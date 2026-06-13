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Exponen al mexicano que se burló de aficionada coreana en el Estadio Guadalajara

El video publicado por la influencer Inocat_t durante el Corea del Sur vs República Checa ha generado una ola de comentarios contra el acusado

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Usuarios atribuyeron el acto al presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco, tras descubrir fotos y datos públicos. (Fotos: X-Instagram)
Usuarios atribuyeron el acto al presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos de Jalisco, tras descubrir fotos y datos públicos. (Fotos: X-Instagram)

Un video grabado durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara exhibió a un aficionado mexicano haciendo un gesto considerado racista hacia la influencer coreana Inocat_t.

El incidente, captado en las gradas por la misma creadora de contenido, se volvió viral y generó una ola de comentarios negativos contra el hincha.

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La creadora de contenido Inocat_t asitió al encuentro en el Estadio Guadalajara y expuso el incidente vivido en las gradas a través de sus redes. (Instagram)
La creadora de contenido Inocat_t asitió al encuentro en el Estadio Guadalajara y expuso el incidente vivido en las gradas a través de sus redes. (Instagram)

La reacción digital no tardó en llegar. Usuarios en redes sociales identificaron al responsable como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco.

El presidente de un colegio identificado como autor del acto discriminatorio

La difusión de las imágenes desató un esfuerzo colectivo para identificar al responsable del gesto racista. No se trató de un espectador cualquiera, sino de una figura con un cargo directivo en el sector profesional de Jalisco.

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  • La identidad de Ulises Fernando Bernal Miramontes se confirmó por coincidencia de fotografías y datos públicos.
  • Su papel dentro del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos incluyó representación en actos académicos y foros institucionales.
  • El hecho de que es un líder gremial elevó la exigencia y presión para otorgar una respuesta.
Usuarios identificaron al presunto responsable como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco. (X/ @cicej_)
Usuarios identificaron al presunto responsable como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco. (X/ @cicej_)

En este sentido, las redes sociales han demostrado su capacidad para visibilizar conductas discriminatorias y exigir rendición de cuentas.

Rechazo público y llamados a la acción contra el directivo

El caso generó una ola de críticas, cuestionamientos y llamados a la acción contra el directivo. Los comentarios se han multiplicado y apuntan tanto a la persona como a la institución que representa.

  • Frases como “Se hizo famoso y no por su trabajo”, “Ya tienes como 40 años, colega” y “Vergüenza les debería de dar trabajar con un miembro con comportamientos así” han mostrado el tono de la conversación.
  • Se continúa exigiendo al CITGEJ una postura clara y sanciones para el presidente.
  • Muchos usuarios han etiquetado a la CONAPRED y otras autoridades para solicitar intervención formal.
En redes sociales se multiplicaonn las críticas y llamados a la acción para que el CITGEJ emita una postura y aplique sanciones a Miramontes. (X/ @MariaPac7)
En redes sociales se multiplicaonn las críticas y llamados a la acción para que el CITGEJ emita una postura y aplique sanciones a Miramontes. (X/ @MariaPac7)

Además del repudio, numerosos mensajes han expresado disculpas a la aficionada coreana, reiterando que la actitud de Bernal Miramontes no representa a todos los mexicanos.

Silencio institucional y falta de sanciones tras el escándalo

Hasta ahora, tanto el señalado como la organización gremial han permanecido en el silencio. Por ello, la falta de pronunciamiento mantiene el tema en la agenda digital y aumenta la presión pública.

  • No se han publicado comunicados ni se conocen investigaciones o sanciones internas.
  • El vacío institucional ha incrementado el escrutinio sobre la responsabilidad de los líderes gremiales.
  • Los usuarios continúan demandando medidas ejemplares para erradicar la discriminación en eventos deportivos y espacios profesionales.
El encuentro del Grupo A entre Corea del Sur y República Checa se vio manchado por el acto racista registrado em Guadalajara. REUTERS/Paul Childs
El encuentro del Grupo A entre Corea del Sur y República Checa se vio manchado por el acto racista registrado em Guadalajara. REUTERS/Paul Childs

Así, el caso permanece abierto y vigente en la discusión pública, mientras crecen los llamados para que la situación no quede impune.

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