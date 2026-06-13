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Así fue el regreso de República Checa a Estados Unidos tras la derrota contra Corea del Sur

El duelo del jueves 18 de junio contra Sudáfrica marcará el margen de reacción del conjunto checo en el Grupo A

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Tras el 2-1 adverso frente a Corea en el Estadio Gauadalajara, los checos llegarán al Mercedes-Benz Stadium con la obligación de sumar antes de medirse a México en la última jornada. (REUTERS: Daniel Becerril-Paul Childs)
Tras el 2-1 adverso frente a Corea en el Estadio Gauadalajara, los checos llegarán al Mercedes-Benz Stadium con la obligación de sumar antes de medirse a México en la última jornada. (REUTERS: Daniel Becerril-Paul Childs)

El debut de República Checa en el Mundial 2026 no tuvo el más favorable de los resultados: la derrota ante Corea del Sur en el Estadio Guadalajara significó un golpe para el plantel y un desafío inmediato para su cuerpo técnico.

Tras el partido, el equipo emprendió el viaje de vuelta a su campamento base en Dallas, donde buscan recuperar la concentración y preparar su próximo compromiso en el Grupo A.

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El plantel de República Checa regresa a su campamento base en Dallas para recuperar la concentración y encarar el Grupo A del Mundial 2026. (X/ @ceskarepre_eng)
El plantel de República Checa regresa a su campamento base en Dallas para recuperar la concentración y encarar el Grupo A del Mundial 2026. (X/ @ceskarepre_eng)

El regreso inmediato del conjunto checo a Estados Unidos forma parte de una logística que priorizará la recuperación física y mental.

El regreso enfocado en el partido contra Sudáfrica

El retorno a Dallas tras la derrota se vivió sin contacto público ni actos protocolarios para alejar al grupo de la presión mediática.

El próximo partido de República Checa será ante Sudáfrica el jueves 18 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Este encuentro será clave para las aspiraciones checas de mantenerse con vida en el Mundial 2026 tras la derrota sufrida ante Corea del Sur.

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Así marcha el Grupo A después de los dos primeros partidos:

  • México: 3 puntos (victoria 2-0 sobre Sudáfrica)
  • Corea del Sur: 3 puntos (victoria 2-1 sobre República Checa)
  • República Checa: 0 puntos
  • Sudáfrica: 0 puntos
El Grupo A del Mundial 2026 finalizó tras la primer jornada con México y Corea del Sur con 3 puntos, y República Checa y Sudáfrica con 0. REUTERS/Amanda Perobelli
El Grupo A del Mundial 2026 finalizó tras la primer jornada con México y Corea del Sur con 3 puntos, y República Checa y Sudáfrica con 0. REUTERS/Amanda Perobelli

De esta manera, los checos están obligados a sumar frente a Sudáfrica, ya que otro resultado adverso podría dejarlos al borde de la eliminación, mientras que México y Corea del Sur parten en ventaja tras sus victorias iniciales.

Dallas, el centro de operaciones checo en el Mundial 2026

El campamento base en Dallas ha sido clave para la logística de República Checa durante el torneo. Aquí, el equipo cuenta con instalaciones de primer nivel para entrenar y recuperarse.

  • El complejo ofrece canchas, gimnasio, salas de análisis de video y espacios de descanso adaptados a las necesidades del equipo.
  • El staff médico y de preparación física trabaja en sesiones personalizadas para cada jugador, con énfasis en la recuperación muscular tras el partido.
El campamento base en Dallas cuenta con canchas, gimnasio y salas de análisis para la preparación checa. (X/ @ceskarepre_eng)
El campamento base en Dallas cuenta con canchas, gimnasio y salas de análisis para la preparación checa. (X/ @ceskarepre_eng)

En este sentido, el entorno controlado y la distancia de las sedes mundialistas permiten al equipo mantener la concentración para los partidos finales del Grupo A.

Krejčí y el liderazgo que sostiene al grupo tras el tropiezo

Tras la derrota ante Corea, el liderazgo del capitán Ladislav Krejčí como capitán se refuerza en la convivencia dentro del campamento.

  • Krejčí, que anotó el único gol de Chequia ante Corea y fue pieza clave en la clasificación a la Copa del Mundo, ha motivado al plantel a dejar atrás el resultado y enfocarse en el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
  • Las sesiones grupales de recuperación han servido para ajustar detalles y fortalecer la unión del equipo.
El capitán Ladislav Krejčí anotó el gol de Chequia ante Corea del Sur, reafirmando una vez más su el liderazgo dentro del grupo. REUTERS/Paul Childs
El capitán Ladislav Krejčí anotó el gol de Chequia ante Corea del Sur, reafirmando una vez más su el liderazgo dentro del grupo. REUTERS/Paul Childs

El regreso a Dallas representa para República Checa una oportunidad de recomponerse, recuperar confianza y preparar con intensidad el próximo desafío en el Mundial 2026.

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