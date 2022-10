Juan Osorio reveló si está dispuesto a trabajar con Pablo Lyle cuando salga de prisión

Los mexicanos trabajaron juntos en "Una familia con suerte" en 2011. (Foto EFE // Foto Instagram: @juanosorio.oficial)

Pablo Lyle tenía una prometedora carrera como actor cuando lamentablemente se involucró en un altercado de tránsito que terminó con la defunción de un implicado, Jesús Ricardo Hernández. Después de aproximadamente tres años en prisión preventiva bajo un arduo proceso de investigación, fue declarado culpable de homicidio involuntario el pasado 04 de octubre y actualmente se encuentra en espera de su condena.

La noticia conmovió a sus seres queridos y amigos del medio artístico, quienes no dudaron en mandarle muestras de cariño y apoyo a través de redes sociales. Algo similar ocurrió con Juan Osorio- famoso productor de televisión con quien llegó a trabajar en Una familia con suerte- durante una entrevista que cedió para De Primera Mano, pues lamentó todo lo que está viviendo su amigo y confesó que está dispuesto a ofrecerle trabajo cuando salga de prisión.

Creo mucho en él, creo que todos los seres humanos tenemos una segunda oportunidad, yo la tuve, yo soy ejemplo de que en algún momento me equivoqué, tropecé en mi vida, en mi comportamiento y veme recuperando amigos, a mi familia... yo sería el primero que le daría trabajo, lo invitaría con mucho gusto a trabajar porque lo conozco.

Y es que esta pena tendrá un impacto imborrable en Pablo Lyle, por lo que probablemente cuando abandone el centro donde está recluido tendrá problemas para retomar su vida. De esta manera, el colaborador de Televisa le extendió la mano, pues considera que toda esta desafortunada situación se desató por una reacción impulsiva y no por intención.

“Estoy muy triste, han sido tres años de su vida que se han perdido y ahora súmale los otros 10, los que sea. Desgraciadamente estos años van a marcar un parteaguas en su vida y, sobre todo, en el mejor momento de su carrera. Esto lo asumo de reflexionar y ver que de repente no puedes tener una reacción tan impulsiva porque la factura es muy cara”, dijo.

A Pablo lo conozco muy bien, es un chavo súper divertido, inteligente, buen ser humano; es un chavo que yo trabajé a gusto con él, nos hicimos grandes amigos. Nunca tuve problemas profesiones con él porque siempre era puntual, bien comportado.

También aseguró que no juzga a Pablo Lyle por un hecho del cual solamente los involucrados conocen la verdad y comentó que usualmente algunas personas explotan ante situaciones muy tensas. No obstante, considera que siempre es necesario pagar las consecuencias de los actos.

“No puedo juzgar a una persona cuando ni siquiera estuve en el lugar de los hechos, que desgraciadamente respetando las leyes y todo pues también tu sabes mejor que nadie que también a los latinos nos carga la mano”, agregó.

Asimismo, Juan Osorio espera que Pablo Lyle tenga un buen comportamiento en prisión para que le reduzcan su condena o pueda continuar con su proceso en arresto domiciliario: “Yo creo que fue un momento que no alcanzó a asimilar y bueno, desgraciadamente esa factura se paga como todos los que a veces nos equivocamos en nuestras decisiones”, declaró.

Finalmente, recordó que hace unos años enfrentó una situación de discriminación, pues fue detenido debido a sus rasgos físicos: “Yo he pagado consecuencias por ser chaparrito, morenito y todo esto. Una vez que estuve en Alemania estuve ahí detenido porque pensaban que tenía otros nexos, no sabían a qué me dedicaba. Uno ya ha vivido esas experiencias”.

