Copa del Mundo.

El Estadio Azteca se convirtió en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas: 1970, 1986 y 2026. El torneo, que se extiende hasta el 19 de julio, se disputa en 16 estadios de Estados Unidos, Canadá y México, con 104 partidos en total.

La capital mexicana acogerá cinco de los 13 encuentros que corresponden a México como país sede. Los próximos compromisos en el Azteca incluyen el partido entre Uzbekistán y Colombia el 17 de junio, el tercer juego de la selección mexicana ante República Checa el 24 de junio, y partidos de la fase eliminatoria el 30 de junio y el 5 de julio.

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